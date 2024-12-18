Яке завтра, 19 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 грудня, Міжнародний день допомоги бідним. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Боніфатія. До Нового року залишилося 12 днів.

19 грудня 2024 року — четвер. 1030-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Боніфатія. Він був римським військовим трибуном, який жив у першій половині III століття. Він був вірним християнином і відомий своєю відданістю Богу. Боніфатій був замучений за віру 305 року під час правління римського імператора Діоклетіана.

Що не можна робити 19 грудня

Не слід виносити сміття з дому — викинете і своє щастя.

Не можна носити старий, брудний одяг.

Забороняється важко працювати.

Народні прикмети і традиції на 19 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато снігу — наступного року буде великий урожай пшениці;

сильний вітер — восени буде багато горіхів;

вночі зоряно — буде багато ягід;

вранці тепла погода — то жита буде багато.

19 грудня багато снігу — наступного року буде великий урожай пшениці / Фото: Unsplash

Це був день, коли дівчата одягали свої найошатніші вбрання, а якщо було багато обновок, то їх намагалися змінювати протягом всього дня.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 грудня

Які завтра іменини: Григорій, Ілля, Тимофій.

Талісманом людини, народженої 19 грудня, є яшма. В давнину камінь зеленого кольору використовували, щоб викликати дощі. Також яшма допомагає спілкуватися з духами предків.

Цього дня народилися:

1919 рік — видатний український перекладач Микола Лукаш;

1920 рік — український поет, письменник, філософ, правозахисник, засновник Української Гельсінської Групи (УГГ) Руденко Микола;

1959 рік — українська письменниця Марія Матіос.

Пам’ятні дати 19 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 грудня:

1863 рік — англієць Фредерік Волтон отримує патент на лінолеум;

1909 рік — в Німеччині засновують футбольний клуб "Боруссія";

1917 рік — у Києві завершується Всеукраїнський з'їзд рад;

1917 рік — в Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартує перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ);

1946 рік — початок Першої індокитайської війни — боротьба в'єтнамських націонал-комуністів проти французької колоніальної адміністрації, що закінчилася розділенням В'єтнаму на дві держави;

1972 рік — на Землю повертається екіпаж американського космічного корабля "Аполлон-17";

1974 рік — в магазинах США з'явивляється у продажу "Altair 8800", саморобний комп'ютерний набір вартістю 397 доларів;

1991 рік — Швеція визнає незалежність України;

2016 рік — Приватбанк стає державним.

Погода на 19 грудня

Завтра, 19 грудня, в Києві хмарно, опадів не очікується. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові похмуро, вдень дрібний дощ зі снігом, який ближче до вечора стихне. В Одесі хмарно, ввечері ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +6 вдень та +2 вночі. У Львові — +9 вдень та +5 вночі. У Харкові — +3 вдень та -2 вночі. В Одесі — +9 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день допомоги бідним / Фото: Unsplash

19 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день допомоги бідним. Його було засновано з метою привернення уваги до проблем бідності у світі та заохочення солідарності, підтримки та практичної допомоги тим, хто потребує. За даними ООН, близько 700 мільйонів людей у світі живуть за межею бідності (менше $2,15 на день). Цей день є важливим нагадуванням для всіх, що допомога вразливим категоріям населення — це не тільки прояв людяності, але й необхідний крок до сталого розвитку суспільства. Участь у цьому дні доступна кожному, незалежно від ресурсів: навіть невеликий внесок у вигляді часу, підтримки чи добрих слів може зробити різницю.

Також 19 грудня День адвокатури. Це професійне свято було встановлено указом резидента України №1121/2002 від 2 грудня 2002 року. Воно присвячене вшануванню праці адвокатів, які захищають права та свободи громадян, забезпечуючи справедливість у суспільстві. Це свято є нагадуванням про важливість адвокатської діяльності у побудові правової держави та захисті прав кожного громадянина.