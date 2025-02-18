Яке завтра, 19 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

19 лютого 2025 року — середа. 1092-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Архипа. Він був одним із 70 апостолів, згаданих у Новому Завіті. Він був учнем апостола Павла та ревним проповідником християнства. Архип був духовним наставником та співпрацівником Павла і, за переказами, служив єпископом в місті Колосах. Апостол Павло згадує Архипа у своєму Посланні до Филимона та в Посланні до колосян, звертаючись до нього як до "співробітника". Архип також відомий своєю відданістю служінню Господу та підтримці християнської громади.

Що не можна робити 19 лютого

Не можна їсти масну, шкідливу їжу.

Забороняється вживати алкогольні напої.

Не слід відмовляти в милостині.

Народні прикмети і традиції на 19 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ворони літають високо в небі — чекайте на різке зниження температури і снігопад;

почала проростати картопля — до швидкого приходу весни;

на дорозі сидять птахи — буде похмура погода і відлига;

вдень сніжить — до поганого урожаю влітку.

19 лютого на дорозі сидять птахи — буде похмура погода і відлига / Фото: Unsplash

Це сприятлиивий день для добрих справ, допомоги іншим, тому важливо зробити щось від щирого серця. Будь-яке добро повернеться до вас сторицею.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 лютого

Які завтра іменини: Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір.

Талісманом людини, народженої 19 лютого, є авантюрин. Допомагає боротися з різними висипаннями на шкірі, покращує зір. Здавна авантюрин використовували для покращення настрою.

Цього дня народилися:

1929 рік — український терапевт і геронтолог, академік, лавреат Державних премій України Олег Коркушко;

1937 рік — український астроном, першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова Клим Чурюмов;

1952 рік — японський письменник, сценарист і режисер Рю Муракамі.

Пам’ятні дати 19 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 лютого:

197 рік — Клодій Альбін та Септимій Север зустрічаються у битві біля Лугдуна;

1190 рік — папа Іннокентій III підвищує лікарняну громаду німців, створену під час хрестового походу, до статусу лицарського ордену: засновує Тевтонський орден;

1600 рік — виверження перуанського вулкана Вайнапутіна, найсильніше в історії Південної Америки;

1649 рік — відбувається Друга битва при Ґуарарапесі, яка фактично кладе край голландським колонізаційним зусиллям у Бразилії;

1674 рік — Англія та Нідерланди підписують Вестмінстерський договір, завершуючи Третю англо-голландську війну;

1878 рік — Томас Едісон отримує патент на фонограф;

1900 рік — Микола Міхновський у Харкові виголошує свій реферат "Самостійна Україна";

1992 рік — Верховна Рада України затверджує тризуб як малий герб України;

1993 рік — англійські дослідники Файнерс і Страуд стають першими людьми, які подолали Антарктиду пішки;

1999 рік — у США затриманий колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко;

2003 рік — у Києві проходить прем'єра фільму "Мамай", що стає першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна;

2014 рік — протистояння на Грушевського. Бійня на Інститутській: у відповідь на ухвалення Верховною Радою України законів, направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян, які відкривали шлях до масових репресій, від січня 2014 року в Києві на вулиці Грушевського почалось відкрите протистояння протестувальників із міліцією та внутрішніми військами, апогею це протистояння досягло 19-20 лютого 2014 року.

Погода на 19 лютого

Завтра, 19 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — -1 вдень та -7 вночі. У Львові — -1 вдень та -8 вночі. У Харкові — -1 вдень та -14 вночі. В Одесі — +1 вдень та -7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 лютого День державного герба України / Фото: ТСН.ua

19 лютого в Україні і світі святкують День запобігання плагіату. Це неофіційна дата, присвячена підвищенню обізнаності щодо етичного використання інформації, авторського права та академічної доброчесності. Плагіат підриває довіру до науки, освіти та творчості. Він може призвести до репутаційних і юридичних наслідків, включаючи відрахування з навчального закладу чи втрату авторських прав.

Також 19 лютого Міжнародний день перетягування канату. Це свято присвячене одному з найдавніших та найуніверсальніших видів змагань, що має глибоке історичне коріння і залишається популярним у сучасному спорті. Перетягування канату — це не просто гра, а традиція, що сягає стародавнього Єгипту, Греції, Китаю та Індії. В давнину ця гра використовувалася не лише як розвага, а й для демонстрації сили воїнів. У XIX столітті цей вид спорту набув популярності у Великій Британії, а згодом став офіційним видом олімпійських змагань (1900–1920 роки).

А ще 19 лютого День державного герба України. Ця дата пов’язана з ухваленням 19 лютого 1992 року Верховною Радою постанови про затвердження малого Державного Герба України – золотого Тризуба на синьому щиті. Символ подібний до тризуба використовувався ще за часів Київської Русі, зокрема князем Володимиром Великим як знак державної влади.Тризуб був офіційним гербом УНР, закріпленим урядом Михайла Грушевського. Цей день нагадує про важливість національних символів та їхню роль у зміцненні незалежності України.

19 лютого святкують Всесвітній день захисту морських ссавців. Це екологічне свято присвячене збереженню морських ссавців, таких як кити, дельфіни, тюлені, морські котики та інші. Цей день започаткували 1986 року, коли Міжнародна китобійна комісія (IWC) ввела заборону на комерційний вилов китів. Незважаючи на це, браконьєрство та інші загрози для морських мешканців все ще існують.