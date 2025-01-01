Яке завтра, 2 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 січня 2025 року — четвер. 1044-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

2 січня в церковному календарі — день пам’яті святого папи Сильвестра. Вінбув головою Римської Церкви від 314 до 335 рік. Він відомий своєю ролью у відновленні християнства в Римській імперії після періоду гонінь. Сильвестр був одним із перших пап, які активно впливали на політичні справи та мали величезний вплив на розвиток християнської доктрини. Він також багато вніс у розвиток літургії та церковного управління.

Що не можна робити 2 січня

Не можна лихословити, лаятися, сваритися.

Не варто займатися хатніми справами.

Забороняється виносити з будинку сміття.

Народні прикмети і традиції на 2 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сорока прилетіла до людських осель — чекайте на заметіль;

півні рано співають і мороз — буде відлига;

вночі місяць з гострими рогами, яскравий — наступного дня буде вітряно і холодно;

ввечері хмари на небі — до зміни погоди.

2 січня півні рано співають і мороз — буде відлига / Фото: pixabay.com

Наші предки цього дня ворожили за допомогою цибулі. Її посипали сіллю і залишали так на ніч. Вранці дивилися: скільки кілець в цибулині намокли, стільки дощових місяців буде в році.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 січня

Які завтра іменини: Василь, Марк, Петро, Сергій, Уляна.

Талісманом людини, народженої 2 січня, є рубін. Камінь, який допомагає зупинити лихоманку і кровотечу. Також рубін здатний лікувати будь-які захворювання шкіри.

Цього дня народилися:

1950 рік — єпископ Української Греко-Католицької Церкви Іриней Ігор Білик;

1952 рік — український політик і юрист, доктор юридичних наук Степан Гавриш;

1953 рік — український художник-постімпресіоніст, народний художник України Михайло Демцю.

Пам’ятні дати 2 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 січня:

69 рік — римськими легіонами у Верхній Німеччині легат Авл Вітелій проголошений імператором;

1649 рік — відбувається урочистий в'їзд гетьмана України Богдана Хмельницького в Київ;

1788 рік — Джорджія стає 4-м штатом Сполучених Штатів Америки;

1839 рік — Луї Дагер проводить перше фотографування Місяця;

1870 рік — починається спорудження Бруклінського мосту;

1936 рік — науковці Володимир Зворикін та Джордж Мортон демонструють електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових й інфрачервоних променів та пристрій, що перетворював промені в потік електронів;

1944 рік — перше бойове застосування гелікоптерів: три машини конструктора Сікорського беруть участь у супроводі британського атлантичного конвою;

1992 рік — Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнають незалежність України;

2024 рік — у ніч проти 2 січня та вранці Українська ППО нищить 72 ракети після нічної атаки ударними дронами та масованого ракетного удару Росії по Україні, основним напрямком якого був Київ.

Погода на 2 січня

Завтра, 2 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +6 вдень та +4 вночі. У Львові — +7 вдень та +3 вночі. У Харкові — +3 вдень та +1 вночі. В Одесі — +8 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 січня в Україні і світі святкують Котячий Новий рік / Фото: Unsplash

2 січня в Україні і світі святкують Котячий Новий рік. Це неофіційне і досить миле свято, присвячене нашим улюбленим пухнастим друзям. Його точна дата може змінюватися залежно від того, хто і як його святкує. Найчастіше його святкують фанати котів у вигляді веселих заходів чи домашніх урочистостей. Ідея свята полягає в тому, щоб ще раз підкреслити любов до котів і потішити їх.

Також 2 січня Всесвітній день інтроверта. Це чудова можливість звернути увагу на унікальні риси інтровертів і їхні потреби в світі, де часто домінують екстравертні стандарти. Ідея відзначати цей день виникла 2011 року завдяки німецькій письменниці та психологу Фелісіті Майлз. 2 січня було обрано, тому що цей день ідеально підходить для спокою та саморефлексії після святкової метушні Нового року.

А ще 2 січня День мотивації і натхнення. Це свято покликане надихнути людей на досягнення своїх цілей, початок нових проєктів і розвиток у різних сферах життя. День мотивації і натхнення започаткував Кевін Л. Макарті, американський мотиваційний спікер, після трагічних подій 11 вересня 2001 року. Він хотів створити день, який допоможе людям знайти в собі сили рухатися вперед, змінювати своє життя на краще і підтримувати інших у важкі часи.