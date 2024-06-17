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Яке завтра, 19 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 19 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке свято 19 червня? / Фото: Unsplash

Завтра, 19 червня, . Віряни вшановують пам'ять святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. До Нового року залишилося 195 днів.

19 червня 2024 року — середа. 847-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 червня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті.

Що не можна робити 19 червня

Народні прикмети і традиції на 19 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день:

 
 

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 червня

Які завтра іменини:

Талісманом людини, народженої 19 червня є

Цього дня народилися:

 

Пам’ятні дати 19 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 червня:

 

Погода на 19 червня

Завтра, 19 червня, в Києві

Який завтра день в Україні і світі

19 червня в Україні і світі святкують

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