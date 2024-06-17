Яке завтра, 19 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 червня, . Віряни вшановують пам'ять святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. До Нового року залишилося 195 днів.
19 червня 2024 року — середа. 847-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
19 червня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті.
Що не можна робити 19 червня
Народні прикмети і традиції на 19 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
дивилися, який сьогодні день:
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 червня
Які завтра іменини:
Талісманом людини, народженої 19 червня є
Цього дня народилися:
Пам’ятні дати 19 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 19 червня:
Погода на 19 червня
Завтра, 19 червня, в Києві
Який завтра день в Україні і світі
19 червня в Україні і світі святкують