Яке завтра, 19 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 квітня, День поезії і творчого мислення. Віряни вшановують пам'ять святого Іоана. До Нового року залишилося 256 днів.
19 квітня 2024 року — п’ятниця. 786-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
19 квітня в церковному календарі – день пам’яті святого Іоана. Він жив у VIII столітті і ще в юному віці вирішив присвятити своє життя Господу. Пішов він до лаври святого Харитона, яка розташована поблизу Мертвого моря. Вона вже тоді вважалася однією з найстаріших в Палестині. Там він отримав прізвисько Старопечерник.
Що не можна робити 19 квітня
- Не варто нікому розповідати про свої секрети.
- Заборонено нервуватися.
- Не можна протягом дня виносити сміття з будинку.
Народні прикмети і традиції на 19 квітня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: качки в'ють гніздо близько до струмка — влітку буде засушлива погода;
- приємна і тепла погода — наприкінці травня буде похолодання;
- жайворонки, ластівки, граки раніше прилетіли — до теплої весни;
- береза розквітла раніше за вільху чи клен — влітку буде спекотна погода.
В давнину цього дня було прийнято розвішувати на кущах одяг, а ще розкладати його на молодій траві. Наші пращури вірили, що сила молодих листочків і пагонів передається полотну, яке стає міцнішим.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 квітня
Які завтра іменини: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона.
Талісманом людини, народженої 19 квітня, є лазурит. Камінь синього кольору. В давнину вірили, що лазурит символізує чистоту помислів і щирість душі.
Цього дня народилися:
- 1850 рік — український маляр-мариніст Руфін Судковський;
- 1919 рік — український балетмейстер Олександр Сегаль;
- 1990 рік — офіцер полку "Азов" Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України Михайло Чупрін.
Пам’ятні дати 19 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі за 19 квітня:
- 1506 рік — відбувається Лісабонський погром;
- 1713 рік — імператор Священної Римської Імперії Карл VI Габсбург встановлює своєю "Прагматичною санкцією" неподільність володінь Габсбургів та запроваджує право на спадковість по жіночій лінії для дому Габсбургів;
- 1775 рік — битви при Лексингтоні і Конкорді, початок війни за незалежність США;
- 1839 рік — західноєвропейські держави гарантують у "Лондонському протоколі" незалежність та нейтралітет Бельгії від Нідерландів, до якої також додається валонська частина Люксембургу;
- 1850 рік — Велика Британія і США підписують договір про спільне будівництво Панамського каналу (пізніше США вирішили будувати канал самотужки);
- 1898 рік — Конгрес США визнає незалежність Куби і ставить вимогу Іспанії залишити острів;
- 1917 рік — Всеукраїнський національний конгрес визнає Центральну Раду найвищим органом влади в Україні;
- 1920 рік — вітання "Слава Україні!" було офіційно запроваджене в українській армії;
- 1937 рік — в Іспанії створюють блок правих сил на чолі з генералом Франко;
- 1941 рік — Сенат США ухвалює резолюцію про підтримку ідеї державотворення в Ізраїлю;
- 1943 рік — початок повстання у Варшавському гетто;
- 1947 рік — партія "Індійський національний конгрес" погоджується розділити країну на Індію і Пакистан;
- 1992 рік — Верховною Радою Вірменії ухвалений Герб Вірменії;
- 1999 рік — у Берліні відбулось офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини;
- 2005 рік — Бенедикт XVI стає 265-м Папою Римським.
Погода на 19 квітня
Завтра, 19 квітня, в Києві хмарно, увесь день йтиме дрібний дощ. У Львові похмуро, вночі дрібний дощ, який вранці закінчиться, але в середині дня розпочнеться знову. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві — +9 вдень та +6 вночі. У Львові — +9 вдень та +2 вночі. У Харкові — +18 вдень та +13 вночі. В Одесі — +18 вдень та +11 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
19 квітня в Україні і світі святкують День поезії і творчого мислення. Натхненне свято, яке було створене для вшанування людей з творчим мисленням. Вони здатні до нетипових рішень, бачать предмети і явища не так, як інші. Творчі люди часто є людьми мистецтва. Нерідко це поети чи письменники.
Також 19 квітня День часнику. Цього дня вшановують дуже корисну рослину з сімейства цибулевих, яку вирощують по всьому світу. Його вирізняє пікантний смак та виражений аромат, який важко сплутати з чимось іншим. Часник не лише використовують в кулінарії, він також є справжнім медичним помічником, адже має противірусну та імуностимулюючу дії.
А ще 19 квітня День проліска. Ранні та ніжні провісники весни, які першими з'являються після того, як з ґрунт сходить сніг. Саме тому вони і приваблюють своїми тендітними пелюстками і свіжою зеленню. На теренах України перші проліски можна зустріти в березні, але у Великій Британії, звідки прийшло це свято, вони починають пробиватися на світ саме у середині квітня.