Яке завтра, 19 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 грудня, День адвокатури в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Григорія. До Нового року залишилося 12 днів.

19 грудня 2023 року — вівторок. 664-й день війни в Україні.

Яке завтра, 19 грудня, церковне свято

19 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Григорія. Народився він у місті Медіолані та служив там дияконом. Якось побачив він відлюдника, який передбачив, що Григорій стане єпископом. Потім чоловік порадив йому відправитися до Олександрії. В ті часи цар Ефіопії йшов війною на царя Оміритського. Коли він розбив його військо, то почав насаджувати на землях християнську віру. Саме тоді Григорій обійняв пост єпископа, щоб обертати у віру людей.

Що не можна робити 19 грудня

Заборонено важко працювати, краще відпочити.

Не можна виносити з будинку сміття, інакше з ним викинете і своє щастя.

Не ходіть в старому одязі, будете у скруті.

Народні прикмети і традиції на 19 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сильний вітер, восени буде багато горіхів;

якщо вранці тепла погода, то урожай жита буде великим;

зоряна ніч до хорошого урожаю ягід;

на деревах іній — до вдалого року для сільськогосподарських робіт;

сніжить — наступного року чекайте на великий урожай пшениці.

19 грудня на деревах іній до вдалого року для сільськогосподарських робіт / Фото: Pexels

Дівчата цього дня намагалися якомога ошатніше одягнутися, а якщо обновок було багато, то переодягалися протягом дня. До 1 вересня 2023 року українці святкували цього дня День святого Миколая.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 грудня

Які завтра іменини: Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.

Талісманом людини, народженої 19 грудня, є яшма. З особливою повагою до цього каменю ставилися у Японії. Вірили, що яшма допомагає спинити кров, загострює зір.

Цього дня народилися:

1848 рік — Київський і Галицький православний митрополит у 1915—1918 роках Володимир (Священомученик; в миру — Василь Богоявленський);

1885 рік — українська художниця та літераторка Людмила Бурлюк-Кузнецова;

1991 рік — офіцер Збройних сил України. Учасник війни на Донбасі, Герой України Василь Божок.

Пам’ятні дати 19 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 грудня:

154 рік до н. е. — у Стародавньому Римі день початку річного консульства переносять на 1 січня;

104 рік до н. е. — римський консул Гай Марій проводить Римом полоненого царя Нумідії Югурту;

45 рік до н.е. — в Римі вводять юліанського календаря, розробленого єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;

1 рік — обрізання Господа нашого Ісуса Христа;

49 рік — Агрипіна Молодша виходить заміж за Клавдія;

89 рік — Сатурнин Люцій Антоній стає імператором Риму;

466 рік — Лю Юй стає імператором Південної Сун після вбивства свого племінника імператора Лю Цзиє;

1501 рік — кінець інкунабул, друкованих видань у Європі, що виходили з моменту винаходу друкарства;

1515 рік — Франциск I стає королем після смерті свого тестя Людовіка XII, який не залишив інших спадкоємців;

1622 рік — папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;

1709 рік — війна королеви Анни: битва при Сент-Джонсі;

1751 рік — друкують перший том "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел", виданої Дені Дідро та Жаном Лероном Д'аламбером;

1785 рік — виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register заснованої Джоном Волтером;

1801 рік — астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;

1801 рік — після жорстокого придушення 1798 року повстання в Ірландії, піднятого членами таємної революційної організації "Товариство об'єднаних ірландців", скасовують ірландський парламент;

1804 рік — проголошують незалежність Гаїті від Франції;

1880 рік — видають друком у Львові перше число щоденника "Діло", який виходив до початку Другої світової війни;

1885 рік — у Чернівцях починає виходити українськомовна газета "Буковина", редактором якої став письменник і громадський діяч Юрій Федькович;

1901 рік — проголошують створення Австралійської Співдружності — федерації британських колоній всього континенту;

1909 рік — у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;

1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1928 рік — починає виходити газета "Розбудова нації", орган проводу українських націоналістів;

1940 рік — азербайджанську писемність переводять на кириличний шрифт;

1942 рік — у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписують Декларацію Об'єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі;

1950 рік — згідно з американським планом "Троян", цього дня повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність;

1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;

1959 рік — перемога Кубинської революції;

1970 (00:00:00 UTC) рік — початок відліку часу в Unix-подібних операційних системах (початок епохи Unix);

1983 рік — "Arpanet" змінює основний протокол з NCP на TCP/IP, що й приводить до появи сучасного інтернету;

1984 рік — засновують Industrial and Commercial Bank of China, один з найбільших банків світу;

1992 рік — Ірак визнає незалежність України;

1994 рік — починає діяти НАФТА, найбільша в світі регіональна зона вільної торгівлі (США—Канада—Мексика);

1995 рік — розпочинає роботу Світова організація торгівлі;

1999 рік — запроваджують безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція);

2000 рік — Туркменістан переходить з кирилиці на латинський алфавіт;

2001 рік — безготівкове євро вводять в Греції;

2002 пік — поява готівкового євро;

2007 рік — Болгарія та Румунія приєднуються до Європейського Союзу; болгарська, ірландська та румунська стають офіційними мовами ЄС;

2008 рік — на Кіпрі та Мальті вводяит в обіг євро.

Погода на 19 грудня

Завтра, 19 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові вранці можливе недовге прояснення, опадів не очікується. У Харкові похмуро, ввечері можливий дрібний дощ. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +7 вдень та +4 вночі. У Львові — +8 вдень та +4 вночі. У Харкові — +4 вдень та +1 вночі. В Одесі — +9 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 грудня в Україні святкують День адвокатури / Фото: Pexels

19 грудня в Україні святкують День адвокатури. Це щорічне національне професійне свято, яке було започатковане 2 грудня 2002 року за ініціативи українського президента того періоду Леоніда Кучми. Дату святкування обрали на честь введення в дію Закону "Про адвокатуру" 1992 року. Цього дня прийнято дякувати адвокатам за їхню працю, а також звертати увагу на цю професію.

Також 19 грудня Міжнародний день допомоги бідним. Подія була започаткована за ініціативи Організації Об'єднаних Націй 1992 року, а трішки пізніше (2000 року) почали ухвалювати низку програм, які допомагають боротися з бідністю. На кінець XX століття статистика бідності підштовхнула світ до дій, які були спрямовані на покращення матеріального стану людей (тоді 25% перебувало у скрутному становищі). Згідно з даними 2005 року близько 2 з половиною мільярди людей існували на 2 долари на добу.

А ще 19 грудня День вічнозеленого дерева. Також можна зустріти назву День пошуку ялинки. Присвячений він вшануванню вічнозеленої краси хвойних дерев. Вважається, що від цього дня починаються пошуки ідеальної різдвяної ялинки.