Яке завтра, 19 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

19 вересня 2024 року — четвер. 939-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта. Вони жили в III столітті і постраждали за віру в Христа під час гонінь імператора Проба. Трохим і Савватій були схоплені в місті Антіохії за те, що відмовилися принести жертву язичницьким богам. Їх піддали жорстоким тортурам: Савватія роздерли гаками, а Трохима змусили ходити в ходаках із понабиваними всередині цвяхами. Після цього їх відправили до імператорського намісника в місті Синаді. У Синаді до них приєднався Доримедонт, який був сенатором і таємним християнином. Він відкрито визнав свою віру і також був підданий тортурам. Врешті-решт, усіх трьох мучеників стратили.

Що не можна робити 19 вересня

Не можна позичати сіль — до нещастя.

Самотнім забороняється цілий день сидіти вдома.

Не ревнуйте кохану людину — це до розлуки.

Народні прикмети і традиції на 19 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на дубі багато жолудів — наступного року буде великий урожай зерна;

на деревах вранці іній — до теплої та спокійної осені;

з берези і дуба опало не все листя — буде дуже сувора зима;

почути грім — до безсніжної зими;

вітер південний — добре вродять озимі.

19 вересня на дубі багато жолудів — наступного року буде великий урожай зерна / Фото: Unsplash

В давнину цього дня обов'язково на стіл ставили тарілку з медом. Вірили, якщо з'їсти його, то весь рік будете мати міцне здоров'я.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 вересня

Які завтра іменини: Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 19 вересня, є геліотроп. Здавна вірили, що цей камінь здатний зупиняти кровотечі. А ще існувала думка, що геліотроп підсилює діяльність мозку.

Цього дня народилися:

1962 рік — український націоналіст, військовик, учасник організацій СНУМ, УНА, УНСО Олександр Музичко;

1977 рік — український гімнаст, олімпійський чемпіон (2004) і срібний призер (2000) Олімпійських ігор Валерій Гончаров;

1990 рік — українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор Юлія Джима.

Пам’ятні дати 19 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 вересня:

1356 рік — під час Столітньої війни англійці на чолі з принцом Уельським Едвардом розбивають французів в битві при Пуатьє і беруть в полон французького короля Іоана II Доброго;

1618 рік — початок облоги Пльзеня;

1559 рік — біля берегів Флориди тонуть п'ять іспанських кораблів, близько 600 людей гине;

1648 рік — в Квебеці Жак Бойдон відкриває першу в Канаді таверну;

1654 рік — в Квебеці реєструють перший в Канаді шлюб;

1777 рік — в першій битві при Саратозі британська армія зазнає поразки від американських військ;

1783 рік — французькі брати Монгольф'є, у присутності короля Людовика XVI, запускає першу повітряну кулю з тваринами на борту (вівця, півень і качка);

1841 рік — будують першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель);

1864 рік — в США отримано патент на відкидні сидіння в автомобілях;

1888 рік — в бельгійському курорті Спа відбувається перший в історії конкурс краси, його переможницею стала 18-літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре;

1891 рік — до Канади (Монреаль) прибувають перші українські поселенці;

1941 рік — німецькі війська входять до Києва, залишеного червоноармійськими військами;

1945 рік — до Північної Кореї з сибірського табору повертається майбутній вождь Кім Ір Сен;

1982 рік — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі;

1983 рік — Сент-Кіттс і Невіс отримує повну незалежність;

1985 рік — землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 бала за шкалою Ріхтера гине близько 9000 чоловік, десятки будівель повністю зруйновані;

1991 рік — у Києві відновлюють діяльність Києво-Могилянської академії;

2006 рік — у Таїланді відбувається військовий переворот;

2015 рік — найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Погода на 19 вересня

Завтра, 19 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вранці хмарно, але потім небо проясниться, опадів не очікується. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі хмарно, вночі дощитиме, але потім без опадів.

Температура повітря в Києві — +25 вдень та +15 вночі. У Львові — +21 вдень та +13 вночі. У Харкові — +24 вдень та +13 вночі. В Одесі — +22 вдень та +17 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 вересня в Україні і світі святкують День народження смайла / Фото: Unsplash

19 вересня в Україні і світі святкують День народження смайла. Цього дня святкується створення першого смайлика, який був запропонований професором Університету Карнегі-Меллона Скоттом Фалманом 19 вересня 1982 року. Він запропонував використовувати послідовність символів :-) для позначення усміхненого обличчя в текстових повідомленнях. Смайлики стали важливою частиною електронного спілкування, допомагаючи передавати емоції та настрій у тексті. Сьогодні існує безліч різних смайликів та емодзі, які використовуються для вираження різних емоцій та ідей.

Також 19 вересня День підвищення обізнаності про розшарування аорти. Цей день має на меті підвищити рівень обізнаності громадськості про розшарування аорти – небезпечний для життя стан, який потребує негайної медичної допомоги. Розшарування аорти відбувається, коли розривається внутрішній шар аорти, найбільшої артерії в організмі. Це дозволяє крові текти між шарами стінки аорти, що може призвести до розриву або небезпечного розшарування. Симптоми можуть включати раптовий, сильний біль у грудях або верхній частині спини, задишку, слабкий пульс в одній руці або нозі, запаморочення або непритомність. Підвищення обізнаності про ці симптоми та фактори ризику є важливим, оскільки швидка діагностика та лікування можуть врятувати життя. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як вебінари, історії пацієнтів та сесії запитань та відповідей з експертами.

А ще 19 вересня Міжнародний піратський день. Це пародійне свято було створене 1995 року Джоном Бауром і Марком Саммерсом з Олбані, штат Орегон, США. Ідея виникла під час гри в ракетбол, коли вони випадково почали використовувати піратський сленг. Основною традицією цього дня є спілкування на піратському жаргоні. Люди використовують типові для піратів вислови та фрази, такі як "Арр!", "Ахой!" чи "Йо-го-го!". Учасники свята часто одягаються в піратські костюми, з мечами, трійцями та очними пластинами, імітуючи знаменитих морських розбійників минулих століть.