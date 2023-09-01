Яке завтра, 2 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 вересня 2023 року — субота. 556-й день війни в Україні.

Яке завтра, 2 вересня, церковне свято

2 вересня в церковному календарі – день пам’яті мученика Маманта. Його батьки були знатними людьми, але через відкрите сповідування християнства їх ув'язнили в темниці, де вони померли. Хлопчика ж виховала багата вдова-християнка Амія, яка виростила його добрим християнином. Юнак часто проповідував і навіть навернув в істину віру багатьох своїх однолітків.

Про це почув правитель Демокрит, який відіслав Маманта до імператора Авреліана. Той намагався спочатку ласкою, а потім погрозами спокусити молодого християнина. Але юнак залишався непохитним у своїй вірі. Тоді вирішив імператор втопити його у морі, але ангел спустився з небес і врятував Маманта.

Що не можна робити цього дня

Категорично забороняється скаржитися на долю, інакше потім будете довго жити з бідами.

Не можна починати жодних нових справ.

Заборонено погано поводитися з тваринами, ображати їх чи бити.

Народні прикмети і традиції на 2 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо черемха вже скинула все листя — осінь буде теплою;

ясно — на теплу осінь, дощить — на суху;

пливуть низькі хмари — чекайте на негоду;

немає вітру — до теплої осені;

сонце на заході має червоний колір до заморозків, жовтий — чекайте на потепління.

2 вересня сонце на заході має червоний колір — до заморозків / Фото: Pexels

Святого Маманта в давнину вважали покровителем кіз і овець, тому цього дня намагалися ретельно прибрати хлів, утеплити його перед холодами, які вже от-от прийдуть. Тварин на пасовище тепер виганяли лише вдень, а вранці і ввечері вони залишалися в хліву.

Погода на 2 вересня

Завтра, 2 вересня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +23 вдень та +16 вночі. У Львові — +23 вдень та +14 вночі. У Харкові — +26 вдень та +18 вночі. В Одесі — +30 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 2 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 вересня:

490 рік до н. е. — після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого біля Марафону до Афін з доброю новиною був направлений воїн Фітіпід;

44 рік до н. е. — римський політик і оратор Марк Туллій Цицерон виголошує першу зі своїх 14 політичних промов, спрямованих проти Марка Антонія, наступника Гая Юлія Цезаря;

31 рік до н. е. — битва при Акції, коли Марк Віпсаній Агріппа, воєначальник римського консула Октавіана, розбиває флот єгипетської цариці Клеопатри;

1192 рік — завершення третього хрестового походу;

1666 рік — Велика лондонська пожежа спалахує і палає впродовж трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла;

1789 рік — засновують міністерство фінансів США;

1794 рік — з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря починається будівництво майбутнього міста Одеси;

1831 рік — виходить друком перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" українського письменника Миколи Гоголя;

1834 рік — Семюел Кольт запатентовує свій револьвер;

1870 рік — після поразки в битві біля Седана, французька армія капітулює і здається в полон пруським військам;

1889 рік — в Маріуполі починає працювати морський порт;

1898 рік — британські війська генерала Горація Кітченера в битві біля Омдурмана здобувають перемогу над 50-тисячною мусульманською армією;

1918 рік — розпочинається офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини;

1935 рік — Джордж Ґершвін завершує роботу над оперою "Поргі і Бесс";

1941 рік — похорон у Житомирі Миколи Сціборського та Омеляна Сеника;

1944 рік — Фінляндія розриває дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і ставить вимогу до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська;

1945 рік — в гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" підписують Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні;

1945 рік — В'єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В'єтнам;

1958 рік — вперше виходить в етер телебачення Китайської Народної Республіки;

1967 рік — відставний британський офіцер Падді Бейтс проголошує створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного Князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим;

1978 рік — учасник групи "Бітлз" Джордж Гаррісон одружується з Оливією Тринідад Аріас;

1991 рік — США визнають відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії;

1993 рік — в Узбекистані оголошують про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку;

1996 рік — в Україні замість карбованця вводять нову валюту — гривню;

2015 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про створення Національної поліції України;

2019 рік — ураган Доріан, 5-ї категорії, руйнує Багами, загинуло щонайменше п'ять осіб;

2021 рік — за участю президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні відкривають "Український дім".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 вересня

Які завтра іменини: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.

Талісманом людини, народженої 2 вересня, є яшма. Твердий напівдорогоцінний камінь. Здавна вірили, що яшма посилює пам'ять та зменшує тривожність.

Цього дня народилися:

1811 рік — український поет, фольклорист, етнограф, філолог, громадський діяч, член "Руської трійці" Іван Вагилевич;

1856 рік — український письменник і громадський діяч, дійсний член НТШ Володимир Левицький.

Який завтра день в Україні і світі

2 вересня Всесвітній день бороди / Фото: pixabay.com

2 вересня в Україні і світі святкують День закінчення Другої світової війни. Від цієї війни постраждали всі народи світу. За приблизними підрахунками загинуло близько 60 млн людей та ще близько 90 млн стали інвалідами. На території України Друга світова війна тривала 5 років і 2 місяці.

Також 2 вересня Всесвітній день бороди. Свято завжди припадає на першу суботу вересня. Мало хто задумується над тим, що за рослинністю на обличчі потрібно доглядати з особливою увагою. Точне походження свята невідоме, але за деякими ствердженнями ще у данських вікінгів був особливий день, коли вони вшановували бороди. А це було ще 800 року нашої ери.

А ще 2 вересня Міжнародний день бекону. Припадає на першу суботу вересня. Є популярним святом у США, де бекон дуже поширений продукт. Існує відразу дві версії виникнення дня. Одні впевнені, що його запровадили мешканці міста Бредфорд (Массачусетс) 2000 року. Тоді як інші вважають, що свято придумала група аспірантів Каліфорнійського університету 2004 року.

2 вересня святкують Міжнародний день стерв'ятника. Подія була заснована англійським та південноафриканським фондами збереження дикої природи, щоб підвищити обізнанність людства щодо важливої ролі пернатих в навколишньому середовищі.