Яке завтра, 19 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 серпня, День пасічника України. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Андрія Стратилата й інших. До Нового року залишилося 134 днів.

19 серпня 2024 року — понеділок. 908-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Андрія Стратилата й інших. Він був римським воєначальником у IV столітті, під час правління імператора Максиміана. Він народився в Малій Вірменії і служив у війську в Сирії. Андрій був хоробрим військовим трибуном, який таємно вірив у Христа, хоча ще не був хрещений.

Під час війни з персами Андрій разом зі своїм невеликим загоном переміг ворога, призвавши на допомогу ім’я Ісуса Христа. Після цієї перемоги багато воїнів навернулися до християнства. Коли Андрій повернувся з походу, його та декількох воїнів-християн ув’язнили і жорстоко мучили. Імператор, боячись заворушень у війську, відпустив їх, але таємно наказав стратити.

Андрій разом зі своїми воїнами прийняв хрещення в місті Тарсі. Поблизу вірменського міста Мелітина їх зарубали мечами. Загинули тоді мученицькою смертю 2 тисячі 593 особи.

Що не можна робити 19 серпня

Не варто думати про погане чи скаржитися на своє життя.

Не можна позичати сіль — до біди.

Забороняється підмітати підлогу чи пилососити.

Народні прикмети і традиції на 19 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гуси почали відлітати до ранньої зими;

цього дня тепла погода — то і зима буде теплою;

вранці день похмурий — до дощової осені;

дуже кусаються мухи — чекайте на псування погоди.

19 серпня дуже кусаються мухи — чекайте на псування погоди / Фото: Unsplash

Вважалося, що від цього дня осінь починає вступати у свої права — ночі стають довшими та прохолоднішими, а дні коротшими. Наші предки влаштовували гуляння, накривали святковий стіл, запрошували друзів і родичів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 серпня

Які завтра іменини: Андрій, Микола, Тимофій.

Талісманом людини, народженої 19 серпня є авантюрин. Один із найбільш загадкових самоцвітів. Здавна вірили, що авантюрин підходить творчим людям, допомагаючи розкрити талант на всю силу.

Цього дня народилися:

1902 рік — український письменник Олесь Донченко;

1928 рік — актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Борис Мірус;

1996 рік — український військовик, Герой України Віталій Скакун.

Пам’ятні дати 19 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 серпня:

1839 рік — уряд Королівства Франція проголошує дареготипію "подарунком світу", завдяки чому фотографія змогла стати загальнодоступною технологією;

1914 рік — створюють керівний орган Українських Січових Стрільців — Українську бойову управу;

1919 рік — 1-й корпус Української Галицької Армії, ведучи наступ на Київ, здобуває Бердичів;

1943 рік — президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписують таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби;

1960 рік — здійснюють перший орбітальний політ живих істот з поверненням на Землю;

1989 рік — парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель — о. Володимир Ярема) першою в Українській РСР виходить з підпорядкування Російської Православної Церкви й оголосила себе частиною УАПЦ;

1989 рік — у Хмельницькому відкривають пам'ятний знак, що увічнює пам'ять жертв репресій 1930—1940-х і початку 1950-х років;

1990 рік — НДР приймає конституцію ФРН;

1991 рік — Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 год. у виступі по українському телебаченні закликає українських громадян зберігати спокій і підкреслює, що надзвичайний стан Української РСР не стосується;

1992 рік — в Києві починає роботу I Всесвітній форум українців.

Погода на 19 серпня

Завтра, 19 серпня, в Києві безхмарний ранок зміниться похмурим днем, без опадів. У Львові хмарно, всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +22 вночі. У Львові +25 вдень та +18 вночі. У Харкові +33 вдень та +21 вночі. В Одесі +33 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 серпня святкують Всесвітній день фотографії / Фото: Unsplash

19 серпня в Україні святкують День пасічника. Свято було встановлено 1997 року указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. Метою свята є привернення уваги до важливої ролі бджіл у природі та вшанування важкої праці пасічників.

Також 19 серпня Всесвітній день гуманітарної допомоги. Це міжнародний день, присвячений вшануванню гуманітарних працівників, які ризикують своїм життям, надаючи допомогу людям, що стали жертвами природних катастроф, війн та інших криз.

Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2008 року на честь пам’яті Серджіо Вієйра ді Мелло та 21 його колеги, які загинули під час бомбардування штаб-квартири ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про діяльність гуманітарних працівників та вшанування тих, хто загинув або постраждав під час виконання своїх обов’язків.

А ще 19 серпня Міжнародний день орангутанга. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про загрозу зникнення орангутангів та необхідність їх захисту. Орангутанги мешкають лише на островах Суматра та Борнео в Азії. Вони є одними з найближчих родичів людини серед приматів. На жаль, через вирубку лісів та браконьєрство їхня популяція значно скоротилася. Щороку знищується понад 3000 орангутангів.

19 серпня святкують Всесвітній день фотографії. Це міжнародне свято присвячене фотографії, її історії та фотографам. Дата свята обрана на честь події, що сталася 19 серпня 1839 року, коли французький уряд придбав патент на процес дагеротипії — першого фотографічного процесу, і оприлюднив його для світу безкоштовно. Дагеротипія була розроблена французькими винахідниками Луї Дагером і Жозефом Нісефором Ньєпсом 1837 року.

Також 19 серпня Міжнародний день банта. Це свято присвячене простому, але дуже елегантному та універсальному аксесуару — банту. Ідея святкування цього дня виникла 2017 року завдяки компанії Claire’s, яка займається виробництвом різноманітних товарів для дівчат. Бант є символом жіночності, елегантності та стилю. Він використовується в моді, мистецтві та навіть у культурі подарунків.

А ще 19 серпня День поштової марки (День філателії). Це свято присвячене колекціонуванню та вивченню поштових марок, а також популяризації поштового зв’язку. Філателія, як захоплення, охопила людей з різних країн у XX столітті. Колекціонери збирають не лише марки, але й конверти, поштові картки, штемпелі та інші знаки поштової оплати. В Україні філателія має свої традиції та стиль, зокрема, відомі тематичні добірки українських різдвяних поштових марок.