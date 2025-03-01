Яке завтра, 2 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 березня 2025 року — неділя. 1103-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

2 березня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського. Він був родом з малоазійської Галатії. Він народився в християнській родині і з дитинства був вихований у книжному повчанні. Теодот прибув на острів Кіпр, де проповідував християнську віру і навертав язичників до Христа. Під час правління імператора Лікінія, який переслідував християн, Теодота було ув'язнено за його віру. Він сам прийшов до намісника Савіна, щоб засвідчити свою віру в Христа. Теодота піддавали жорстоким тортурам, але він терпляче все зносив і продовжував проповідувати. Після звільнення за правління імператора Константина Великого, Теодот ще два роки управляв Церквою в Киринеї і мирно відійшов до Господа близько 320 року.

Що не можна робити 2 березня

Не слід надто голосно сміятися, інакше наведете злидні на родину.

Забороняється влаштовувати застілля, веселитися.

Не можна розпалювати вогонь у будинку.

Народні прикмети і традиції на 2 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: теплий, південний вітер — до теплого, але дощового літа;

холодний, північний вітер — літо буде сухим, але холодним;

опівдні вийшло сонце — вродять зернові;

снігопад — ще нескоро з'явиться перша трава.

2 березня снігопад — ще нескоро з'явиться перша трава / Фото: Unsplash

В цей період у наших предків вистачало турбот, адже потрібно було перевірити сад, прибрати ділянку, струсити з гілок сніг.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 березня

Які завтра іменини: Арсеній, Богдан, Йосип, Микола, Сава.

Талісманом людини, народженої 2 березня є перли. Камінь натурального походження, який здатний темніти, якщо на його власника наводять псування. Перли захищають лише добрих і світлих душею людей, не підходять норовливим.

Цього дня народилися:

1933 рік — український диригент Олексій Гуляницький;

1953 рік — український композитор і баяніст Володимир Зубицький;

1979 рік — український хокеїст, чемпіон України Олександр Зіневич.

Пам’ятні дати 2 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 березня:

1444 рік — Скандербег утворює Лезьку лігу для боротьби з турецькими завойовниками;

1767 рік — король Карл III виганяє єзуїтів з Іспанії;

1796 рік — французький генерал Наполеон Бонапарт призначається головнокомандувачем так званою Італійською армією;

1807 рік — Томас Джефферсон підписує закон, що забороняв увезення рабів на територію США, підконтрольні їм порти й території;

1836 рік — у містечку Вашингтон-на-Бразосі на з'їзді американців Техасу проголошують незалежність цього штату від Мексики;

1918 рік — в УНР ухвалюють перший закон про громадянство України;

1918 рік — війська УНР звільняють Київ від більшовиків;

1923 рік — у США виходить друком перший номер журналу "Time" — 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;

1933 рік — прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера "Кінг-Конг";

1943 рік — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців українського села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни, спровоковане попередніми діями радянських партизанів Олексія Федорова;

1949 рік — закінчується перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі, який тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1956 рік — Франція і Марокко домовляються про припинення протекторату і незалежність африканської країни, яка стає незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V;

1962 рік — військовий переворот у Бірмі: владу беруть генерали на чолі з У Не Віном;

1965 рік — США починають регулярні бомбардування Північного В'єтнаму;

1972 рік — із мису Канаверал стартує космічний апарат "Піонер-10", що першим досягає третьої космічної швидкості та починає досліджувати Юпітер;

1983 рік — з'явиляються перші компакт-диски й CD-програвачі;

1993 рік — засновують Академію медичних наук України.

Погода на 2 березня

Завтра, 2 березня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, вночі дрібний дощ зі снігом, далі опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +5 вдень та +1 вночі. У Львові +6 вдень та -2 вночі. У Харкові +1 вдень та -6 вночі. В Одесі +3 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день порятунку котів / Фото: Unsplash

2 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день порятунку котів. Це свято присвячене допомозі бездомним, покинутим і постраждалим котам, а також підтримці організацій та волонтерів, які займаються їхнім порятунком. Цей день – чудова нагода зробити добру справу й допомогти тим, хто потребує любові та турботи.

Також 2 березня Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Припадає щороку на першу неділю березня. Свято започатковане ЮНІСЕФ 1991 року з метою привернення уваги до дитячих медіа та важливості якісного контенту для дітей. У цей день радіостанції та телеканали у всьому світі приділяють більше етерного часу програмам, створеним для дітей і за участю дітей. Це свято нагадує, що медіа мають велику силу впливу і повинні працювати на користь дітей, допомагаючи їм рости вільними, освіченими та відповідальними людьми.

А ще 2 березня День народження компакт-диска. Саме цього дня 1983 року компакт-диски (CD) офіційно з'явилися у продажу в США та інших країнах світу. Цей день вважається своєрідним "Днем народження CD" для масового ринку. Серед перших релізів були альбоми Біллі Джоела, Девіда Боуї, Pink Floyd, ABBA та інших виконавців. Технологія CD була спільною розробкою компаній Sony і Philips.

2 березня святкують Всесвітній день психічного здоров’я підлітків. За даними ВООЗ, близько 50% психічних розладів починаються у віці до 14 років. Підлітки часто стикаються зі стресом, тривожністю, депресією через навчання, соціальні мережі, стосунки та тиск суспільства. Відсутність підтримки та розуміння може призвести до серйозних наслідків, зокрема ізоляції або навіть самопошкоджень. Психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. Цей день нагадує, що підтримка, розуміння та увага можуть врятувати життя.