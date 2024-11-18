Яке завтра, 19 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 листопада, День працівників гідрометеорологічної служби та День працівника скляної промисловості України. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Авдія. До Нового року залишилося 42 дні.

19 листопада 2024 року — вівторок. 1000-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Авдія. Він був одним з 12 маленьких пророків, які передавали Божественні повідомлення своїм народам. Його життя і діяння описані в книзі пророка Авдія, яка є частиною канону Біблії. Авдій був сином Гомера і народився в Бетлехемі. Він був одним з наймолодших пророків і почав пророкувати в 11 років. Авдій пророкував під час царювання царя Ізраїля Іоаса та царя Юдиї Амоназара. Його пророчування було коротким, але важливим, оскільки він закликав народ до покаяння і відновлення віри в Бога. Його пророчування було спрямоване на відновлення віри і відповідальності серед його сучасників.

Що не можна робити 19 листопада

Не можна займатися важкою фізичною працею, садівництвом.

Забороняється ходити босоніж.

Не слід пити алкоголь.

Народні прикмети і традиції на 19 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг і вітер — зима буде довгою та холодною;

на небі жодної хмаринки — чекайте на заморозки;

похмуро — скоро прийде відлига;

птахи літають низько будуть опади.

19 листопада птахи літають низько будуть опади / Фото: Unsplash

Наші предки обов'язково проводили цей день біля родинного вогнища, пили чай з травами та медом, а ще багато розмовляли про майбутнє.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 листопада

Які завтра іменини: Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 19 листопада є нефрит. В Китаї він вважається національним каменем, там протягом багатьох століть його цінували більше за золото. Вірять, що нефрит здатний подарувати своєму власнику здоров'я і молодість.

Цього дня народилися:

1878 рік — український цитолог, генетик, відкривач мітохондрій у рослин, автор термінів каріотип і філогенетика Григорій Левитський;

1907 рік — український ендокринолог та патофізіолог, академік Василь Комісаренко;

1986 рік — українська акторка театру і кіно Валерія Ходос.

Пам’ятні дати 19 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 листопада:

1190 рік — засновують Тевтонський орден;

1493 рік — у своїй другій подорожі до Америки Колумб відкриває острів Пуерто-Рико;

1626 рік — у Немирові засновують церковне братство і школу при ньому;

1809 рік — у битві при Окані французька армія маршала Сульта громить іспанську армію Хуана Карлоса де Арейсагі;

1815 рік — Франція приєднується до Священного союзу;

1891 рік — у Німецькій імперії продають першу іграшкову залізницю;

1916 рік — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надає автономію Східній Галичині;

1919 рік — Сенат США голосує проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй;

1921 рік — створюють Укрмет — центральну метеорологічну службу України;

1941 рік — на захід від берегів Австралії стається бій між австралійським крейсером Sydney і німецьким допоміжним крейсером Kormoran, в результаті якого обидва корабля затонули;

1943 рік — починається операція зі звільнення островів Гілберта і Маршаллових островів від японських військ;

1946 рік — Резолюція Генеральної Асамблеї ООН проти релігійного та расового переслідування;

1969 рік — бразильський футболіст Пеле забиває свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі;

1997 рік — починається експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання "Колумбія", у якій разом із космонавтами з США та Японії бере участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк;

2004 рік — у "Будинку із химерами" архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкривають музейно-культурний центр "Шедеври мистецтва України";

2005 рік — Сенат США підтримує законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона — Вейніка;

2012 рік — в Україні набуває чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Погода на 19 листопада

Завтра, 19 листопада, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно вранці, також вранці дрібний дощ, який закінчиться до полудня. В Одесі хмарно з проясненнями, вночі можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +5 вдень та +2 вночі. У Львові +7 вдень та 0 вночі. У Харкові +5 вдень та +2 вночі. В Одесі +8 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 листопада в Україні святкують День працівників гідрометеорологічної служби / Фото: Фото з відкритих джерел

19 листопада в Україні святкують День працівників гідрометеорологічної служби. Це професійне свято було встановлено Указом Президента України 2003 року, з метою відзначення важливості праці працівників цієї сфери. Робота працівників гідрометеорологічної служби допомагає забезпечувати безпеку населення, зберігати економічні ресурси та сприяє розвитку різних галузей, таких як сільське господарство, транспорт, енергетика та інші.

Також 19 листопада День працівника скляної промисловості України. Це професійне свято вшановує працю всіх, хто працює у сфері виробництва скла та скловиробів. Свято встановлено в Україні відповідно до Указу Президента 2003 року. Це свято покликане звернути увагу на вагомий внесок працівників галузі у розвиток економіки України. Воно дозволяє висловити вдячність спеціалістам, які забезпечують країну якісними скляними виробами, а також сприяє популяризації професій, пов’язаних із цією промисловістю.

А ще 19 листопада Всесвітній день громадянина. Це свято є нагодою наголосити на важливості відповідальної громадянської позиції, участі в суспільному житті та взаємоповаги між людьми. Всесвітній день громадянина було започатковано для підвищення обізнаності про роль громадян у формуванні справедливого, стійкого та гармонійного суспільства. Головна ідея цього дня полягає в тому, щоб кожна людина усвідомила свою відповідальність як члена глобальної спільноти.

19 листопада святкують Міжнародний день цільного зерна. Це свято спрямоване на популяризацію вживання цільнозернових продуктів як важливого компонента здорового харчування. На відміну від рафінованого зерна, у цільнозернових продуктах усі ці частини зберігаються, що робить їх значно кориснішими для здоров'я.

Також 19 листопада Міжнародний день чоловіків. Це свято було ініційоване 1999 року в Тринідаді та Тобаго і з того часу здобуло міжнародну підтримку як день, присвячений важливим питанням, що стосуються чоловіків і хлопчиків. Його метою є підвищення обізнаності про здоров’я чоловіків, рівність статей, важливість позитивних чоловічих рольових моделей та сприяння поліпшенню стосунків між чоловіками і жінками.

А ще 19 листопада День жінок-підприємиць. Його мета — привернути увагу до досягнень жінок у бізнесі та підприємництві, а також підвищити усвідомленість про важливість підтримки жінок у цих сферах. Цей день був ініційований з метою відзначення внеску жінок у розвиток економіки через власні підприємства, стартапи та бізнес-ініціативи. Водночас він має на меті підкреслити проблеми, з якими стикаються жінки-підприємці, зокрема доступ до фінансування, рівні можливості та підтримка в кар'єрному зростанні.

19 листопада Всесвітній день туалету. Був проголошений ООН 2013 року. Мета цього дня — підвищити усвідомленість щодо важливості доступу до чистих і безпечних санітарних умов, а також звернути увагу на проблему відсутності туалетів для мільйонів людей у світі.

Також 19 листопада Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Цей день був ініційований ООН 1993 року з метою привернути увагу до серйозних наслідків дорожньо-транспортних пригод (ДТП) та вшанувати пам'ять тих, хто загинув або постраждав у ДТП, а також підтримати їхні родини та близьких.