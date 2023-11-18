Завтра, 19 листопада, День працівників сільського господарства та День працівників гідрометеорологічної служби в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого Авдія. До Нового року залишилося 42 дні.

19 листопада 2023 року — неділя. 634-й день війни в Україні.

Яке завтра, 19 листопада, церковне свято

19 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Авдія. Згідно з церковними переказами Авдій жив за часів першого розгрому Єврейського царства. Хоча навколо нього панувала розпуста, чоловік жив праведним та благочестивим життям. Після початку гонінь за християнами, Авдій почав допомагати вірянам. Він сховав у печерах служителів та носив їм їжу. Також відомо, що Авдій залишив царську службу та почав пророкувати.

Що не можна робити 19 листопада

Заборонено займатися садівництвом та тяжкою фізичною працею.

Не варто вживати алкогольні напої.

Не можна ходити босоніж.

Народні прикмети і традиції на 19 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи літають низько до опадів;

похмура погода вказує, що незабаром почнеться відлига;

на небі немає жодної хмаринки до заморозків;

вітряна та сніжна погода вказує на довгу та холодну зиму.

19 листопада на небі немає жодної хмаринки до заморозків / Фото: Pexels

В народі вірили, що святий Авдій є покровителем сімейного щастя та домашнього господарства. Тому його часто називали "дбайливцем". Цього дня було прийнято сидіти біля печі, пити трав'яний відвар з медом та розмовляти. Вірили, що такий напій допоможе захиститися від хвороб взимку.

Погода на 19 листопада

Завтра, 19 листопада, в Києві ранкове прояснення, але далі похмура погода, без опадів. У Львові хмарно, увечері очікується сніг. У Харкові похмуро, ввечері можливий дрібний сніг. В Одесі хмарно, увесь день дощитиме.

Температура повітря в Києві +1 вдень та -3 вночі. У Львові +3 вдень та 0 вночі. У Харкові +1 вдень та -1 вночі. В Одесі +4 вдень та +1 вночі.

Пам’ятні дати 19 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 листопада:

1190 рік — засновують Тевтонський орден;

1626 рік — у Немирові заснували церковне братство і школу при ньому;

1891 рік — у Німецькій імперії продають першу іграшкову залізницю;

1916 рік — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надає автономію Східній Галичині;

1919 рік — Сенат США голосує проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй;

1921 рік — створюють Укрмет — центральну метеорологічну службу України;

1969 рік — бразильський футболіст Пеле забиває свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі;

1978 рік — внаслідок масового самогубства членів секти "Народний Храм", керованою Джимом Джонсом, в Гаяні гине 911 людина;

1997 рік — починається експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання "Колумбія", у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк;

2003 рік — парламентські фракції "опозиційної четвірки" — Компартії, Соцпартії, блоку Юлії Тимошенко і блоку "Наша Україна" підписують Декларацію про спільні дії;

2004 рік — у "Будинку із химерами" архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкривають музейно-культурний центр "Шедеври мистецтва України";

2005 рік — Сенат США підтримує законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона — Вейніка;

2012 рік — в Україні набуває чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 листопада

Які завтра іменини: Іван, Дмитро, Денис, Григорій, Михайло, Сергій, Петро, Валентин, Костянтин, Олександр, Веніамін, Ігнатій, Федір та Андріан.

Талісманом людини, народженої 19 листопада є нефрит. Камінь, який особливу популярність отримав в Стародавньому Китаї. Нефрит тут вважався символом краси і влади. Тому з нього виготовляли відзнаки аристократів, вищих чиновників та самого імператора.

В цей день народилися:

1789 рік — український мовознавець, фольклорист та історик, апологет русинства Михайло Лучкай;

1878 рік — український цитолог, генетик, відкривач мітохондрій у рослин, автор термінів каріотип і філогенетика Григорій Левитський;

1983 рік — канадсько-українська модель Дарія Вербова.

Який завтра день в Україні і світі

19 листопада День працівників гідрометеорологічної служби України / Фото: Pexels

19 листопада в Україні святкують День працівників сільського господарства. Фермери та аграрії України від ранку до пізньої ночі невпинно працюють, забезпечуючи країну всім необхідним. Тому щорічно їхню працю вшановують в третю неділю листопада. З давніх часів Україна славиться своїми чорноземами, тому сільськогосподарські продукти вважаються однією з основних статей експорту вже не перше століття.

Також 19 листопада День працівників гідрометеорологічної служби України. Свято було започатковане президентом Леонідом Кучмою 2003 року. Дату обрали не випадково, саме цього місяця була створена українська гідрометеорологічна служба. Гідрометеорологія ціла дисципліна, яка вивчає процеси гідросфери та атмосфери, узагальнює дані геохімії, геофізики, метеорології тощо.

А ще 19 листопада святкують Всесвітній день громадянина. Це свято присвячене концепції глобального громадянства, яка базується на тому, що ідентичність людини виходить за межі географії і політичних кордонів. Цей день був створений для того, аби замислитися, що означає бути громадянином світу.

19 листопада Міжнародний день цільного зерна. Ця глобальна подія присвячена популяризації переваг цільного зерна для особистого здоров'я та здоров'я цілої планети. Вона була створена, щоб нагадати важливість включення цільнозернових продуктів до свого щоденного раціону.

Також 19 листопада Міжнародний день чоловіків. Важливо не забувати, що чоловіки також потребують обіймів і підтримки. Для них важливо, щоб їхню мужність та силу визнавали і правильно оцінювали. Саме тому ще в 1960-х роках почали з'являтися думки про створення окремого свята для чоловіків. Першими відсвяткували це свято жителі Тринідад і Тобаго.

А ще 19 листопада День жінок-підприємців. Свято було започатковане 2014 року. Тоді його відсвяткували в нью-йоркській резиденції ООН. 2016 року до ініціативи приєдналася і Україна. Це стало можливим завдяки громадській організації під назвою Міжнародна Амбасада жінок-підприємців.

19 листопада Всесвітній день запобігання насильству над дітьми. Подія була започаткована Фондом жіночого світового саміту 2000 року, щоб звернути увагу на потребу дотримання основних прав дітей. Цього ж року була створена Коаліція недержавних організацій, яка 2001 року налічувала близько 150 членів. Нині ж їхня кількість перевищує 700.

Також 19 листопада День працівника скляної промисловості або скловиробника. Державне професійне свято в Україні, яке було створене за ініціативою президента Леоніда Кучми 2003 року. Дату обрали на честь дня народження вченого Михайла Ломоносова (1711 рік), який створив хімічне виробництво скла, рецепт та технологію виготовлення кольорового скла.

А ще 19 листопада Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій. Дата була встановлена Організацією Об'єднаних Націй 2005 року. Але вперше пам'ятний день був проведений ще 1993 року у Великій Британії. Головна його мета полягає у приверненні уваги суспільства до статистики ДТП та вшанування пам'яті всіх жертв аварій.