Яке завтра, 19 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 липня, День тренера в Україні. Віряни вшановують пам'ять святої преподобної Макрини. До Нового року залишилося 165 днів.

19 липня 2024 року — п’ятниця. 877-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 липня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Макрини. Преподобна Макрина народилася в турецькій Кападокії на початку IV століття. Вона відмовилася від світського життя, обравши цнотливість, і вступила до дівочого монастиря. Свята Макрина відома своїми чудесами та відданістю Богу.

Що не можна робити 19 липня

Не можна з'ясовувати стосунки, сваритися.

Заборонено пити алкогольні напої.

Не слід відмовляти у допомозі.

Народні прикмети і традиції на 19 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: похолодало і задощило — така погода буде 6 тижнів;

сухо і тепло — чекайте на великий урожай;

сухо цього дня, то ще протягом 6 тижнів так буде.

19 липня сухо цього дня, то ще протягом 6 тижнів так буде / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що від цього дня починався період дощів і злив. Якщо потрапити під дощ, то цілий рік будеш здоровим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 липня

Які завтра іменини: Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.

Талісманом людини, народженої 19 липня є місячний камінь. Від давніх часів його використовували для різних магічних ритуалів. Для творчих та чуттєвих людей місячний камінь вважається справжнім талісманом удачі.

Цього дня народилися:

1971 рік — український боксер і політик Віталій Кличко;

1976 рік — український футболіст Олександр Радченко;

1983 рік — українська балерина, прима Берлінського державного балету і запрошена зірка Королівського театру Ковент-Гарден у Лондоні Яна Саленко.

Пам’ятні дати 19 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 липня:

711 рік — між вестготами і армією Омеядів відбувається битва при Гвадалете, що закінчилася повною перемогою арабів;

1551 рік — Карлсбурзьким договором підтверджують права Габсбургів на Угорське королівство і Трансильванське князівство;

1650 рік — османський посол Осман-ага в Чигирині укладає військовий союз з Богданом Хмельницьким;

1822 рік — французький вчений Жозеф Ньєпс робить першу у світі фотографію;

1870 рік — починається французько-прусська війна;

1900 рік — відкривається Паризьке метро;

1969 рік — Індіра Ганді віддає розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків;

2022 рік — Албанія та Північна Македонія розпочинають перемовини про вступ до ЄС.

Погода на 19 липня

Завтра, 19 липня, в Києві вдень можуть з'явитися, хмари, які розсіються до вечора, без опадів. У Львові вдень можлива невелика хмарність, вночі і вранці без опадів, вдень дрібний дощ. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +30 вдень та +25 вночі. У Львові +26 вдень та +19 вночі. У Харкові +33 вдень та +22 вночі. В Одесі +37 вдень та +26 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 липня День нових друзів / Фото: Unsplash

19 липня в Україні святкують День тренера. Це свято спорту та наставництва, свято фізичної культури, виховання й педагогіки. Воно є професійним святом фахівців сфери фізичної культури і спорту, які ведуть навчально-тренувальну роботу, направлену на виховання та підготовку спортсменів.

Також 19 липня День нових друзів. Ця позитивна подія святкується аж тричі на рік (також 19 жовтня та 19 січня). Свято було започатковано американською компанією з виробництва листівок Hallmark Cards у 1920-х роках з метою підвищення продажу власної продукції. Мета проведення Дня нових друзів полягає в залученні людей до спілкування та заведення нових знайомств, а також в підтримці активного соціального життя.