Яке завтра, 19 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 квітня, День поезії і творчого мислення. Віряни вшановують пам'ять святого Іоана. До Нового року залишилося 256 днів.

19 квітня 2024 року — п’ятниця. 786-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 квітня в церковному календарі – день пам’яті святого Іоана. Він жив у VIII столітті і ще в юному віці вирішив присвятити своє життя Господу. Пішов він до лаври святого Харитона, яка розташована поблизу Мертвого моря. Вона вже тоді вважалася однією з найстаріших в Палестині. Там він отримав прізвисько Старопечерник.

Що не можна робити 19 квітня

Не варто нікому розповідати про свої секрети.

Заборонено нервуватися.

Не можна протягом дня виносити сміття з будинку.

Народні прикмети і традиції на 19 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: качки в'ють гніздо близько до струмка — влітку буде засушлива погода;

приємна і тепла погода — наприкінці травня буде похолодання;

жайворонки, ластівки, граки раніше прилетіли — до теплої весни;

береза розквітла раніше за вільху чи клен — влітку буде спекотна погода.

19 квітня жайворонки, ластівки, граки раніше прилетіли — до теплої весни / Фото: pixabay.com

В давнину цього дня було прийнято розвішувати на кущах одяг, а ще розкладати його на молодій траві. Наші пращури вірили, що сила молодих листочків і пагонів передається полотну, яке стає міцнішим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 квітня

Які завтра іменини: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона.

Талісманом людини, народженої 19 квітня, є лазурит. Камінь синього кольору. В давнину вірили, що лазурит символізує чистоту помислів і щирість душі.

Цього дня народилися:

1850 рік — український маляр-мариніст Руфін Судковський;

1919 рік — український балетмейстер Олександр Сегаль;

1990 рік — офіцер полку "Азов" Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України Михайло Чупрін.

Пам’ятні дати 19 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 квітня:

1506 рік — відбувається Лісабонський погром;

1713 рік — імператор Священної Римської Імперії Карл VI Габсбург встановлює своєю "Прагматичною санкцією" неподільність володінь Габсбургів та запроваджує право на спадковість по жіночій лінії для дому Габсбургів;

1775 рік — битви при Лексингтоні і Конкорді, початок війни за незалежність США;

1839 рік — західноєвропейські держави гарантують у "Лондонському протоколі" незалежність та нейтралітет Бельгії від Нідерландів, до якої також додається валонська частина Люксембургу;

1850 рік — Велика Британія і США підписують договір про спільне будівництво Панамського каналу (пізніше США вирішили будувати канал самотужки);

1898 рік — Конгрес США визнає незалежність Куби і ставить вимогу Іспанії залишити острів;

1917 рік — Всеукраїнський національний конгрес визнає Центральну Раду найвищим органом влади в Україні;

1920 рік — вітання "Слава Україні!" було офіційно запроваджене в українській армії;

1937 рік — в Іспанії створюють блок правих сил на чолі з генералом Франко;

1941 рік — Сенат США ухвалює резолюцію про підтримку ідеї державотворення в Ізраїлю;

1943 рік — початок повстання у Варшавському гетто;

1947 рік — партія "Індійський національний конгрес" погоджується розділити країну на Індію і Пакистан;

1992 рік — Верховною Радою Вірменії ухвалений Герб Вірменії;

1999 рік — у Берліні відбулось офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини;

2005 рік — Бенедикт XVI стає 265-м Папою Римським.

Погода на 19 квітня

Завтра, 19 квітня, в Києві хмарно, увесь день йтиме дрібний дощ. У Львові похмуро, вночі дрібний дощ, який вранці закінчиться, але в середині дня розпочнеться знову. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +9 вдень та +6 вночі. У Львові — +9 вдень та +2 вночі. У Харкові — +18 вдень та +13 вночі. В Одесі — +18 вдень та +11 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 квітня День проліска / Фото: Unsplash

19 квітня в Україні і світі святкують День поезії і творчого мислення. Натхненне свято, яке було створене для вшанування людей з творчим мисленням. Вони здатні до нетипових рішень, бачать предмети і явища не так, як інші. Творчі люди часто є людьми мистецтва. Нерідко це поети чи письменники.

Також 19 квітня День часнику. Цього дня вшановують дуже корисну рослину з сімейства цибулевих, яку вирощують по всьому світу. Його вирізняє пікантний смак та виражений аромат, який важко сплутати з чимось іншим. Часник не лише використовують в кулінарії, він також є справжнім медичним помічником, адже має противірусну та імуностимулюючу дії.

А ще 19 квітня День проліска. Ранні та ніжні провісники весни, які першими з'являються після того, як з ґрунт сходить сніг. Саме тому вони і приваблюють своїми тендітними пелюстками і свіжою зеленню. На теренах України перші проліски можна зустріти в березні, але у Великій Британії, звідки прийшло це свято, вони починають пробиватися на світ саме у середині квітня.