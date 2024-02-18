Яке завтра, 19 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 лютого, День Державного Герба України. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти Архипа і Филимона, а також мучениці Апфії. До Нового року залишилося 318 днів.

19 лютого 2024 року — понеділок. 726-й день війни в Україні.

Яке завтра, 19 лютого, церковне свято

19 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів від 70-ти Архипа і Филимона, а також мучениці Апфії. Жили вони всі в місті Колоси (сучасна Туреччина) у I столітті. Архип був єпископом, Филимон же заможним жителем міста, який, разом з дружиною Алфією, сповідував християнство. Обоє вони були сподвижниками апостола Павла і всі прийняли мученицьку смерть за Ісуса Христа. В будинку Филимона та Алфії проводилися таємні богослужіння. Саме під час одного з них їх всіх і схопили. Спочатку били камінням, довго катували. Та святі не зрадили своєї віри і померли з молитвою на вустах.

Що не можна робити 19 лютого

Заборонено їсти шкідливу та жирну їжу.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її у вас попросив.

Не дозволяється вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 19 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на дорогах сидить багато птахів — чекайте на вологу та похмуру погоду;

в небі світить місяць червоного кольору — до сирої, але теплої погоди;

картопля почала проростати — скоро прийде весняна погода;

вдень йде сніг до поганого урожаю;

високо в небі літають ворони — буде снігопад і різке похолодання.

19 лютого високо в небі літають ворони — буде снігопад і різке похолодання / Фото: Pexels

В давнину люди намагалися зробити цього дня якомога більше добрих справ. А ще вважалося, чим більше їжі наготуєш вдома, тим більше достатку буде у вашої родини протягом року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 лютого

Які завтра іменини: Макар, Богдан, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир, Євген.

Талісманом людини, народженої 19 лютого є авантюрин. Один із різновидів кварца, який відрізняється загадковим та дуже цікавим забарвленням. Здавна вірили, що авантюрин допомагає нормалізувати артеріальний тиск, заспокоїти нерви та покращити травлення.

В цей день народилися:

1929 рік — український терапевт і геронтолог, академік, лавреат Державних премій України Олег Коркушко;

1937 рік — український астроном, першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова Клим Чурюмов.

Пам’ятні дати 19 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 лютого:

197 рік — Клодій Альбін та Септимій Север зустрічаються у битві біля Лугдуна;

1190 рік — папа Іннокентій III підвищує лікарняну громаду німців, створену під час хрестового походу, до статусу лицарського ордену: заснований Тевтонський орден;

1600 рік — виверження перуанського вулкана Вайнапутіна, найсильніше в історії Південної Америки;

1878 рік — Томас Едісон отримує патент на фонограф;

1900 рік — Микола Міхновський у Харкові виголошує свій реферат "Самостійна Україна";

1913 рік — Педро Ласкуран пробуває президентом Мексики 45 хвилин: найкоротше в історії президентське правління;

1945 рік — морська піхота США висаджується на Іодзімію;

1992 рік — Верховна Рада України затверджує тризуб як малий герб України;

1993 рік — англійські дослідники Файнерс і Страуд стають першими людьми, які подолали Антарктиду пішки;

1994 рік — композиція "Without you" Мераї Кері очолилює британський чарт, ця пісня стала першим гітом співачки, що добрався до вершини британського гітпараду;

1995 рік — "Roxette" виступають в Пекіні;

1999 рік — у США затримують колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка;

2000 рік — на Великому китайському мурі 3 200 чоловік споруджують найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів;

2003 рік — у Києві проходить прем'єра фільму "Мамай", що стає першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна;

2014 рік — протистояння на Грушевського, бійня на Інститутській, у відповідь на прийняття Верховною Радою України законів, направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян, які відкривали шлях до масових репресій, від січня 2014 року в Києві на вулиці Грушевського почалось відкрите протистояння протестувальників з міліцією та внутрішніми військами, апогею це протистояння досягло 19-20 лютого 2014 року.

Погода на 19 лютого

Завтра, 19 лютого, в Києві ясний ранок зміниться на похмурі день та вечір, без опадів. У Львові сонячно, опадів не очікується. У Харкові хмарна погода, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +1 вдень та -4 вночі. У Львові +5 вдень та -2 вночі. У Харкові 0 вдень та -3 вночі. В Одесі +4 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 лютого в Україні святкують День Державного Герба / Фото: ТСН.ua

19 лютого в Україні святкують День Державного Герба. У нашої держави є три офіційні символи — Державний Герб, Державний Прапор та Державний Гімн. Вони є уособленням звичаїв та традицій українського народу. Герб для будь-якої держави має особливе значення, адже він офіційно використовується на печатках, офіційних документах, купюрах. Згідно з Конституцією України є малий та великий Державний Герб. Малий Державний Герб України — це тризуб золотистого кольору, який розміщується на синьому тлі. Саме цю символіку затвердили 19 лютого 1992 року. Тому цей день став Днем Державного Герба України.

Також 19 лютого Всесвітній день захисту морських ссавців. Свято було засноване Міжнародною Китобійною Комісією 19 лютого 1986 року, коли вона заборонила промислове виловлювання китів та продаж їхнього м'яса по всьому світу. На жаль, полювання не єдина загроза для цих тварин. Існують і інші причини зниження їх популяції. Зокрема, існування цирків, дельфінаріумів, океанаріумів, забруднення океанів тощо.

А ще 19 лютого святкують Міжнародний день перетягування канату. Цей вид спорту існує вже дуже давно. На стародавніх малюнках, які були знайдені в Китаї, Єгипті, Японії, Греції зображено людей, які перетягують канат. Такі вправи зазвичай виконували воїни під час своїх тренувань. Від 1900 до 1920 року перетягування канату було офіційною дисципліною на Олімпійських іграх, участь у змаганнях брали лише чоловіки. У наш час це вважається аматорським видом спорту.

19 лютого День запобігання плагіату. Це дуже важлива подія, яка була створена для нагадування про академічну чесність і необхідність боротьби з крадіжками інтелектуальної власності. Плагіатом називають використання чужої роботи чи ідеї без належного зазначення її авторства, видаючи за свою.