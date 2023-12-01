Яке завтра, 2 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 грудня 2023 року — субота. 647-й день війни в Україні.

Яке завтра, 2 грудня, церковне свято

2 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Авакума. Входить до чила 12 малих пророків. На жаль, в Святому Писанні збереглося дуже мало відомостей про життя Авакума. Існує одна версія, що він був сучасником пророка Єремії та жив до часів вавилонського потопу. За легендою Авакум помер за два роки до того, як з Вавилона повернулися іудеї.

Що не можна робити 2 грудня

Не можна ледарювати, особливо закидати ті справи, які вже були розпочаті.

Не варто ділитися планами на майбутнє, навіть із найближчими людьми.

Заборонено поширювати негативні думки.

Народні прикмети і традиції на 2 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на вікнах мороз намалював пишні візерунки — навесні буде багато зелені;

ворони каркають — скоро почнеться заметіль;

вночі зірки яскраві — до приходу сильного морозу;

гусаки ховають голови під крила — чекайте на морози;

кішка спить весь день — до холодної погоди;

навколо місяця темне коло — буде заметіль;

мороз, але півень співає — чекайте на потепління;

кури рано всілися на сідало — до морозу;

багато снігу випало — буде багатий сінокіс.

2 грудня кішка спить весь день до холодної погоди / Фото: Pexels

Незаміжні дівчата влаштовували цього дня тихі вечорниці, на яких не бешкетували і не веселилися, а лише вишивали і тихо розповідали різні історії. Сімейні ж жінки мали інші турботи. Вони виконували спеціальні ритуали, щоб діти вночі не плакали і міцно спали.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 грудня

Які завтра іменини: Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Матвій, Микола, Сергій, Степан, Тамара, Маргарита, Мірра, Марія.

Талісманом людини, народженої 2 грудня, є змійовик. Цей мінерал був відомий людству з давніх часів. Змійовик вважали лікувальним каменем, тому часто використовували для лікування головних болей.

Цього дня народилися:

1893 рік — український і американський композитор, піаніст та педагог єврейського походження Лео Орнстайн;

1937 рік — український письменник і політичний діяч Петро Осадчук;

1971 рік — учасник Євромайдану, Герой України Павло Мазуренко.

Пам’ятні дати 2 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 грудня:

1015 рік — князь Ярослав Мудрий посідає у Києві престол;

1104 рік — висвячений митрополит Київський Никифор І;

1375 рік — болгарський монах Кипріан рукоположений на митрополита Київського і Литовського;

1697 рік — у Лондоні відкривають кафедральний собор святого Павла і починається перша служба;

1804 рік — папа Римський Пій VII на урочистій церемонії в соборі Нотр-Дам проголошує Наполеона Бонапарта Імператором Французьким Наполеоном I;

1805 рік — під Аустерліцом у Маркграфстві Моравія Наполеон Бонапарт громить об'єднану російсько-австрійську армію;

1816 рік — у Лондоні лудити (борці з верстатами) влаштовують масові акти знищення машин і верстатів на підприємствах;

1823 рік — у посланні до Конгресу президент США Джеймс Монро проголошує принцип політичного невтручання європейських держав у справи Американського континенту;

1848 рік — 53-річний австрійський цісар Фердинанд I був зрікається престолу на користь свого 18-річного племінника Франца Йосифа I;

1852 рік — президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт оголошує себе імператором Франції під іменем Наполеон III і засновує Другу французьку імперію;

1863 рік — завершується будівництво купола Капітолію у Вашингтоні (США);

1870 рік — Рим стає столицею Королівства Італія;

1896 рік — у приміщенні Харківського оперного театру відбувається перший на українських землях публічний кіносеанс;

1901 рік — американець Кінґ К. Жиллетт отримує патент безпечну бритву з двостороннім одноразовим лезом — жилетку;

1942 рік — група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі демонструє керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі;

1949 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами;

1956 рік — висадженням з яхти "Гранма" 82 революціонерів на чолі з Фіделем Кастро на Кубі розпочинається повстання проти проамериканського режиму Батисти, яке завершується перемогою після двох років важких боїв;

1969 рік — між Сієтлом і Нью-Йорком відбувається перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 людина;

1971 рік — утворюється Федерація Об'єднаних Арабських Еміратів (об'єднує 7 князівств);

1975 рік — проголошують Лаоську Народно-Демократичну Республіку;

1982 рік — хірурги з університету Юти вперше імплантовують постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів;

1983 рік — на каналі MTV відбувається прем'єра музичного відео під назвою Michael Jackson's Thriller;

1991 рік — незалежність України визнають першими Канада і Польща;

1991 рік — полк зв'язку 13-ї армії (командир — В. Мартиросян) піднімає над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор;

1998 рік — колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка заарештували у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей;

2001 рік — одне з найбільших банкрутств у світовій історії: найбільша нафтова корпорація США "Enron" оголошує про своє банкрутство.

Погода на 2 грудня

Завтра, 2 грудня, в Києві хмарно, весь день йтиме сніг. У Львові похмуро, сильний сніг протягом всього дня. У Харкові хмарно, вранці нічний сніг посилиться, в середині дня без опадів, але ввечері знову дрібний сніг. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — -1 вдень та -3 вночі. У Львові — -1 вдень та -3 вночі. У Харкові — 0 вдень та -2 вночі. В Одесі — +14 вдень та +10 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 грудня святкують Міжнародний день модельної залізниці / Фото: Pexels

2 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день комп'ютерної грамотності. Вперше подію провели в Індії 2001 року. Тоді одна із столичних IT-компаній вирішила відсвяткувати 20 років свого існування. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб заохотити жінок та дітей до вивчення основ цифрової грамотності.

Також 2 грудня Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. Першою в світі міжнародною угодою, яка засуджувала рабство, стала Декларація, що була створена 1815 року під час Віденського конгресу. Головною метою цього документа було припинення торгівлі людьми в регіоні Атлантичного океану та звільнення рабів в колоніях, які належали США та Європі.

А ще 2 грудня святкують Міжнародний день модельної залізниці. Наприкінці XIX століття брати Меркліни, які володіли німецькою компанією з виробництва іграшок, преставили на Лейпцизькому ярмарку модель залізниці. Це був локомотив із вагонами, який міг розвертатися на коліях у формі вісімки за допомогою вбудованого годинникового механізму.

2 грудня День безпородного собаки. Свято популярне в США. Цього дня прийнято приділяти увагу всім собакам змішаних порід. Їх часто ігнорують на користь чистокровним тваринам, але вони такі ж милі, дружелюбні та заслуговують на те, щоб мати сім'ю.

Також 2 грудня День спеціальної освіти. Він спрямований на те, щоб підвищити обізнанність та розуміння проблем, із якими можуть стикатися учні з особливими потребами.