Яке завтра, 2 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 грудня, Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Авакума. До Нового року залишилося 29 днів.

2 грудня 2024 року — понеділок. 1013-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

2 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Авакума. Він був одним з дванадцяти малих пророків Старого Завіту. Він жив у VII столітті до нашої ери і пророкував у Юдейському царстві. Його книга, яка складається з трьох розділів, є частиною канонічного тексту Біблії. Книга Авакума має важливе місце серед пророчих книг Старого Завіту, оскільки вона містить глибокі роздуми про справедливість Бога. Пророк Авакум піднімає питання про те, чому Бог дозволяє існування зла та страждань у світі, і отримує від Бога відповіді на свої питання.

Що не можна робити 2 грудня

Не слід ледарювати, закидати ті справи, які ви вже розпочали.

Не можна поширювати негатив.

Забороняється ділитися своїми планами на майбутнє.

Народні прикмети і традиції на 2 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: каркають ворони — чекайте на заметіль;

на вікнах мороз намалював візерунки — буде багато зелені навесні;

кішка весь день спить — до прохолодної погоди;

кури всілися в сараї рано — буде сильний мороз.

2 грудня каркають ворони — чекайте на заметіль / Фото: Unsplash

Цього дня було прийнято влаштовувати так звані "тихі" вечорниці серед незаміжніх дівчат. Не можна було танцювати, співати, вони лише зустрічалися і розповідали цікаві історії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 грудня

Які завтра іменини: Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара.

Талісманом людини, народженої 2 грудня є змійовик. Щасливий талісман, який дарує радість. Здавна вірили, що змійовик підсилює таланти свого власника.

Цього дня народилися:

1937 рік — український письменник і політичний діяч Петро Осадчук;

1951 рік — український поет-пісняр Галябарда Степан;

1971 рік — учасник Євромайдану, Герой України Павло Мазуренко.

Пам’ятні дати 2 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 грудня:

1015 рік — князь Ярослав Мудрий посідає у Києві престол;

1697 рік — у Лондоні відкривають катедральний собор святого Павла і починається перша служба;

1804 рік — папа Римський Пій VII на урочистій церемонії в соборі Нотр-Дам проголошує Наполеона Бонапарта Імператором Французьким Наполеоном I;

1805 рік — під Аустерліцом у Маркграфстві Моравія Наполеон Бонапарт розгромлює об'єднану російсько-австрійську армію;

1816 рік — у Лондоні луддити (борці з верстатами) влаштовують масові акти знищення машин і верстатів на підприємствах;

1863 рік — завершується будівництво купола Капітолію у Вашингтоні (США);

1870 рік — Рим стає столицею Королівства Італія;

1901 рік — американець Кінґ К. Жиллетт отримує патент на безпечну бритву з двостороннім одноразовим лезом;

1942 рік — група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі демонструє керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі;

1949 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами (резолюція 317 (IV));

1969 рік — між Сієтлом і Нью-Йорком відбувається перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 людина;

1982 рік — хірурги з університету Юти вперше імплантують постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів;

1991 рік — незалежність України визнають першими Канада і Польща;

2001 рік — одне з найбільших банкрутств у світовій історії: найбільша нафтова корпорація США "Enron" оголошує про своє банкрутство;

2010 рік — виконком ФІФА, за попередньою таємною домовленістю (згідно з власним визнанням президента ФІФА З. Блаттера), "голосує" за надання прав проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 Російській Федерації.

Погода на 2 грудня

Завтра, 2 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +2 вдень та -2 вночі. У Львові +4 вдень та 0 вночі. У Харкові +2 вдень та -2 вночі. В Одесі +3 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 грудня Міжнародний день модельної залізниці / Фото: Unsplash

2 грудня в Україні і світі Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Цей день встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 1986 року та спрямований на підвищення обізнаності про сучасні форми рабства, які, на жаль, досі існують у багатьох країнах світу. Дата 2 грудня обрана на честь ухвалення Конвенції ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами (1949 р.). За оцінками, понад 50 мільйонів людей у світі перебувають у сучасних формах рабства (за даними звітів 2020-х років). Найбільші ризики зосереджені в бідних країнах або регіонах, охоплених конфліктами, проте навіть у розвинених державах фіксуються випадки експлуатації.

Також 2 грудня Кіберпонеділок. Це щорічна подія розпродажів в онлайн-магазинах, яка припадає на понеділок після американського Дня подяки. Цей день вважається "інтернет-аналогом" Чорної п'ятниці, проте з акцентом на онлайн-шопінг. У США Кіберпонеділок є одним із найприбутковіших днів для онлайн-торгівлі. Наприклад, 2023 року продажі досягли понад 12 мільярдів доларів.

А ще 2 грудня Міжнародний день модельної залізниці. Це свято створене для вшанування захоплення модельними залізницями, яке поєднує творчість, технічну майстерність і любов до залізничного транспорту. Модельна залізниця — це мініатюрна копія залізничної системи. Сучасний Міжнародний день модельної залізниці був створений для популяризації цієї діяльності серед широкої аудиторії.

2 грудня святкують День спеціальної освіти. Це неофіційне свято, яке вшановує значення інклюзивного навчання та спеціальної освіти для дітей і дорослих із особливими освітніми потребами. Його метою є привернення уваги до важливості підтримки людей із фізичними, розумовими чи емоційними труднощами в освітньому процесі.

Також 2 грудня Всесвітній день запобігання забрудненню навколишнього середовища. Це ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про проблему забруднення планети та способи її вирішення. День нагадує про необхідність активних дій для збереження екологічного балансу Землі. Забруднення навколишнього середовища має катастрофічні наслідки для всієї планети. Запобігання цьому — це крок до створення сталого майбутнього, де природа, людина й технології можуть співіснувати в гармонії.