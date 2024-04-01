Яке завтра, 2 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 квітня, Міжнародний день дитячої книжки. Віряни вшановують пам'ять преподобного Тита Чудотворця. До Нового року залишилося 273 дні.
2 квітня 2024 року — вівторок. 769-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
2 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Тита Чудотворця. Він вирішив присвятити себе служінню Господу ще з юних років. Жив і працював в Студійському монастирі (недалеко від Константинополя) в IX столітті. Тит багато постував, вів благочестиве життя, молився і мав лагідну вдачу, за що його дуже любили в братстві. Згодом він навіть став пресвітером. Він виступав за шанування лику святих у часи іконоборства. Відстоював свою віру настільки мужньо, що отримав від Бога дар чудотворення.
Що не можна робити 2 квітня
- Не варто сваритися, лихословити, конфліктувати.
- Заборонено в'язати, шити і вишивати.
- Краще не займатися важкою фізичною працею.
Народні прикмети і традиції на 2 квітня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: гучно воркочуть голуби — до тепла;
- високо в небі грають ворони — чекайте на сонячну і ясну погоду;
- лід на водоймах ще не зійшов — риболовля буде поганою;
- дощова погода вказує на спекотне літо.
Цього дня віряни намагаються робити якомога більше добрих справ, адже вважається, що вони повернуться до людини сторицею. Однак, важливо ними не хвалитися, інакше все буде марно.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 квітня
Які завтра іменини: Григорій, Анастас, Микита, Федора.
Талісманом людини, народженої 2 квітня, є нефрит. Напівдорогоцінний камінь, який найбільш шанований на Сході. Насамперед, в Стародавньому Китаї вірили, що нефрит є каменем безсмертя, а тому з нього створювали прикраси імператорам.
Цього дня народилися:
- 1902 рік — український архітектор, спорудив у Києві Республіканський стадіон, Палац спорту та готель "Русь" Михайло Гречина;
- 1922 рік — український художник-графік Адамович Сергій Тадейович;
- 1990 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Артем Слісарчук.
Пам’ятні дати 2 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі за 2 квітня:
- 1513 рік — під час пошуків легендарного "джерела вічної молодості" іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висаджується на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголошує півострів власністю Іспанії;
- 1657 рік — після смерті імператора Священної Римської імперії Фердинанда III починаються переговори про спадкоємця трону;
- 1792 рік — Конгрес США ухвалює акт про карбування монети, за яким один долар рівний 100 центам і містить 24,1 грама чистого срібла;
- 1800 рік — прем'єра Симфонії № 1 Бетховена у віденському Бурґтеатрі;
- 1905 рік — офіційно відкривають Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв'язав Швейцарію та Італію;
- 1912 рік — лайнер "Титанік" виходить у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли;
- 1958 рік — у Вічита-Фолс (Техас) реєструють торнадо, що розвинуло швидкість 450 км/год;
- 1967 рік — у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена засновують Міжнародний день дитячої книги;
- 1968 рік — в районі Зейтун, що на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігають в небі явлення Діви Марії;
- 1968 рік — прем'єра культового фільму Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001";
- 1978 рік — на американському телеканалі CBS починається показ серіалу "Даллас", який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років;
- 1982 рік — аргентинський десант висаджується на Фолклендських островах;
- 1989 рік — Центральний комітет Палестинської національної ради обирає Ясіра Арафата президентом самопроголошеної Палестинської держави;
- 2007 рік — президент України Віктор Ющенко підписує указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.
Погода на 2 квітня
Завтра, 2 квітня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вдень можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно, але вдень сонце вигляне на кілька годин, опадів не очікується.
Температура повітря — +21 вдень та +10 вночі. У Львові — +22 вдень та +12 вночі. У Харкові — +17 вдень та +8 вночі. В Одесі — +11 вдень та +8 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
2 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день дитячої книжки. Свято, яке привертає увагу дітей та їхніх батьків до надзвичайно важливого заняття — читання книжок. Саме книжки відкривають юним читачам двері у фантастичний світ, знайомить з незнаними раніше істотами, розкриває таємниці життя тощо. Дату для свята обрали не випадково. Саме цього дня народився відомий дитячий письменник Ганс Крістіан Андерсен. А ініціаторкою створення окремого свята дитячої книги стала Еллі Лепман, авторка дитячої літератури та громадська діячка. Вона також заснувала Міжнародну раду з дитячої книги.
Також 2 квітня Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Подія була організована за ініціативи ООН 18 грудня 2007 року. Аутизм є дефектом психологічного та психічного розвитку, причини якого поки що невідомі. Хвороба проявляє себе в перші роки життя і таким дітям складно контактувати з іншими людьми та загалом з зовнішнім світом. Вперше дане порушення описав лікар Каннер 1943 року.
А ще 2 квітня День примирення. Головна мета цієї події полягає в тому, щоб залучити суспільство до мирного співіснування, не приховувати образу, а намагатися з усіма примиритися.
2 квітня святкують Міжнародний день перевірки фактів. Термін фактчекінг активно використовується в наші дні, в перекладі з англійської він означає "перевірка фактів". Мета цього дня — залучити суспільство до розвитку критичного мислення, підвищити поінформованність про існування брехливої інформації.