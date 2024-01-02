Яке сьогодні, 2 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 січня 2024 року — вівторок. 678-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 2 січня, церковне свято

2 січня в церковному календарі – день пам’яті святого Сильвестра. Народився у родині благочестивих християн у Римі. Від ранніх років виховувався в любові до Господа, дбайливо ставився до бідних, знедолених. Довгий час правитель міста намагався вмовити Сильвестра відмовитися від християнства, але юнак не захотів. За це його зловили і катували. Однак він витримав всі муки, передрікши правителю швидку смерть. За такий вчинок Сильвестра почали ще більше поважати. До нього приходили за порадою навіть язичники. У віці 30 років він став священником, потім єпископом. Саме він охрестив царя Костянтина. Правив Римською церквою приблизно 20 років та помер 225 року.

Що не можна робити 2 січня

Не дозволяється займатися хатніми справами.

Не можна виносити вранці сміття з хати.

Заборонено сваритися, лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 2 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: морозний день і півні почали рано вранці співати — прийде відлига;

ввечері на небі з'явилися хмари — чекайте на зміну погоди;

вночі місяць яскравий, з гострими рогами — наступного дня буде вітряно і холодно;

сорока серед людських будинків шукає притулку — почнеться заметіль.

2 січня сорока серед людських будинків шукає притулку — почнеться заметіль / Фото: Pexels

На Сильвестра в наших предків було прийнято ворожити за допомогою цибулі. Жінки посипали її сіллю та залишали так на ніч. Вранці дивилися, скільки кілець цибулі намокло — стільки місяців у році будуть дощовими.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 січня

Які сьогодні іменини: Борис, Серафим, Сильвестр, Сергій, Сидір, Кузьма, Марко, Петро, Юлія, Уляна.

Талісманом людини, народженої 2 січня, є рубін. Один із найдорожчих дорогоцінних каменів, який відомий з давніх часів. Рубін славиться своїми магічними властивостями. Наприклад, наші предки вірили, що камінь здатний наділити свого володаря могутністю.

Цього дня народилися:

1975 рік — український футболіст, захисник Владислав Ващук;

1975 рік — український футболіст, воротар Олександр Шовковський;

1958 рік — український політичний діяч, письменник, колекціонер, меценат Олександр Прогнімак.

Пам’ятні дати 2 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 січня:

1492 рік — католицькі королі Ізабела та Фернандо захоплюють Гранаду: припинення існування Гранадського емірату та присутності маврів на Піренеях; завершення Реконкісти;

1649 рік — відбувається урочистий в'їзд гетьмана України Богдана Хмельницького в Київ;

1776 рік — ерцгерцогиня Марія-Терезія скасовує тортури в Австрії;

1788 рік — Джорджія стає 4-м штатом Сполучених Штатів Америки;

1835 рік — у Габрові відкривається перша в Болгарії світська школа;

1839 рік — Луї Дагер проводить перше фотографування Місяця;

1843 рік — у Дрездені, в Дрезденській придворній опері, відбувається перша постановка опери Ріхарда Вагнера "Летючий голландець";

1870 рік — починається спорудження Бруклінського мосту;

1874 рік — іспанські кортеси змушують президента Костелара піти у відставку;

1882 рік — американський промисловець Джон Девісон Рокфеллер створює трест "Стандард ойл" — об'єднання 40 нафтодобувних акціонерних товариств, які або вже належали компанії "Стандард ойл", або були їй підконтрольні;

1936 рік — науковці Володимир Зворикін та Джордж Мортон демонструють електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових й інфрачервоних променів та пристрій, що перетворював промені в потік електронів;

1963 рік — В'єтконг здобуває першу велику перемогу над Південним В'єтнамом та США біля селища Апбак під час В'єтнамської війни;

1967 рік — під час операції "Боло" американські пілоти F-4 збивають половину МіГ-21 ВПС Північного В'єтнаму;

1992 рік — Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнають незалежність України;

1999 рік — стається потужний сніговий буревій на Середньому Заході США.

Погода на 2 січня

Сьогодні, 2 січня, в Києві хмарно, ввечері можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, вдень дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Харкові хмарно, від середини і до кінця дня дощитиме. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та +1 вночі. У Львові — +4 вдень та -1 вночі. У Харкові — +4 вдень та +2 вночі. В Одесі — +10 вдень та +5 вночі.

Який сьогодні день в Україні і світі

2 січня Котячий Новий рік / Фото: Unsplash

2 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день інтроверта. Свято було створене 2011 року, щоб показати, що особливості та спосіб життя таких людей є нормою. Інтроверти часто заглиблюються у свої почуття, не бажають ділитися ними з тими, хто їх оточує. Але це не є приводом для осуду чи глузування. Не слід плутати інтровертів з аутистами.

Також 2 січня Котячий Новий рік. Це цікаве свято запропонували створити 2016 року сімейна пара з США Том та Рут Рой. Вони стверджували, що такі дивовижні створіння як коти повинні мати свій окремий Новий рік. Також вони вважали, що ця дата є ідеальною для святкування, адже більшість власників котів цього дня перебувають вдома, а тому можуть присвятити своїм улюбленцям весь вільний час.

А ще 2 січня День мотивації і натхнення. Саме завдяки натхненню і мотивації у нашому світі з'являються нові речі, створюються шедеври мистецтва. Без натхнення наше життя було б сірим і не давало радості чи задоволення. Людина, яка припиняє прагнути вдосконалення і розвитку, дуже швидко починає деградувати.