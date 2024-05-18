Яке завтра, 19 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 травня, День сімейної медицини в Україні. Віряни вшановують пам'ять священномученика Патрикія. До Нового року залишилося 226 днів.

19 травня 2024 року — неділя. 816-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 травня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Патрикія. Він вшановується у православній церкві як єпископ, який сповідував християнство в Прусі в часи, коли там було поширене язичництво. За свою віру він зазнав страшних мук, але не здався перед ними і не відвернувся від Христа.

Що не можна робити 19 травня

Не можна носити старий, поношений одяг.

Заборонено сумувати і думати про негатив.

Не варто підрізати дерева і зрізати квіти.

Народні прикмети і традиції на 19 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощить на сухий червень;

голосно кукурікають півні до опадів;

вранці туман стелиться — чекайте на велику кількість грибів;

сильна роса вранці до хорошого урожаю

19 травня голосно кукурікають півні до опадів / Фото: Unsplash

Селяни вважали, що це сприятливий день для висаджування капусти, гарбуза і квасолі. Існувала традиція пекти пироги, а потім роздавати їх біднякам.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 травня

Які завтра іменини: Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Максим, Матвій, Михайло, Микола, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 19 травня є агат. Найдавніший напівдорогоцінний камінь. В давнину його називали "око бога". Вірили, що агат захищає від недобрих думок і злих людей.

Цього дня народилися:

1941 рік — український археолог, доктор історичних наук, Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки Олег Приходнюк;

1952 рік — український вчений-сходознавець Валерій Рибалкін;

1989 рік — український музикант Позитив.

Пам’ятні дати 19 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 травня:

1051 рік — у французькому Реймсі коронують дочку Ярослава Мудрого — Анну Ярославну;

1536 рік — страчують Анну Болейн, дружину англійського короля Генріха VIII;

1568 рік — англійська королева Єлизавета I наказує заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред'явила свої права на англійський престол;

1649 рік — Англія стає республікою;

1861 рік — у Сумах відкривають першу в Україні недільну школу;

1997 рік — компанія "Hewlett-Packard" випускає свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE;

1998 рік — з національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомі викрадають дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна;

2005 рік — на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалюють рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Погода на 19 травня

Завтра, 19 травня, в Києві хмарно, цілий день дощитиме. У Львові похмуро, можливий невеликий дощ. У Харкові хмарно, можливо йтиме дрібний дощ. В Одесі хмарно, дощитиме майже увесь день.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +12 вночі. У Львові +18 вдень та +11 вночі. У Харкові +20 вдень та +13 вночі. В Одесі +19 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 травня в Україні святкують День сімейної медицини / Фото: Unsplash

19 травня в Україні святкують День сімейної медицини. Це професійне свято приурочене до вшанування сімейних лікарів та підкреслення важливості сімейної медицини в системі охорони здоров’я. Сімейна медицина є єдиним видом медичної допомоги, який стосується кожного з нас: 80% усіх звернень відбуваються саме на цьому рівні. Це свято було запроваджено в Україні 2017 року за ініціативи Всесвітньої ради сімейних лікарів (WONCA), до якої також входить Українська асоціація сімейних лікарів.

Також 19 травня Всесвітній день сімейного лікаря. Це свято було започатковане 2010 року Всесвітньою радою сімейних лікарів WONCA, членом якої є й Українська асоціація сімейних лікарів. Цей день присвячений вшануванню ролі сімейних лікарів у медичних системах різних країн та підкресленню їх важливого внеску в охорону здоров’я населення.

А ще 19 травня День гордості агендерів. Цей день є важливою суспільною подією, присвяченою визнанню та вшануванню осіб, які вважають себе агендерами. Агендерні особи — це ті, хто не ідентифікує себе з жодною статтю або відчуває себе відірваними від концепції статі взагалі. Ця подія покликана підвищити обізнаність про гендерну ідентичність, сприяти інклюзивності та захисту прав.

19 травня День пам’яті жертв політичних репресій. Цей день був встановлений згідно з Указом Президента України від 21 травня 2007 року. Метою цього дня є вшанування пам’яті жертв політичних репресій комуністичного режиму, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Також 19 травня святкують День народження "Кубика Рубіка". Саме цього дня 1974 року угорський скульптор та архітектор Ерне Рубік винайшов цю популярну механічну головоломку. Оригінально він назвав свій винахід "Магічний куб", але 1980 року компанія Ideal Toys перейменувала його на "Кубик Рубіка".

А ще 19 травня День блокнота. Це свято, присвячене одному з найважливіших атрибутів планування та організації — блокноту. Воно було започатковане 2016 року і з того часу стало популярним серед тих, хто цінує письмове фіксування своїх думок, ідей, планів та мрій.

19 травня Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишківника. Цей день був започаткований Європейською асоціацією хворих на виразковий коліт та хворобу Крона. Основною метою цього дня є привернення уваги до таких захворювань, як виразковий коліт і хвороба Крона, підвищення обізнаності про їх небезпеку, яка може включати рак, стеноз та кровотечі.

Також 19 травня Міжнародний день боротьби з гепатитом. Цей день був започаткований з метою підвищення обізнаності про гепатити, привертання уваги до проблем діагностики, профілактики і лікування цих захворювань, а також розширення охоплення вакцинацією проти гепатиту В.

А ще 19 травня святкують Всесвітній день випічки. Припадає на третю неділю травня. Було започатковане 2012 року, але ініціатор цієї події все ще невідомий. Цей день має на меті залучення людей до приготування домашньої випічки та пригощення нею рідних, друзів, колег чи сусідів. Вважається, що найкращий спосіб відзначення цього свята — це спілкування з близькими людьми під час спільного приготування смаколиків.

19 травня День пам’яті тих, хто помер від СНІДу. Припадає на третю неділю травня. Цей день був вперше організований у Сан-Франциско 1983 року людьми, яких безпосередньо торкнулася проблема СНІДу. Традиційно в цей день люди згадують тих, хто пішов з життя через СНІД, проводять акції та заходи для розповсюдження інформації про ВІЛ/СНІД, а також нагадують про необхідність тестування на ВІЛ.