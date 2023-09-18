Яке завтра, 19 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 вересня, День народження смайла. Віряни вшановують пам'ять мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта. До Нового року залишилося 103 дні.

19 вересня 2023 року — вівторок. 573-й день війни в Україні.

Яке завтра, 19 вересня, церковне свято

19 вересня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта. Вони постраждали за свою віру у Христа за часів, коли імператором був Проб (276 - 282 роки). Якось в місті Антіохії відбувалося язичницьке свято. Прийшли туди Трохим і Саватій та й почали молитися до Господа, щоб той наставив язичників на шлях істини. Тут же їх схопили та привели до правителя. Під час допиту чоловіки рішуче стояли на своїй вірі та відмовлялися зректися Ісуса Христа. Через жорстокі тортури Саватій помер, а Трохима відправили до іншого міста на ще більші муки. Три дні йшов Трохим взутий в залізні чоботи з гострими цвяхами. Коли він дойшов, то його кинули у в'язницю. Там його таємно відвідував християнин Доримедонт, який був в місті сенатором. Омив Доримедонт його рани, але мучителі Трохима дізналися про зраду сенатора і теж кинули його до в'язниці. Коли мученики вкотре відмовилися зректися Господа, їх зашмагали мечем.

Що не можна робити цього дня

Не дозволено нічого позичати, особливо це стосується солі.

Не варто ревнувати кохану людину, тому що скоро розлучитесь.

Якщо ви самотні, не можна сидіти цілий день вдома, адже тоді ніколи не знайдете собі пару.

Народні прикмети і традиції на 19 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ще не все листя опало з дуба та берези — зима буде дуже суворою;

тепла погода — до спокійної осені;

гримить грім — зима буде безсніжною;

зранку іній на деревах — чекайте на спокійну і теплу осінь;

дме вітер з півдня — озимі добре вродять;

багато жолудів на дубі — наступного року добре вродить хліб.

19 вересня багато жолудів на дубі — наступного року добре вродить хліб / Фото: Pexels

Святих Трохима, Саватія та Доримедонта вважали в народі покровителями бджіл і бджолярів. Цього дня було прийнято готувати до зими вулики, збирати мед. Пасічники навіть влаштовували так зване "медове свято", під час якого обов'язково пригощали медом сусідів та рідних. Зранку з'їдали ложку меду натщесерце. Вірили, що це допоможе покращити здоров'я.

Погода на 19 вересня

Завтра, 19 вересня, в Києві ясно, опадів не очікується. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові ясно вранці та ввечері, вдень небо вкриють хмари, опадів не передбачається. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +15 вночі. У Львові — +23 вдень та +15 вночі. У Харкові — +23 вдень та +14 вночі. В Одесі — +24 вдень та +18 вночі.

Пам’ятні дати 19 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 вересня:

1356 рік — під час Столітньої війни англійці на чолі з принцом Уельським Едвардом розбивавають французів в битві при Пуатьє і беруть в полон французького короля Іоана II Доброго;

1618 рік — початок облоги Пльзеня;

1559 рік — біля берегів Флориди тоне п'ять іспанських кораблів, близько 600 людей гине;

1648 рік — в Квебеці Жаком Бойдоном відкрита перша в Канаді таверна;

1654 рік — в Квебеці зареєстровують перший в Канаді шлюб;

1670 рік — починається повстання на Слобожанщині проти московських воєвод;

1777 рік — в першій битві при Саратозі британська армія зазнає поразки від американських військ;

1783 рік — французькі брати Монгольф'є, у присутності короля Людовика XVI, запускають першу повітряну кулю з тваринами на борту (вівця, півень і качка);

1841 рік — будують першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель);

1864 рік — в США отримують патент на відкидні сидіння в автомобілях;

1888 рік — в бельгійському курорті Спа відбувається перший в історії конкурс краси, переможницею була визнана Берта Сукаре;

1891 рік — до Канади (Монреаль) прибувають перші українські поселенці;

1920 рік — до Дубна й Луцька вступають частини 3-ї польської армії, до Тернополя — одночасно частини 6-ї польської армії та Дієвої Армії УНР;

1941 рік — німецькі війська входять до Києва, залишеного червоноармійськими військами;

1945 рік — до Північної Кореї з сибірського табору повертається майбутній вождь Кім Ір Сен;

1982 рік — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі;

1983 рік — Сент-Кіттс і Невіс отримує повну незалежність;

1985 рік — землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 бала за шкалою Ріхтера гине близько 9000 чоловік, десятки будівель повністю зруйновані;

1991 рік — у Києві відновлюється діяльність Києво-Могилянської академії;

2006 рік — у Таїланді відбувається військовий переворот;

2015 рік — найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 вересня

Які завтра іменини: Архип, Давид, Кирик, Кирило, Макар, Михайло.

Талісманом людини, народженої 19 вересня, є геліотроп. Камінь був відомий людству з давніх часів, перша згадка про нього з'явилася в єгипетському папурусі в I тисячолітті до нашої ери. Вважалося, що геліотроп допомагає вилікувати запалення, застуду, покращити самопочуття після затяжної хвороби.

Цього дня народилися:

1858 рік — український письменник Адріан Кащенко;

1942 рік — український композитор, голова Національної спілки композиторів України Євген Станкович;

1990 рік — українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор Юлія Джима.

Який завтра день в Україні і світі

19 вересня в Україні і світі святкують День народження смайла / Фото: Pexels

19 вересня в Україні і світі святкують День народження смайла. Історія піктограми, яка складається з букв, цифр та розділових знаків, розпочалася ще 1963 року в США. Тоді відомий художник Гарві Белл намалював усміхнене обличчя, яке згодом стало символом страхової компанії. А ось справжній смайл в Мережі був створений 1982 року Скоттом Фалманом, який запропонував своїм колегам використовувати в листуванні конкретну послідовність знаків, щоб показувати свої емоції. Символи нагадували обличчя, яке усміхається.

Також 19 вересня Міжнародний день пірата (Міжнародний піратський день). Створили це свято в США у штаті Орегон. 1995 року Марк Саммерс і його найкращий друг Джон Баур грали у рідному місті Олмані ракетбол і випадково використали піратський сленг. Це їм здалося досить цікаво, тому вони вирішили створити жартівливе свято "Говорити як пірат", коли використовували образ морського розбійника. Спочатку свято було досить скромним, але 2002 року відомий публіцист Дейв Баррі написав про це святкування окрему статтю, яку опублікував в журналі. День став популярним і зовсім скоро переріс в міжнародний.