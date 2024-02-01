Яке завтра, 2 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 лютого 2024 року — п’ятниця. 709-й день війни в Україні.

Яке завтра, 2 лютого, церковне свято

2 лютого в церковному календарі — Стрітення Господнє. Свято було створене ще в IV столітті. Перше святкування відбулося в Єрусалимі. Тоді воно носило іншу назву — 40 днів після Богоявлення. Швидко свято поширилося по всіх землях Римської імперії, а вже в VI стало одним з найважливіших. Слово "стрітення" перекладається як "зустріч". Свято присвячене зустрічі Ісуса Христа з праведником Симеоном, який тоді визнав у дитині Спасителя людства.

Що не можна робити 2 лютого

Не рекомендується шити, в'язати, вишивати.

Забороняється будь-яка праця, крім тої, що служить людям.

Не можна лаятися, сваритися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 2 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: похмура погода — варто чекати на суворі морози;

сніжний день — навесні буде багато дощів, а сама весна буде затяжною;

ясний і тихий день — до доброго урожаю та роїння бджіл;

прийшла відлига — весна прийде пізно, тому в поле доведеться вийти не скоро.

2 лютого похмура погода — варто чекати на суворі морози / Фото: Pexels

В народі цей день називали "Громниці" і пов'язували його з зустріччю зими та весни. Тому потрібно звернути увагу на погоду. Яка вона на Стрітення, такою буде і весна.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 лютого

Які завтра іменини: Гаврило, Василь.

Талісманом людини, народженої 2 лютого, є бірюза. Здавна її вважали каменем щастя. Бірюзі часто приписували магічні і лікувальні властивості. Наприклад, вірили, якщо вранці поглянути на цей камінь, то увесь день будеш безтурботним.

Цього дня народилися:

1863 рік — український письменник Тимотей Бордуляк;

1901 рік — український письменник, перекладач Валер'ян Підмогильний;

1939 рік — народний артист України, композитор Віталій Філіпенко.

Пам’ятні дати 2 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 лютого:

962 рік — Оттон стає першим імператором Священної Римської імперії з Саксонської династії;

1274 рік — у Флоренції стається перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця "Божественної комедії";

1536 рік — на західному березі річки Ла-Плата, на південь від річки Парана, іспанський конкістадор Педро Мендоза засновує місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини;

1556 рік — у Центральному Китаї (провінції Шаньсі, Шеньсі і Хенань) стається наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів — загинуло близько 820 тисяч людей;

1558 рік — заснування Єнського університету;

1653 рік — селище Новий Амстердам (сьогодні Нью-Йорк) набуває статусу міста;

1656 рік — освячується Кафедральний собор Мехіко, один з найбільших і найдавніших у Латинській Америці;

1676 рік — Іоанн III коронований як Король Речі Посполитої;

1823 рік — у Венеції відбувається прем'єра опери Россіні "Семираміда";

1841 рік — перша згадка про "День Бабака";

1848 рік — підписують договір Гвадалупе-Ідальго, за яким закінчувалась Американо-мексиканська війна, а Мексика поступалася Штатам 1,36 млн км² території в обмін на 15 млн доларів;

1852 рік — у Лондоні на Фліт-стріт відкривається перший громадський туалет;

1852 рік — у Парижі відбувається прем'єра "Дами з камеліями" Александра Дюма (сина);

1863 рік — Семюел Клеменс вперше підписується як Марк Твен;

1870 рік — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створює всесвітню інформаційну мережу;

1892 рік — у Намеокі (Іллінойс, США) відбувається найдовша в історії зустріч з боксу (між Гаррі Шарпом і Френком Кросбі);

1912 рік — Фредерік Лоу стрибає з парашутом зі статуї Свободи;

1913 рік — у Нью-Йорку відкривається Grand Central Terminal, найбільший залізничний вокзал світу;

1914 рік — виходить у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном "Заробляючи на життя";

1920 рік — на Бродвеї відбувається прем'єра п'єси Юджина О'Ніла "За обрієм";

1922 рік — у Парижі у день 40-річчя автора накладом 1000 примірників опублікували роман Джеймса Джойса "Улісс";

1935 рік — вперше у судовій практиці використовують детектор брехні (Портедж, Вісконсин);

1940 рік — відбувається дебют американського естрадного співака Френка Сінатри;

1970 рік — у Мюнхені уперше в історії відбувається операція з трансплантації нерва;

1986 рік — в Індії відбувається зустріч Папи Римського Івана Павла II з Далай-ламою;

1999 рік — на передньому фасаді універмагу "Україна" в Києві вивішують найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню "Орґанікс" (126,5×17 м).

Погода на 2 лютого

Завтра, 2 лютого, в Києві вдень погода порадує ясним небом, але ненадовго, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, хоча ввечері проясниться, без опадів. В Одесі похмурий ранок, але на зміну йому прийде ясний день, без опадів.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та 0 вночі. У Львові — +3 вдень та 0 вночі. У Харкові — +3 вдень та -1 вночі. В Одесі — +6 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 лютого День бабака / Фото: Pexels

2 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день водно-болотних угідь. Подія була започаткована разом із підписанням Конвенції щодо водно-болотних угідь 1971 року у Ірані (місто Рамсар). Головною її метою є збереження територій, де проживають водоплавні птахи, а також поширення інформації про збалансоване використання екосистеми.

Також 2 лютого День бабака. Традиція походить із США і Канади, де є дуже поширеним звичаєм. Люди збираються і спостерігають за бабаком, який виходить зі своєї нори. Якщо пухнастий гризун побачить свою тінь, значить весна прийде пізно, і навпаки. Хоча такий "прогноз" і не є точним, але він досить цікавий і кумедний.

А ще 2 лютого День самооновлення. Про ініціатора створення цього свята нічого невідомо, але воно знайшло свою підтримку серед громадськості. Цей день варто присвятити своєму зростанню, вдосконаленню умінь та навичок, турботі про себе. Варто вийти зі своєї зони комфорту та спробувати долучитися до чогось нового.

2 лютого святкують Всесвітній день укулеле. Свято було створене на честь мініатюрного музичного інструменту, який відрізняється неповторним звучанням. Часто укулеле ще називають гавайською гітарою. Хоча інструмент було створено у португальському регіоні Мадейрі, але звідти він потрапив до Гаваїв (наприкінці XIX століття), де став справжнім національним символом.

Також 2 лютого День поінформованості про ревматоїдний артрит. Подія була створена 2013 року за ініціативи міжнародної організації, яка займається покращенням життя людей, які мають ревматоїдні захворювання.