Яке завтра, 19 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 жовтня, Міжнародний день джину з тоніком. Віряни вшановують перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. До Нового року залишилося 73 дні.

19 жовтня 2023 року — четвер. 603-й день війни в Україні.

Яке завтра, 19 жовтня, церковне свято

19 жовтня в церковному календарі – перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. Народився він в благочестивій сім'ї наприкінці IX століття. Рано втратив своїх батьків, а тому ще в дитинстві почав працювати пастухом. Якось Іоан втратив корову з телятком, за що його побив власник стада. Тоді хлопчик звернувся до молитвою до Бога і сталося диво: пастух одразу знайшов згубу, за що хазяїн його щедро нагородив.

В юнацтві Іоан вирішив поступити постушником до одного з монастирів, де багато вивчав богословські книги. Через деякий час прийняв постриг і поселився сам у лісі. Прожив він 12 років в печері, дотримуючись посту і молячись. До нього почали стікатися люди, але Іоан хотів самотності і переселився знову. Але і це місце стало відомим. Навколо його печери навіть виріс монастир. Іоан став ігуменом, а перед смертю обрав собі наступника і пішов до печери. Через тридцять років його мощі були перенесені.

Що не можна робити цього дня

Не можна на ніч лишатися речі сушитися, бо нещастя може "причепитися".

Якщо у вас просять милостиню, не дозволено відмовляти.

Заборонено цього дня вбивати павуків.

Народні прикмети і традиції на 19 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: біля будинку скаче сорока — чекайте на новини;

перелітні птахи летять високо над землею — буде сніжною зима;

морозний день — через сім днів буде відлига;

на вулиці бруд — чекайте на снігопад тільки через 28 днів;

перед снігопадом земля добре підмерзла — наступного року буде великий урожай;

тепло на вулиці — то й весна буде теплою;

вночі випало трохи снігу — скоро вдарять сильні морози.

19 жовтня біля будинку скаче сорока — чекайте на новини / Фото: Pexels

Вже ставало потрохи холодніше, тому селяни готувалися до зими, перевіряли теплі речі, латали їх за потреби.

Погода на 19 жовтня

Завтра, 19 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, ввечері хмари почнуть потроху розсіюватися, опадів не очікується. У Харкові хмарно, вдень дрібний дощ, який ближче до вечора закінчиться. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +11 вдень та +3 вночі. У Львові — +8 вдень та +5 вночі. У Харкові — +7 вдень та +3 вночі. В Одесі — +12 вдень та +4 вночі.

Пам’ятні дати 19 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 жовтня:

1813 рік — поразка армії Наполеона в "битві народів" під Ляйпцігом;

1918 рік — створення у Львові Української Національної Ради Західноукраїнської Народної Республіки і проголошення утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини;

1943 рік — Альберт Шварц відкриває антибіотик стрептоміцин.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 жовтня

Які завтра іменини: Дмитро, Михайло, Фелікс, Іван, Микола, Сергій, Леонід, Петро, Павло.

Талісманом людини, народженої 19 жовтня, є аметист. Різновид кварцу, який відрізняється фіолетовим забарвленням. В Давній Греції аметист вважався символом розкоші.

В цей день народилися:

1898 рік — український кобзар Петро Гузь;

1988 рік — український письменник, дослідник Чорнобильської зони Маркіян Камиш;

1992 рік — український гімнаст, багаторазовий призер чемпіонатів та Універсіад Ігор Радівілов.

Який завтра день в Україні і світі

19 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день джину з тоніком / Фото: Pexels

19 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день джину з тоніком. Свято присвячене популярному коктейлю, який сягає своїм корінням колоніальної епохи Британської імперії. Під час свого правління в Індії в 1700-х роках британська Ост-Індська кампанія зіштовхнулася з малярією. Тоді шотландський лікар Джордж Клеггорн відкрив, що компонент тонізуючої води (хінін) допомагає боротися з цією хворобою. Однак хінін досить гіркий на смак, що подобалося не всім. Британські офіцери, щоб зробити напій смачнішим, почали змішувати його з джином, лаймом, цукром та водою.

Також 19 жовтня Міжнародний день правильних дій під час землетрусу. Головна мета події — поінформувати населення про важливість вжиття правильних та негайних заходів під час землетрусу. Особливо важливе значення цього дня для тих людей, які живуть поряд зі сейсмонебезпечними районами.

А ще 19 жовтня Всесвітній день дитячої кістки та суглобів. Все поширенішими стають захворювання опорно-рухового апарату у дітей та підлітків. Всі вони впливають на рухливість. Деякі з них з'являються як наслідок аварій, нещасних випадків тощо.

19 жовтня Міжнародний день кредитних спілок. Офіційне свято, яке існує від січня 1927 року, коли було створене за ініціативи Американської Ліги кредитних спілок в Массачуссетсі. Щороку припадає на третій четвер жовтня.