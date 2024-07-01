Яке завтра, 2 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 липня, День працівника податкової служби в Україні. Віряни святкують Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні. До Нового року залишилося 182 дні.

2 липня 2024 року — вівторок. 860-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

2 липня в церковному календарі – Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні. Ця пам’ятна подія пов’язана зі святим Патріархом Фотієм. Він започаткував це свято, щоб вшановувати момент, коли Пресвята Богородиця передала свою ризу на зберігання у Влахернський храм у Константинополі. Ця риза стала символом її материнської молитви за всіх вірних. Свято Покладання ризи є часом для вірян вшановувати Пресвятую Богородицю та її неземну материнську турботу. Це нагадує нам про її роль як заступниці перед Богом та образу материнської любові та милосердя.

Що не можна робити 2 липня

Не варто розмовляти з жінками — накличете на себе неприємності.

Не можна залишати брудний посуд і одяг на ніч.

Заборонено сваритися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 2 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах почало жовтіти листя — рано прийде осінь;

на траві багато роси — чекайте на зливи;

видався спекотний день — така погода довго простоїть;

птахи низько літають — до дощу.

2 липня птахи низько літають до дощу / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, якщо вмитися вранці джерельною водою, а потім витертися вишитим рушником, то здоров'я значно покращиться.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 липня

Які завтра іменини: Арсеній.

Талісманом людини, народженої 2 липня, є амазоніт. Різновид мінералу мікролін. Здавна амазоніт використовували для омолодження шкіри, а ще вірили, що він здатний вберегти від необдуманих рішень.

Цього дня народилися:

1906 рік — український художник, педагог та громадський діяч Петро Андрусів;

1995 рік — українська військова та політична діячка, командирка Медичного батальйону "Госпітальєри", народна депутатка України 9-го скликання Яна Зінкевич;

2002 рік — солдат ЗСУ, Герой України Олександр Гарбуз.

Пам’ятні дати 2 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 липня:

1559 рік — чотири османські документи згадали про атаку, здійснену "Дмитрашкою (Вишневецьким) і невірними (козаками)" на фортецю Азов;

1644 рік — відбувається битва під Марстон-Муром;

1776 рік — другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвалює рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії;

1900 рік — відбувається перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном;

1954 рік — розпочинає роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення);

1996 рік — у місті Дніпродзержинську (Кам'янське) міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізається у стіну будинку, гине 34 людини, близько 100 отримують травми;

2011 рік — Володимир Кличко перемагає Девіда Хея, внаслідок чого у братів опиняються всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

Погода на 2 липня

Завтра, 2 липня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарний день прийде на зміну ясному ранку, вночі дощ з грозою, потім без опадів. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +29 вдень та +23 вночі. У Львові — +22 вдень та +18 вночі. У Харкові — +33 вдень та +22 вночі. В Одесі — +31 вдень та +24 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 липня святкують Всесвітній день НЛО / Фото: Unsplash

2 липня в Україні святкують День працівника податкової служби. Свято було створене 2013 року. Від початку існування незалежної України гостро постало завдання створити систему податкового обліку з чіткою організацією. 4 листопада 1990 року ухвалили закон про державну податкову службу, але до документу ще кілька разів вносили зміни, щоб розробити шляхи стягнення і нарахування податків.

Також 2 липня Міжнародний день спортивного журналіста. Свято було створене 1995 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1924 року в Парижі створили асоціацію спортивної преси, яка тоді об'єднала понад 150 спілок журналістів. Пізніше до неї також приєдналися представники інтернет-видань, інформаційних агенств, пресслужб клубів та радіо.

А ще 2 липня святкують Всесвітній день НЛО. Присвячене це свято дослідникам, які вивчають дивні явища, які важко або й неможливо пояснити логічно. Свято було оголошене за ініціативи Організації Всесвітнього дня НЛО. Вперше це свято відсвяткували 2001 року за ініціативи дослідника НЛО Хактана Акдогана. Дату обрали зовсім невипадково. Приблизно цього дня 1947 року в пустелі американського штату Нью-Мексико, неподалік міста Розуел, зафіксували падіння невідомого об'єкта, який вважається іншопланетним кораблем.