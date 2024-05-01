Яке завтра, 2 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 травня, Всесвітній день паролів. Віряни вшановують перенесення мощей князів Бориса і Гліба. До Нового року залишилося 243 дні.

2 травня 2024 року — четвер. 799-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

2 травня в церковному календарі – день перенесення мощей князів Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира Великого. Їх підступно вбили під час боротьби за княжий престол найманці їхнього старшого брата Ярослава. Нетлінні мощі святих були перенесені до Борисоглібського храму, що побудували в Вишгороді.

Що не можна робити 2 травня

Не можна нікому розповідати про свої сни.

Не варто робити так, щоб цього дня був порожний гаманець.

Після заходу сонця заборонено перераховувати гроші.

Народні прикмети і традиції на 2 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вітряна і холодна погода — до такого ж літа;

на черемсі з'явилися квіти — чекайте на похолодання;

на заході сонце яскраве — влітку буде мало дощів;

почути вночі, як співає соловей — погода буде сонячною;

каркає ворона біля дому — до неприємностей.

2 травня каркає ворона біля будинку до неприємностей / Фото: Unsplash

Згідно з народними прикметами цього дня починають співати солов'ї. Якщо почути їхній спів — то людина буде жити довго та щасливо. Всією сім'єю було прийнято збиратися за вечерею, на яку готували яєчню з салом. Останніми за традицією пригощалися літні люди, а першими діти.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 травня

Які завтра іменини: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя, Михайло, Роман.

Талісманом людини, народженої 2 травня, є цитрин. Здавна цей камінь вважався оберегом від усього зла. Цитрин є символом успіху та багатства, а ще існувала думка, що він рятує від кошмарів.

Цього дня народилися:

1933 рік — українська художниця в графічному стилі Галина Гаркавенко;

1988 рік — український громадський діяч та підприємець Олександр Тодорчук;

1993 рік — майор ЗСУ, Герой України Кизило Андрій Олександрович.

Пам’ятні дати 2 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 травня:

1312 рік — Папа Римський Климент V передає майно тамплієрів Ордену госпітальєрів;

1611 рік — опубліковують першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії — "Біблію короля Якова";

1668 рік — Перший Аахенський мир, що укладають між Францією й Іспанією;

1817 рік — в Одесі засновують Рішельєвський ліцей;

1848 рік — у Львові створюють першу українську політичну організацію — Головну Руську Раду;

1892 рік — в Києві запускають електричний трамвай;

1945 рік — командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписує наказ про капітуляцію;

1980 рік — з візиту до столиці Заїру Кіншасу починається перша в історії Ватикану поїздка папи римського (Івана Павла II) до Африки;

1982 рік — під час Фолклендської війни британська атомна субмарина потоплює аргентинський крейсер "Генерал Бельграно";

1986 рік — перемігши "Атлетіко (Мадрид)" 3:0, "Динамо (Київ)" отримує Кубок Кубків 1985/86;

2011 рік — за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), убивають Осама бен Ладена;

2014 рік — внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш в Одесі та пожежі в одеському Будинку профспілок гине 48 людей.

Погода на 2 травня

Завтра, 2 травня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.

Температура в Києві — +19 вдень та +9 вночі. У Львові — +21 вдень та +10 вночі. У Харкові — +16 вдень та +6 вночі. В Одесі — +20 вдень та +13 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день паролів / Фото: Unsplash

2 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день паролів. Це свято проводиться щороку у перший четвер травня і було запропоноване експертами Intel. Ідея була підтримана IT-галуззю. День було створено для того, щоб нагадати користувачам про важливість створення надійних паролів, які б захищали особисту інформацію в Мережі. Вперше свято відсвяткували 2013 року. Цього дня користувачів закликають оновити всі свої старі паролі.

Також 2 травня Міжнародний день поінформованості про цингу. Цей день присвячений хворобі з назвою "цинга", яка ще кілька століть тому була дуже поширеним явищем серед моряків, що тривалийй час харчувалися без фруктів і овочів. Через цингу виникає недостатність вітаміну С, який міститься у великій кількості саме в свіжих овочах та фруктах. Як наслідок з'являється кровоточивість ясен, порушується синтез колагену тощо.

А ще 2 травня Всесвітній день тунця. В основному дата носить екологічну спрямованість, адже вона привертає увагу людей до необхідності захисту рибних ресурсів в усьому світі. Подія була створена за ініціативи Генасамблеї ООН в грудні 2016 року.

2 травня святкують Міжнародний день Гаррі Поттера. Свято, на думку поттероманів, було створене колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном 2012 року, хоча немає доказів цього факту. За сюжетом книжок саме 2 травня 1998 року відбулася фінальна битва за чарівний світ із прихильниками Волан-де-Морта.