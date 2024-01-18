Яке завтра, 19 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

19 січня 2024 року — п’ятниця. 695-й день війни в Україні.

Яке завтра, 19 січня, церковне свято

19 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Макарія Великого. Батьки Макарія до глибокої старості не мали дітей, а тому щодня молили Бога подарувати їм малюка. В дорослому віці Макарій одружився, але швидко овдовів. Весь свій час проводив із літніми батьками, допомагав їм. І одного разу зрозумів, що бажає прийняти чернечий шлях. Після смерті батьків роздав все своє майно і знайшов наставника, який допоміг йому побудувати келію.

Душа Макарія прагнула самотнього життя. А тому він пішов до пустелі і став учнем Антонія Великого. Згодом отримав сан ієромонаха. Тоді йому було вже 40 років. За всі діяння Господь наділив його даром зцілення. А ще він вмів воскрешати мертвих. Язичники під час гонінь християн знайшли преподобного, відвезли його з братією на острів. Однак Макарій вигнав бісів і доньки царя і всі жителі острова стали християнами. Помер він 391 року.

Що не можна робити 19 січня

Не дозволяється стригти волосся.

Заборонено виконувати важку роботу, тому що доведеться весь рік гарувати.

Не можна носити чорний одяг — до біди.

Народні прикмети і традиції на 19 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонячний день — весна прийде рано;

на небі багато зірок — можна поки не чекати на потепління, адже зима буде тривалою;

заметіль — весна прийде пізно;

завірюха — до хуртовин на Масницю;

відлига означає, що незабаром прийде справжнє тепло;

погода безхмарна — до теплої весни.

19 січня погода безхмарна до теплої весни / Фото: Pexels

Здавна вірили, що цей день сприятливий для будь-яких нових починань. Особливо вдалими будуть ті справи, які спрямовані на покращення життя інших людей. Якщо на Макарія вам приснився сон, обов'язково запам'ятайте.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 січня

Які завтра іменини: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Григорій, Марко, Феодосія, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 19 січня, є яшма. Мінерал, який може мати різний колір. Здавна вважалося, що талісмани з яшмою носять люди, які люблять подорожувати. А ще вважалося, що це камінь краси.

Цього дня народилися:

1909 рік — повітовий провідник ОУН Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель Іван Клим;

1912 рік — український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН. в'язень німецьких концтаборів Ярослав Стецько;

1927 рік — кінопостановник, видавець і громадський діяч української еміграції в Австралії Кардаш Петро.

Пам’ятні дати 19 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 січня:

1795 рік — Батавська революція в Голландській республіці завершується проголошенням Батавської республіки;

1825 рік — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка отримали патент на спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів;

1903 рік — оголошують проведення першої велогонки "Тур де Франс" — найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів;

1906 рік — побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень";

1907 рік — в журналі "Вар'єте" з'являються перші рецензії на кінофільми;

1915 рік — француз Георг Клод отримує патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами;

1925 рік — спільне засідання ВУАН постановляє організувати Медичний відділ ВУАН;

1938 рік — американська фірма "General Motors" перша у світі починає серійне виробництво дизельних двигуні;

1946 рік — створюють Союз українців у Великій Британії;

1946 рік — створюють Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу;

1955 рік — президент США Дуайт Ейзенхауер дозволяє уперше показати по телебаченню зняту пресконференцію;

1963 рік — відбувається перший виступ групи The Beatles на телебаченні;

1966 рік — Індіра Ганді стає третім прем'єр-міністром Індії;

1978 рік — у Німеччині випускає останній автомобіль "Фольксваген Жук";

1981 рік — Алжирські угоди вирішують кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані;

2012 рік — ФБР закриває сайт Megaupload;

2014 рік — у Києві на вулиці Грушевського розпочинається збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича;

2017 рік — в Україні офіційно з'являється Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Погода на 19 січня

Завтра, 19 січня, в Києві сильна хмарність, мокрий сніг. У Львові хмарно, вдень можливий дрібний сніг з дощем. У Харкові похмуро, можливий дрібний сніг. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — 0 вдень та -6 вночі. У Львові — +5 вдень та 0 вночі. У Харкові — +1 вдень та -5 вночі. В Одесі — +8 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день фетишу / Фото: Pexels

19 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день фетишу. Свято було запроваджене 2009 року інтернаціональною спільнотою у Великої Британії для підтримки та боротьби з дискримінацією фетиш і БДСМ-культур. Фетишизм не є розладом. Однак інколи він може становити небезпеку для здоров'я чи знижувати працездатніть людини. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб донести міжнародній спільноті інформацію про про фетишизм та запобігти соціальному непорозумінню.