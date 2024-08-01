Яке завтра, 2 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 серпня, День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. Віряни вшановують перенесення мощей святого першомученика Стефана. До Нового року залишився 151 день.

2 серпня 2024 року — п’ятниця. 891-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

2 серпня в церковному календарі – день перенесення мощей святого першомученика Стефана. Перенесення мощей святого первомученика і архідиякона Стефана відбулося близько 428 року. Після мученицької смерті святого Стефана, його тіло було залишене без поховання, але згодом його поховали в селі Кафаргамала. Пізніше мощі святого Стефана були перенесені до Єрусалиму, а потім до Константинополя.

Що не можна робити 2 серпня

Не можна ображати тварин.

Заборонено давати в борг продукти.

Не слід лаятися і лихословити.

Народні прикмети і традиції на 2 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: павук сплів невелику павутину — буде сильний вітер;

сонячна погода до теплого вересня;

дощить — такою буде погода цілий місяць;

вранці сухо — наступні 6 тижнів буде посуха.

2 серпня павук сплів невелику павутину — буде сильний вітер / Фото: Unsplash

Святого Стефана вважали покровителем тварин, особливо коней, тому цього дня наші предки обов'язково мили їх, добре годували і вплітали квіти у гриву.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 серпня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

Талісманом людини, народженої 2 серпня є альмандин. Один з різновидів граната, має зв'язок з вогняною стихією. Альмандин рекомендовано носити тим, хто хоче привернути увагу протилежної статі.

Цього дня народилися:

1924 рік — український живописець Олександр Хмельницький;

1982 рік — український хокеїст і тренер Олександр Бобкін;

1993 рік — учасник і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві Сергій Нігоян.

Пам’ятні дати 2 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 серпня:

216 рік до н. е. — у битві під Каннами карфагенський полководець Ганнібал громить 80-тисячне римське військо і завдає найважчої поразки Риму за всю історію його існування;

1776 рік — відбувається церемонія підписання Декларації незалежності 13 північноамериканських колоній, яка була прийнята 4 липня Континентальним конгресом;

1887 рік — Ровелл Ходж отримує патент на колючий дріт;

1918 рік — гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1953 рік — у Києві відкривають дитячу залізницю;

1989 рік — трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої гине 11 людей;

2014 рік — суд Тбілісі заочно арештовує екс-президента Михаїла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень;

2020 рік — від МКС повертається капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі);

2022 рік — Ненсі Пелосі відвідує Тайвань.

Погода на 2 серпня

Завтра, 2 серпня, в Києві сонячно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +18 вночі. У Львові +24 вдень та +16 вночі. У Харкові +27 вдень та +19 вночі. В Одесі +28 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день пива / Фото: Unsplash

2 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день пива. Щорічне неофіційне свято, яке відзначається в першу п’ятницю серпня12. Свято було засноване 2007 року власником бару Джессом Авшаломовим у місті Санта-Круз, Каліфорнія.

Також 2 серпня День народження поштової скриньки. Це свято було засноване на честь встановлення першої поштової скриньки в Лондоні 1858 року. Поштові скриньки стали невід’ємною частиною будівель по всьому світу, забезпечуючи зручний спосіб отримання та відправлення кореспонденції.

А ще 2 серпня Міжнародний день голокосту ромів. Ця пам’ятна дата була встановлена на згадку про події 2-3 серпня 1944 року, коли в нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау в газових камерах було вбито 2897 ромів. Загалом під час геноциду від репресій постраждали від 600 тисяч до 1,5 мільйона ромів.

2 серпня День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. Важлива подія була встановлена 2017 року для вшанування пам’яті офіцерів та солдатів десантних військ, які загинули, захищаючи рідні землі від ворогів. Цей день є важливим для вшанування героїзму та самопожертви десантників, які віддали своє життя в різні періоди історії, включаючи сучасні конфлікти.