Яке завтра, 19 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 серпня, День пасічника в Україні. Віряни святкують Преображення Господнє, в народі — Яблучний Спас. До Нового року залишилося 134 дні.

19 серпня 2023 року — субота. 542-й день війни в Україні.

Яке завтра, 19 серпня, церковне свято

19 серпня в церковному календарі — Преображення Господнє (Яблучний Спас). Це свято вшановує момент, коли Ісус Христос відкрив перед своїми учнями свою божественну суть. Сталося це на горі Фавор, куди Син Божий піднявся з апостолами Петром, Яковом та Іоанном. Піднявшись на гору, Ісус одразу почав молитися, і його зовнішність почала змінюватися — обличчя засвітилося, а одяг став білосніжним. Після цього апостоли на власні очі побачили, що їхній Учитель дійсно Син Божий.

Що не можна робити цього дня

Церква забороняє займатися домашньою роботою, окрім садівництва.

Не дозволено в'язати, шити, вишивати, займатися ремонтом.

Не можна вбивати комах або просто їх проганяти.

Народні прикмети і традиції на 19 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: який Яблучний Спас — таким буде січень;

погода ясна — чекайте на холодну зиму;

літає багато мух — погода буде спекотною з вологим повітрям;

вранці прохолодно, а комарів багато — вдень буде спекотно і ясно;

дощить — в листопаді також буде багато дощів;

вродило багато яблук — наступний рік буде урожайним.

19 серпня вродило багато яблук — наступний рік буде урожайним / Фото: Pexels

Цього дня віряни йдуть до церкви та освячують кошики з яблуками, а також інші фрукти, які подарував їм серпень. До цього дня вживати яблука в їжу було заборонено, тому 19 серпня можна насолодитися новим урожаєм. Перш ніж вкусити яблуко самому, було прийнято дати спробувати фрукти знайомим, особливо дітям. Вважалося, що тоді вони ростимуть здоровими.

Погода на 19 серпня

Завтра, 19 серпня, в Києві ясна погода, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно до вечора, коли погода проясниться, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +31 вдень та +21 вночі. У Львові — +30 вдень та +20 вночі. У Харкові — +32 вдень та +21 вночі. В Одесі — +31 вдень та +24 вночі.

Пам’ятні дати 19 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 серпня:

1722 рік — наказний гетьман Павло Полуботок видає універсал, який забороняє зловживання світських і духовних можновладців та передбачає реформу судочинства;

1839 рік — уряд Королівства Франція проголошує дареготипію "подарунком світу", завдяки чому фотографія змогла стати загальнодоступною технологією;

1914 рік — створюють керівний орган Українських Січових Стрільців — Українську бойову управу;

1919 рік — 1-й корпус Української Галицької Армії, ведучи наступ на Київ, здобуває Бердичів;

1920 рік — 6-та стрілецька дивізія полковника Марка Безручка після численних сутичок з частинами 1-ї кінної армії Будьонного відходить до Замостя і займає там оборону;

1943 рік — президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписують таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби;

1989 рік — парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель — о. Володимир Ярема) першою в Українській РСР виходить з підпорядкування Російської Православної Церкви й оголошує себе частиною УАПЦ;

1989 рік — у Хмельницькому відкривають пам'ятний знак, що увічнює пам'ять жертв репресій 1930—1940-х і початку 1950-х років;

1990 рік — НДР приймає конституцію ФРН;

1991 рік — Леонід Кравчук, голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 год. у виступі по українському телебаченні закликає українських громадян зберігати спокій і підкреслює, що надзвичайний стан Української РСР не стосується;

1992 рік — в Києві починає роботу I Всесвітній форум українців.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 серпня

Які завтра іменини: Лев, Спас, Людвіг, Феоктист.

Талісманом людини, народженої 19 серпня, є авантюрин. Мінерал, який був популярним ще за часів Древнього Єгипту і Китаю. З давніх часів вірили, що авантюрин допомагає захистити людину від магічної дії, а також дарує впевненість.

Цього дня народилися:

1928 рік — актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Борис Мірус;

1996 рік — український військовик. Герой України Віталій Скакун.

Який завтра день в Україні і світі

19 серпня в Україні святкують День пасічника / Фото: Pexels

19 серпня в Україні святкують День пасічника. Професійне свято, яке припадає на період, коли пасічники починають готувати вулики до зими, збігається зі святкуванням Яблучного Спаса. День був затверджений 1997 року указом президента України. В Україні мед завжди цінували за його смак і цілющі властивості. Нині в світі існує 48 типів бджолиних сімей, які запилюють понад 170 тисяч видів рослин.

Також 19 серпня День поштової марки (День філателії). У XX столітті захоплення колекціонуванням марок охопило людей із різних куточків світу. Завзяті філателісти готові навіть сьогодні заплатити чималі гроші за рідкісні екземпляри. Перша в світі виставка філателії була організована у Антверпені (Бельгія) 1888 року. А перша зустріч філателістів відбулася в Німеччині 18 серпня 1889 року.

А ще 19 серпня Міжнародний день геокешинга. Геокешинг — туристична гра з застосуванням GPS. Її суть полягає в тому, щоб знайти схови, які зробили інші учасники. Грати в цю гру можна як гуртом, так і поодинці, навіть існують окремі сімейні варіанти. Деякі гравці роблять схов, позначають його GPS-координати і повідомляють про них в Мережі.

19 серпня Всесвітній день безпритульних тварин. Головною метою цього дня є привернення уваги до тих труднощів, із якими стикаються безпритульні тварини. Ця проблема має глобальний характер і поширена в усіх країнах світу. День створили 1992 року за ініціативи членів Міжнародного товариства, яке займається захистом прав тварин.

Також 19 серпня святкують Всесвітній день фотографії. Подія є важливою для всіх шанувальників фотографій і тих, хто просто любить фотографувати. Зараз будь-яка людина з сучасним телефоном може зробити досить якісні і красиві знімки, але коли люди тільки "познайомилися" з фотографією, зробити це було складніше. Свято створив австралійський фотограф Корскі Ара 2010 року. Цю дату він обрав невипадково. Майже 200 років тому у технічному прогресі відбувся важливий прорив, коли Луї Дагер винайшов спеціальний засіб, який дозволяв отримувати дагеротипні відбитки і запатентував свій винахід. Цей патент тоді викупив уряд Франції і оголосив громадськість про створення нового досягнення в області фотографування.

А ще 19 серпня Всесвітній день орангутана. Незвичайне і цікаве свято. Слово "орангутан" у перекладі з індонезійської та малайської мов означає "лісова людина". Ці тварини мешкають лише на островах Борнео та Суматра в Азії і є єдиними людиноподібними мавпами. Через активне вирубування лісів, які є природним ареалом мешкання орангутанів, чисельність цих тварин різко зменшується.

19 серпня Всесвітній день гуманітарної допомоги. Пам'ятний день організували за ініціативи Організації Об'єднаних Націй за участі Всесвітньої організації охорони здоров'я і інших міжнародних організацій. Така ідея з'явилася після того, як в Іраку загинув спеціальний посланець Генсека ООН Сержіу Вієйра ді Меллу разом зі своїми колегами під час бомбардування штаб-квартири організації 2003 року.

Також 19 серпня Міжнародний день банта. Це досить модний аксесуар, який може прикрасити будь-що — від зачіски і сукні до кімнати чи подарунку. Протягом століть бант змінювався, цікаво, що раніше такі аксесуари носили навіть і чоловіки.