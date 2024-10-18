Яке завтра, 19 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

19 жовтня 2024 року — субота. 969-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

19 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Йоіла. Він був одним з маловідомих пророків Старого Завіту, чия книга входить до складу Біблії. Його пророцтва містяться в однойменній книзі, яка складається з двох коротких книг. Йоіл був сином Акіта, і його братом був пророк Амос. Йоіл пророкував під час вавилонського полону, коли юди були вигнані із Ізраїлю і жили в Вавилоні. Його пророцтва містяться в книзі Йоіла, яка складається з двох коротких книг. Йоіл був сином Акіта, і його братом був пророк Амос.

Що не можна робити 19 жовтня

Не можна прати цього дня одяг.

Забороняється відмовляти в допомозі іншим.

Не слід тримати двері і вікна відчиненими.

Народні прикмети і традиції на 19 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вітру немає — чекайте на похолодання;

випав сніг — його буде дуже багато через 40 днів;

захід сонця червоного кольору — прийде похолодання;

холодна погода і випав сніг — весна буде пізньою.

19 жовтня холодна погода і випав сніг — весна буде пізньою / Фото: Unsplash

В церковному календарі 2024 року це Дмитрівська поминальна батьківська субота, коли йдуть на кладовище вшановувати покійних родичів. Також поминають всіх тих, хто загинув, захищаючи рідну землю від ворогів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 жовтня

Які завтра іменини: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій.

Талісманом людини, народженої 19 жовтня, є аметист. Здавна вірили, що цей камінь посилює інтуїцію і допомагає розслабитися. Аметист покращує життя своєму власнику, захищає від негативу і заздрощів.

Цього дня народилися:

1937 рік — заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії Безніско Євген Іванович;

1988 рік — український письменник, чорнобильський нелегал, дослідник Чорнобильської зони Маркіян Камиш;

1992 рік — український гімнаст, багаторазовий призер чемпіонатів та Універсіад, Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 Ігор Радівілов.

Пам’ятні дати 19 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 жовтня:

1813 рік — поразка армії Наполеона в "Битві народів" під Ляйпцігом;

1918 рік — у Львові Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки проголошує утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини;

1943 рік — Альберт Шварц відкриває антибіотик стрептоміцин;

1947 рік — починається масове (близько 150 тис. осіб) вивезення українців до Сибіру;

1956 рік — Польська об'єднана робітнича партія озброїла польських робітників у відповідь на просування на Варшаву окупаційних радянських військ під командуванням радянського маршала Костянтина Рокосовського, тоді номінального міністра оборони Польської Народної Республіки.

Погода на 19 жовтня

Завтра, 19 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +9 вдень та +4 вночі. У Львові — +10 вдень та +2 вночі. У Харкові — +9 вдень та +4 вночі. В Одесі — +11 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

19 жовтня Міжнародний день археології / Фото: Unsplash

19 жовтня в Україні святкують Всеукраїнський день відповідальності людини. Цей день присвячений підвищенню обізнаності громадян про права та обов'язки людини, а також про важливість відповідальності за свої дії. Це святкування спрямоване на підтримку та захист прав людини в Україні.

Також 19 жовтня Всесвітній день гуманітарних дій. Цей день ставить перед собою цілі збільшення обізнаності про гуманітарні потреби, підтримка жертв війни та конфліктів, а також залучення громадськості до допомоги тим, хто потребує її. Це важливий день для звернення уваги на проблеми, з якими стикаються люди в зонах конфліктів, і для підтримки їхніх прав на безпеку та допомогу.

А ще 19 жовтня Міжнародний день археології. Цей день присвячений пам'яті відомого британського археолога Персі Грея Фалконера, який помер 19 жовтня 1852 року. Фалконер зробив значний внесок у розвиток археології, зокрема у вивчення давньої історії Британських островів. Цей день став своєрідним святом для археологів по всьому світу, які відзначають його різними заходами, такими як виставки, лекції та екскурсії. Він також нагадує про важливість збереження і дослідження культурної спадщини для розуміння минулого і формування майбутнього.

19 жовтня святкують Всесвітній день співу. Цей день присвячений музичній творчості та спільним співацьким заходам. Він став своєрідним святом для любителів музики по всьому світу, які відзначають його різними заходами, такими як концерти, вокальні майстер-класи та спільні співацькі вечори. Цей день нагадує про важливість музики у житті людей, її здатність об'єднувати людей та викликати почуття радості та єдності.

Також 19 жовтня Всесвітній день дитячої кістки і суглобів. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про проблеми, що стосуються кісток і суглобів у дітей, а також підтримці досліджень у цій сфері. Цей день створений для того, щоб нагадати про важливість раннього виявлення та лікування проблем з кістками та суглобами у дітей, що може допомогти запобігти серйозним захворюванням та покращити якість життя. Він також спрямований на підтримку сімей, які мають дітей з цими проблемами, надаючи їм необхідну інформацію та ресурси.

А ще 19 жовтня Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Цей день призначений для підвищення обізнаності про рак молочної залози, підтримки пацієнтів та просування наукових досліджень. Рак молочної залози є одним з найпоширеніших видів раку серед жінок у світі. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про симптоми раку молочної залози, важливість раннього виявлення та можливості лікування.

19 жовтня святкують День працівників целюлозно-паперової промисловості. Цей день присвячений тим, хто працює в целюлозно-паперовій промисловості, і відзначає їхні заслуги та внесок у розвиток цієї галузі. Це важливий день для визнання праці та зусиль цих працівників, які відіграють важливу роль у виробництві целюлози та паперу, які є основними матеріалами для багатьох галузей.