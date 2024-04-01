Яке завтра, 2 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 квітня 2024 року — вівторок. 769-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

2 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Тита Чудотворця. Він вирішив присвятити себе служінню Господу ще з юних років. Жив і працював в Студійському монастирі (недалеко від Константинополя) в IX столітті. Тит багато постував, вів благочестиве життя, молився і мав лагідну вдачу, за що його дуже любили в братстві. Згодом він навіть став пресвітером. Він виступав за шанування лику святих у часи іконоборства. Відстоював свою віру настільки мужньо, що отримав від Бога дар чудотворення.

Що не можна робити 2 квітня

Не варто сваритися, лихословити, конфліктувати.

Заборонено в'язати, шити і вишивати.

Краще не займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 2 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гучно воркочуть голуби — до тепла;

високо в небі грають ворони — чекайте на сонячну і ясну погоду;

лід на водоймах ще не зійшов — риболовля буде поганою;

дощова погода вказує на спекотне літо.

2 квітня високо в небі грають ворони — чекайте на сонячну і ясну погоду / Фото: Unsplash

Цього дня віряни намагаються робити якомога більше добрих справ, адже вважається, що вони повернуться до людини сторицею. Однак, важливо ними не хвалитися, інакше все буде марно.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 квітня

Які завтра іменини: Григорій, Анастас, Микита, Федора.

Талісманом людини, народженої 2 квітня, є нефрит. Напівдорогоцінний камінь, який найбільш шанований на Сході. Насамперед, в Стародавньому Китаї вірили, що нефрит є каменем безсмертя, а тому з нього створювали прикраси імператорам.

Цього дня народилися:

1902 рік — український архітектор, спорудив у Києві Республіканський стадіон, Палац спорту та готель "Русь" Михайло Гречина;

1922 рік — український художник-графік Адамович Сергій Тадейович;

1990 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Артем Слісарчук.

Пам’ятні дати 2 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 квітня:

1513 рік — під час пошуків легендарного "джерела вічної молодості" іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висаджується на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголошує півострів власністю Іспанії;

1657 рік — після смерті імператора Священної Римської імперії Фердинанда III починаються переговори про спадкоємця трону;

1792 рік — Конгрес США ухвалює акт про карбування монети, за яким один долар рівний 100 центам і містить 24,1 грама чистого срібла;

1800 рік — прем'єра Симфонії № 1 Бетховена у віденському Бурґтеатрі;

1905 рік — офіційно відкривають Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв'язав Швейцарію та Італію;

1912 рік — лайнер "Титанік" виходить у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли;

1958 рік — у Вічита-Фолс (Техас) реєструють торнадо, що розвинуло швидкість 450 км/год;

1967 рік — у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена засновують Міжнародний день дитячої книги;

1968 рік — в районі Зейтун, що на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігають в небі явлення Діви Марії;

1968 рік — прем'єра культового фільму Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001";

1978 рік — на американському телеканалі CBS починається показ серіалу "Даллас", який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років;

1982 рік — аргентинський десант висаджується на Фолклендських островах;

1989 рік — Центральний комітет Палестинської національної ради обирає Ясіра Арафата президентом самопроголошеної Палестинської держави;

2007 рік — президент України Віктор Ющенко підписує указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.

Погода на 2 квітня

Завтра, 2 квітня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вдень можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно, але вдень сонце вигляне на кілька годин, опадів не очікується.

Температура повітря — +21 вдень та +10 вночі. У Львові — +22 вдень та +12 вночі. У Харкові — +17 вдень та +8 вночі. В Одесі — +11 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день дитячої книги / Фото: Unsplash

2 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день дитячої книжки. Свято, яке привертає увагу дітей та їхніх батьків до надзвичайно важливого заняття — читання книжок. Саме книжки відкривають юним читачам двері у фантастичний світ, знайомить з незнаними раніше істотами, розкриває таємниці життя тощо. Дату для свята обрали не випадково. Саме цього дня народився відомий дитячий письменник Ганс Крістіан Андерсен. А ініціаторкою створення окремого свята дитячої книги стала Еллі Лепман, авторка дитячої літератури та громадська діячка. Вона також заснувала Міжнародну раду з дитячої книги.

Також 2 квітня Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Подія була організована за ініціативи ООН 18 грудня 2007 року. Аутизм є дефектом психологічного та психічного розвитку, причини якого поки що невідомі. Хвороба проявляє себе в перші роки життя і таким дітям складно контактувати з іншими людьми та загалом з зовнішнім світом. Вперше дане порушення описав лікар Каннер 1943 року.

А ще 2 квітня День примирення. Головна мета цієї події полягає в тому, щоб залучити суспільство до мирного співіснування, не приховувати образу, а намагатися з усіма примиритися.

2 квітня святкують Міжнародний день перевірки фактів. Термін фактчекінг активно використовується в наші дні, в перекладі з англійської він означає "перевірка фактів". Мета цього дня — залучити суспільство до розвитку критичного мислення, підвищити поінформованність про існування брехливої інформації.