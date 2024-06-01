Яке завтра, 2 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 червня, День працівників місцевої промисловості в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого Никифора. До Нового року залишилося 212 днів.

2 червня 2024 року — неділя. 830-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

2 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Никифора. Одна з найвідоміших історій пов’язана зі святим Никифором з Антіохії Сирійської, який жив у часи імператорів Валеріана та Галлієна. Він став відомим через свою відданість і віру, а також через трагічну історію зі своїм другом, пресвітером Саприкієм.

Згідно з переказами, Никифор і Саприкій були дуже близькими, але після конфлікту між ними, Саприкій відмовився пробачити Никифора, навіть коли той просив прощення. Під час переслідувань християн, Саприкій був засуджений до смерті, але перед стратою він відрікся від своєї віри. Никифор же, навпаки, заявив про свою віру і був страчений замість Саприкія.

Що не можна робити 2 червня

Заборонено ходити до лісу.

Не варто гучно веселитися, святкувати.

Не можна з'ясовувати стосунки, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 2 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: горобці граються — найближчим часом буде гарна погода;

західний вітер до похолодання;

від самого ранку сонце ніби у тумані — погода буде теплою і тихою;

йде дощ — буде великий урожай льону.

2 червня горобці граються — найближчим часом буде гарна погода / Фото: Unsplash

В давнину вважалося, що потрібно сплести вінок з в'юна. Дівчата під час цієї роботи обов'язково думали про майбутнє. Вірили, що тоді намріяне точно здійсниться.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 червня

Які завтра іменини: Дмитро, Іван, Костянтин, Никифор, Олена, Марія, Уляна.

Талісманом людини, народженої 2 червня є обсидіан. Здавна цей камінь застосовували у магічних ритуалах. Наприклад, вірили, що обсидіан допомагає дізнатися майбутнє.

Цього дня народилися:

1942 рік — український художник-аніматор, художник та сценарист, лауреат Шевченківської премії, народний художник України Едуард Кірич;

1946 рік — український кінорежисер Ярослав Лупій;

1953 рік — український поет, журналіст, громадський діяч Володимир Барна.

Пам’ятні дати 2 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 червня:

455 рік — вандали захоплюють Рим, після чого грабують його протягом двох тижнів;

1537 рік — спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнає індіанців людьми з душами і забороняє перетворення їх на рабів;

1652 рік — під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромлюють армію Речі Посполитої на чолі з М. Калиновським;

1851 рік — штат Мен (США) першим вводить на своїй території "сухий закон";

1857 рік — Джеймс Ґіббс з Вірджинії отримує патент на однониткову стіжкову швейну машинку;

1859 рік — на острові Хонсю (Японія) засновують місто Йокогама;

1896 рік — італієць Ґульєльмо Марконі отримує патент на радіо;

1924 рік — американський Конгрес надає громадянство усім американським індіанцям;

1953 рік — відбувається коронація Єлизавети ІІ, королеви Великої Британії;

1996 рік — Україна офіційно втрачає статус ядерної держави;

2010 рік — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно приймають законопроєкт про визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.

Погода на 2 червня

Завтра, 2 червня, в Києві хмарно вранці та вдень, ввечері проясниться, вранішній дощ зміниться дощем із грозою. У Львові похмуро, вдень дощ, який стихне ближче до вечора. У Харкові похмурий лише ранок, потім ясно, без опадів. В Одесі в другій половині дня небо повністю очиститься від хмар, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +18 вночі. У Львові +22 вдень та +14 вночі. У Харкові +31 вдень та +19 вночі. В Одесі +27 вдень та +18 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 червня святкують День працівників водного господарства в Україні / Фото: Unsplash

2 червня в Україні святкують День працівників місцевої промисловості. Це свято було встановлено згідно з Указом Президента України від 20 серпня 2002 року № 726/20021, ураховуючи вагомий внесок працівників місцевої промисловості у розвиток економіки держави. Свято припадає на першу неділю червня.

Також 2 червня День меліоратора в Україні. Ще одне професійне свято, яке припадає на першу неділю червня. Меліорація, що в перекладі з латинської означає "поліпшення", включає в себе комплекс технічних і організаційно-господарських заходів, спрямованих на радикальне поліпшення земель та оздоровлення природного середовища.

А ще 2 червня День очищення водойм. Припадає на першу неділю червня. Святкування Міжнародного дня очищення водойм почалося від 1995 року і має на меті привернути увагу до проблеми забруднення водойм. За сприятливої погоди дайвери та активна молодь з різних міст та країн займаються очищенням водойм та узбережжя, підіймаючи сміття з дна та прибираючи береги.

2 червня святкують День працівників водного господарства в Україні. Святкується в першу неділю червня. Це професійне свято було офіційно встановлено 18 березня 2003 року Указом Президента України. Вода є джерелом всього живого на Землі, тому раціональне використання водних ресурсів, забезпечення населення та підприємств промисловості водою, економний розподіл, збереження та відведення води є важливими завданнями працівників водного господарства.

Також 2 червня Міжнародний день людей які подолали рак. Припадає на першу неділю червня Це день, коли вшановуються всі, хто зіткнувся з раком: ті, хто перебуває на стадії лікування, хто в ремісії, хто зазнав рецидиву, а також їхні родичі, друзі та медичні працівники, які борються з цією хворобою щодня.

А ще 2 червня Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля. Цей день було започатковано 2012 року з ініціативи Французької асоціації досліджень гідраденіту. Метою цього дня є поширення інформації про гідраденіт, також відомий як супуративний гідраденіт або хвороба Вернейля, який діагностують у 1% жінок та чоловіків від всього населення планети.

2 червня Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Це важливий день, який був започаткований 2016 року і має на меті підвищити обізнаність про такі захворювання, як анорексія, булімія та компульсивне переїдання. Він є нагодою для організацій та активістів з усього світу об’єднатися, щоб розвінчати міти про розлади харчової поведінки, поширити інформацію про ці захворювання та підтримати людей, які від них страждають.

Також 2 червня святкують Всесвітній день боротьби зі шкідниками. Цей день також відомий як Всесвітній день обізнаності про шкідників. Він припадає на першу неділю червня та має на меті підвищити обізнаність про проблеми, пов’язані зі шкідниками, та необхідність їх контролю для забезпечення здоров’я людей, збереження продовольчої безпеки, захисту довкілля та запобігання економічним втратам, що можуть бути спричинені шкідниками.