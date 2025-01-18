Яке завтра, 19 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

19 січня 2025 року — неділя. 1061-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 січня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Макарія Єгипетського. Він був одним із видатних діячів раннього християнського чернецтва та одним з засновників монастирського життя в Єгипті. Його називають також "Макарій Великий". Макарій народився в Нижньому Єгипті. У молодості він був пастухом. Після здобуття освіти і бажання служити Богові, Макарій вирішив залишити світське життя і став пустельником. Він жив у пустелі Скетіс (Ваді-Натрун), засновував монастирі і навчав молодих монахів. Макарій відомий своєю великою молитвою, постом і милосердям. Його святе життя було наповнене численними чудесами і духовними прозріннями. Макарій писав про духовне життя, аскетизм і молитву. Його роботи збереглися і до сьогодні. Його вчення значно вплинуло на християнське чернецтво і духовність, не тільки в Єгипті, але й у всьому християнському світі.

Що не можна робити 19 січня

Не можна важко працювати, інакше весь рік будете виконувати таку роботу.

Забороняється носити чорний одяг — прийде біда.

Не слід стригти волосся — зістрежете з ним здоров'я.

Народні прикмети і традиції на 19 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: відлига — зовсім скоро прийде справжнє потепління;

багато зірок на небі — будуть морозні дні;

сонячна погода — до ранньої весни;

хуртовини — така ж погода буде на Масницю.

19 січня хуртовини — така ж погода буде на Масницю / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що цей день є вдалим для будь-яких починань. Особливо вдалими вважалися справи, які пов'язані з покращенням життя інших людей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 січня

Які завтра іменини: Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.

Талісманом людини, народженої 19 січня є яшма. Камінь, який носили, щоб захиститися від злого ока. Також яшма допомагає зняти депресію та загострює інтуїцію.

Цього дня народилися:

1809 рік — американський поет, прозаїк, критик, творець жанру "новели жаху" Едгар Аллан По;

1909 рік — повітовий провідник ОУН Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель Іван Клим;

1912 рік — український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН, в'язень німецьких концтаборів Ярослав Стецько.

Пам’ятні дати 19 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 січня:

1795 рік — Батавська революція в Голландській республіці завершується проголошенням Батавської республіки;

1825 рік — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка отримали патент на спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів;

1903 рік — оголошують проведення першої велогонки "Тур де Франс" — найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів;

1906 рік — виходить перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень";

1907 рік — в журналі "Вар'єте" з'являються перші рецензії на кінофільми;

1915 рік — француз Георг Клод отримує патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами;

1925 рік — спільне засідання ВУАН постановлює організувати Медичний відділ ВУАН;

1938 рік — американська фірма "General Motors" перша у світі починає серійне виробництво дизельних двигунів;

1946 рік — створюють Союз українців у Великій Британії;

1946 рік — створюють Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу;

1955 рік — президент США Дуайт Ейзенхауер дозволяє уперше показати по телебаченню зняту пресконференцію;

1963 рік — відбувається перший виступ групи The Beatles на телебаченні;

1966 рік — Індіра Ганді стає третім прем'єр-міністром Індії;

1978 рік — у Німеччині випускають останній автомобіль "Фольксваген Жук";

1981 рік — Алжирські угоди вирішують кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані;

2012 рік — ФБР закриває сайт Megaupload;

2014 рік — у Києві на вулиці Грушевського розпочинається протистояння диктаторському режиму Януковича (Вогнехреща);

2017 рік — в Україні офіційно з'являється Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Погода на 19 січня

Завтра, 19 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +4 вдень та +2 вночі. У Львові +1 вдень та -2 вночі. У Харкові +2 вдень та 0 вночі. В Одесі +7 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 січня Всесвітній день снігу / Фото: Unsplash

19 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день домашнього сиру. Це неофіційне свято, яке сприяє популяризації домашнього виготовлення сиру та усвідомленню переваг цього процесу. Воно пропагує творчість, інновації та простоту приготування сиру вдома. Свято також сприяє обміну рецептами, техніками і порадами серед людей, які цікавляться виготовленням сиру вдома. Це можливість навчитися, як робити різноманітні види сиру, від класичних до експериментальних, а також оцінити смакові якості і користь таких продуктів.

Також 19 січня Всесвітній день релігії. Припадає на третю неділю січня. Це свято було започатковане 1950 року за ініціативи Бахаї, міжнародної релігійної організації, з метою сприяння міжрелігійній гармонії і взаєморозумінню між різними віровизнаннями по всьому світу. Основною метою цього дня є визнання того, що всі релігії мають спільну основу — пошук істини, любові та миру. День наголошує на важливості взаємної поваги та співпраці між людьми з різних релігійних традицій. Це свято є нагодою для відзначення багатства релігійного різноманіття і підкреслення, що мир і гармонія можуть бути досягнуті, коли люди розуміють і поважають переконання один одного.

А ще 19 січня Всесвітній день снігу. Святкується щороку в третю неділю січня. Цей день був започаткований Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS) 2012 року з метою популяризації зимових видів спорту та активностей на свіжому повітрі, а також підвищення обізнаності про важливість зимових умов для природи та туризму. Основною метою Всесвітнього дня снігу є заохочення людей до активного відпочинку на свіжому повітрі, зокрема до занять лижними, сноубордними, санними та іншими зимовими видами спорту. У цей день проводяться різноманітні заходи, змагання, навчальні програми та ініціативи, спрямовані на те, щоб зробити зимові види спорту доступними для людей усіх вікових категорій.