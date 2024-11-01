Яке завтра, 2 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 листопада, Всесвітній день сумчастого мурахоїда. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста. До Нового року залишилося 59 днів.

2 листопада 2024 року — субота. 983-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

2 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста. Ахиндин — один з найбільш відомих мучеників, який, за переказами, залишився вірним своїм переконанням, незважаючи на жорстокі катування. Пигасій — був товаришем Ахиндина. Його стійкість і віра також були випробувані, але він не зрікся Христа. Афтоній — ще один учасник цієї групи, який разом з іншими мучениками зазнав страждань за свої переконання. Єлпидифор — його ім'я означає "той, хто приніс надію". Він символізував віру і надію навіть у найскладніші часи. Анемподист — був священником, який проповідував Христове вчення і зазнав мученицької смерті за свою відданість.

Що не можна робити 2 листопада

Не можна сваритися і вживати алкоголь.

Не варто зустрічатися зі своїми ворогами.

Забороняється їхати в далеку дорогу.

Народні прикмети і традиції на 2 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: бездоріжжя на дорогах — тепла погода стоятиме до грудня;

хмари проти вітру пливуть — буде снігопад;

почути крик снігурів — до швидкого морозу;

небо похмуре — чекайте на відлигу.

2 листопада почути крик снігурів — до швидкого морозу / Фото: pixabay.com

Цей день серед наших пращурів був присвячений полум'ю. В будинках обов'язково розпалювали печі і сідали біля них грітися всією родиною.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 листопада

Які завтра іменини: Костянтин.

Талісманом людини, народженої 2 листопада є олівін. Мінерал, який відноситься до класу силікатів. Здавна вірили, що олівін захищає родину свого власника, береже будинок і дарує щастя.

Цього дня народилися:

1902 рік — український математик, електротехнік, розробник перших радянських ЕОМ Сергій Лебедєв;

1964 рік — українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Пахольчик;

1973 рік — українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор Діна Міфтахутдінова.

Пам’ятні дати 2 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 листопада:

1833 рік — засновують Київський університет;

1848 рік — так звана "Весна народів": після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулюють;

1914 рік — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголошують війну Османській імперії;

1921 рік — рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дає бій частинам большевицьких військ, що її переслідували;

1938 рік — Угорське королівство захоплює південні частини Словаччини і Карпатської України;

2000 рік — у лісі під Таращею знаходять тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня;

2015 рік — представляють проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.

Погода на 2 листопада

Завтра, 2 листопада, в Києві похмурий ранок, але день та вечір ясні, вранці можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, вранці дрібний дощ, який повинен закінчитися до полудня. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі вдень можуть з'явитися хмари, які розсіються до вечора, без опадів.

Температура повітря в Києві +11 вдень та +5 вночі. У Львові +9 вдень та +2 вночі. У Харкові +10 вдень та +4 вночі. В Одесі +16 вдень та +9 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день сумчастого мурахоїда / Фото: pixabay.com

2 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день сумчастого мурахоїда. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість мурахоїдів у екосистемах та залученню уваги до їхнього збереження. Вони відіграють важливу роль у природі, зокрема в розповсюдженні насіння, поліпшенні ґрунтів та контролю чисельності інших комах. Це теплокровні травоїдні ссавці, що мешкають у тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Вони мають довгі війки, які використовують для пошуку їжі, зокрема мурах і терміти.

Також 2 листопада Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Цей день був заснований 1997 року ЮНЕСКО, щоб підкреслити важливість захисту журналістів та відзначити тих, хто віддав життя у виконанні своєї професії. Цей день став важливим символом для всіх, хто прагне забезпечити безпеку та свободу журналістів по всьому світу. Журналісти часто стають мішенями через свою роботу, і цей день нагадує про необхідність захисту їхніх прав та свобод.