Яке завтра, 2 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 лютого, Всесвітній день богопосвяченого життя. Віряни святкують Стрітення Господнє. До Нового року залишилося 332 дні.

2 лютого 2025 року — неділя. 1075-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

2 лютого в церковному календарі – Стрітення Господнє. Стрітення Господнє – це одне з дванадцяти головних християнських свят, яке символізує зустріч (стрітення) людства з Богом.

Стрітення Господнє пов'язане з євангельською подією, коли Діва Марія та Йосиф принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму на сороковий день після народження. За юдейським законом, кожна первісткова дитина чоловічої статі мала бути посвячена Богові. У храмі їх зустрів праведний Симеон, якому було передбачено, що він не помре, доки не побачить Спасителя. Узявши Ісуса на руки, він виголосив свою знамениту молитву:

"Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром; бо побачили очі мої спасіння Твоє" (Лк. 2:29-30). Також у храмі була пророчиця Анна, яка славила Бога й розповідала про Ісуса як про Месію.

Це свято символізує зустріч Старого й Нового Завіту, а також людства з Богом. Симеон і Анна уособлюють очікування народу на прихід Спасителя. Ісус приходить у світ як Світло для язичників і слава Ізраїля.

Що не можна робити 2 лютого

Забороняється рубати дрова.

Не можна виносити сміття з будинку.

Не слід займатися будь-якою важкою хатньою роботою.

Народні прикмети і традиції на 2 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: відлига на Стрітення — весна буде теплою;

сніг пішов в обід — до багатого урожаю зерна;

сильна хуртовина — весна прийде пізно і буде дуже холодною;

сильний вітер вказує, що вродить багато фруктів.

2 лютого сніг пішов в обід — до багатого урожаю зерна / Фото: Unsplash

Цього дня віряни обов'язково йдуть до храму, де відбувається освячення свічок. Здавна вважається, що "стрітенська свічка" захищає оселю від грому, блискавок, бурь та негараздів. Також священники освячують воду, яка має особливу силу та використовується для зцілення та очищення. Віряни моляться про захист і благословення на рік.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 лютого

Які завтра іменини: Василь.

Талісманом людини, народженої 2 лютого є бірюза. В давнину цей камінь вважали символом щастя. Бірюзу носили для відчуття безтурботності і радості.

Цього дня народилися:

1812 рік — український поет Євген Гребінка;

1845 рік — український фізик і електротехнік, організатор науки, громадський діяч Іван Пулюй;

1863 рік — український письменник Тимотей Бордуляк.

Пам’ятні дати 2 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 лютого:

962 рік — Оттон стає першим імператором Священної Римської імперії з Саксонської династії;

1274 рік — у Флоренції стається перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихнув творця "Божественної комедії";

1536 рік — на західному березі річки Ла-Плата, на південь від річки Парана, іспанський конкістадор Педро Мендоза засновує місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини;

1556 рік — у Центральному Китаї (провінції Шаньсі, Шеньсі і Хенань) стається наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів — гине близько 820 тисяч людей;

1558 рік — засновують Єнського університету;

1653 рік — селище Новий Амстердам набуває статусу міста, сьогодні воно відоме як Нью-Йорк;

1656 рік — освячують Кафедральний собор Мехіко, один з найбільших і найдавніших у Латинській Америці;

1676 рік — Іоанн III стає Королем Речі Посполитої;

1823 рік — у Венеції відбувається прем'єра опери Россіні "Семираміда";

1841 рік — перша згадка про "День Бабака";

1852 рік — у Лондоні на Фліт-стріт відкривається перший громадський туалет;

1852 рік — у Парижі відбувається прем'єра "Дами з камеліями" Александра Дюма (сина);

1863 рік — Семюел Клеменс вперше підписується як Марк Твен;

1892 рік — у Намеокі (Іллінойс, США) відбувається найдовша в історії зустріч з боксу (між Гаррі Шарпом і Френком Кросбі);

1912 рік — Фредерік Лоу стрибає з парашутом зі статуї Свободи;

1913 рік — у Нью-Йорку відкривають Grand Central Terminal, найбільший залізничний вокзал світу;

1914 рік — виходить у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном "Заробляючи на життя";

1920 рік — на Бродвеї відбувається прем'єра п'єси Юджина О'Ніла "За обрієм" (Пулітцерівська премія з драматургії);

1935 рік — вперше у судовій практиці використовують детектор брехні (Портедж, Вісконсин);

1940 рік — відбувається дебют американського естрадного співака Френка Сінатри;

1970 рік — у Мюнхені уперше в історії відбувається операція з трансплантації нерва;

1986 рік — в Індії відбувається зустріч Папи Римського Івана Павла II з Далай-ламою;

1999 рік — на передньому фасаді універмагу "Україна" в Києві вивішують найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню "Орґанікс" (126,5×17 м);

2009 рік — у Зімбабве проходить деномінація зімбабвійського долара за курсом 1 000 000 000 000 : 1.

Погода на 2 лютого

Завтра, 2 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +2 вдень та 0 вночі. У Львові +3 вдень та -2 вночі. У Харкові +2 вдень та +1 вночі. В Одесі +5 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 лютого святкують Всесвітній день укулеле / Фото: Unsplash

2 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день богопосвяченого життя. Це свято встановив Папа Римський Іван Павло II 1997 року, щоб підкреслити значення богопосвяченого життя в Католицькій Церкві та в усьому християнському світі. Цей день присвячений людям, які присвятили своє життя Богу через обітниці послуху, убогості та чистоти. Всесвітній день богопосвяченого життя збігається зі святом Стрітення Господнього, що символічно, адже Ісус був представлений у храмі як Світло світу. Так само й богопосвячені особи покликані бути світлом для інших через свою місію та служіння.

Також 2 лютого День відмови від непотрібних стосунків. Цей день присвячений усвідомленню того, що не всі стосунки приносять користь. Деколи ми тримаємося за людей із почуття обов’язку, звички чи страху самотності, навіть якщо ці зв’язки виснажують нас.

А ще 2 лютого День поінформованості про ревматоїдний артрит. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про ревматоїдний артрит (РА) – хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає суглоби та може впливати на інші органи. Ревматоїдний артрит – це аутоімунне захворювання, при якому імунна система атакує власні тканини, викликаючи запалення, біль і пошкодження суглобів.

2 лютого святкують Всесвітній день укулеле. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене популярному музичному інструменту – укулеле. Укулеле – це маленька чотириструнна гітара, яка походить із Гаваїв. Вона має м'яке, дзвінке звучання і проста у навчанні, тому здобула величезну популярність у всьому світі. Інструмент з’явився на Гаваях наприкінці XIX століття, але його корені походять від португальської брагіньї.

Також 2 лютого Дня самооновлення. Його ідея – нагадати людям про важливість перезавантаження, роботи над собою та відмови від усього зайвого, що заважає особистісному розвитку. Самооновлення – це процес внутрішньої трансформації, який допомагає позбутися старих обмежень і відкрити нові можливості. Це може бути як фізичне оновлення (детокс, спорт, зміна стилю), так і духовне (медитація, нумерологічний аналіз, перегляд життєвих цілей).

А ще 2 лютого Всесвітній день водно-болотних угідь. Це екологічне свято було засноване 1997 року на честь підписання Рамсарської конвенції (1971 рік), яка спрямована на збереження та раціональне використання водно-болотних екосистем. Гасла цього дня часто наголошують на необхідності дій, наприклад: "Водно-болотні угіддя – ключ до добробуту людства!"

2 лютого День Бабака. Це традиційне народне свято, пов’язане з передбаченням приходу весни за поведінкою бабака, який виходить із нори. Свято має коріння в європейських традиціях, зокрема у німецькому Дні Борсука, коли люди спостерігали за поведінкою тварини, щоб передбачити зміну сезонів. Емігранти перенесли цю традицію до Північної Америки, замінивши борсука на бабака. День Бабака – це веселий спосіб відслідковувати зміну сезонів, хоча його прогнози більше традиційні, ніж наукові.