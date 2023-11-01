Яке завтра, 2 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 листопада, Міжнародний день проєктного менеджера. Віряни вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників. До Нового року залишилося 59 днів.

2 листопада 2023 року — четвер. 617-й день війни в Україні.

Яке завтра, 2 листопада, церковне свято

2 листопада в церковному календарі — день пам’яті святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників. Вони працювали при дворі імператора Сапора II, який правив від 310 до 381 року і сповідували християнство. Тоді підняв правитель гоніння за християнами і заздрісники розповіли йому про Акиндіна, Пігасія та Анемподиста. Покликав Сапор їх до себе і почав розпитувати. Придворні мужньо підтвердили свою віру. Тоді наказав імператор бити їх батогами, але вони витримали всі страждання, хоча навіть сам цар зомлів, не витримавши вигляду крові. Всі думали, що цар помер, але святі молитвою його підняли на ноги. Тоді звинуватив Сапор їх у чарівництві і звелів підвісити над вогнищем. Проте молитви святих загасили полум'я. Наступного дня мучеників все-таки спалили.

Що не можна робити цього дня

Не варто їхати в далеку дорогу — цей день краще провести з рідними.

Не можна зустрічатися з недругами — це спровокує початок конфлікту.

Заборонено пити алкогольні напої, сваритися.

Народні прикмети і традиції на 2 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмари пливуть проти вітру — чекайте на снігопад;

небо затягнуте хмарами — прийде відлига;

кричать снігурі — до швидких морозів;

на дорогах бездоріжжя — тепло буде до початку грудня.

2 листопада кричать снігурі до швидких морозів / Фото: Pexels

Цього дня батьки молилися, щоб їхні діти міцно спали і не кричали. Дата серед наших предків присвячувалася вогню, тому існувала традиція розтоплювати в будинках печі, біля яких сідали грітися всі члени родини. Вечори вже ставали довшими, тому, щоб їх скоротити, розповідали один одному цікаві історії.

Погода на 2 листопада

Завтра, 2 листопада, в Києві дощитиме, хмарно. У Львові хмарна погода, можливий дощ. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, сильний дощ.

Температура повітря в Києві — +14 вдень та +10 вночі У Львові — +11 вдень та +7 вночі. У Харкові — +15 вдень та +8 вночі. В Одесі — +16 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 2 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 листопада:

1833 рік — засновують Київський університет;

1848 рік — "Весна народів": після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулюють;

1914 рік — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголошує війну Османській імперії;

1921 рік — рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дає бій частинам большевицьких військ, що її переслідували;

1938 рік — королівство Угорщина захоплює південні частини Словаччини і Карпатської України;

2000 рік — у лісі під Таращею знаходять тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня;

2015 рік — представляють проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 листопада

Які завтра іменини: Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян.

Талісманом людини, народженої 2 листопада, є олівін. Мінерал зеленого кольору. В давнину олівін носили як особливий амулет від нещасть. Вважалося, що камінь "звикає" до свого власника і, якщо потрапить в чужі руки, відразу розколюється.

Цього дня народилися:

69 рік до н. е. — правителька Єгипту Клеопатра;

1964 рік — українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Пахольчик;

1973 рік — українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор Діна Міфтахутдінова.

Який завтра день в Україні і світі

2 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день проєктного менеджера / Фото: Pexels

2 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день проєктного менеджера. Професійне свято було створене 2004 року, і перший такий день минув на чолі з Лаверном Джонсоном та Лорі Мілхевен. Свято створили для того, щоб вшанувати працю спеціалістів в галузі керування проєктами. Менеджери займаються запровадженням різноманітних заходів, втілюють комерційні, промислові, будівельні, навчальні та інші проєкти.

Також 2 листопада Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Особлива дата була створена Генеральною асамблеєю ООН 2013 року під час 68-ї сесії. День обрали не випадково. Саме 2 листопада 2013 року у Малі були вбиті двоє журналістів із Франції. За останні 25 років було скоєно чимало фізичних нападів на журналістів, які намагалися донести правду про ті чи інші події.

А ще 2 листопада День динамічної нешкідливості. Термін придумав Джей Діншах, який є засновником веганського товариства в США. За основу він взяв концепцію ненасильства Махатми Ганді, яка полягає в тому, що людина повинна заподіювати найменшу шкоду, замінюючи біль на доброту і турботу про людей.