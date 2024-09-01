Яке завтра, 2 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 вересня 2024 року — понеділок. 922-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

2 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Маманта. Він народився близько 260 року в Кесарії Каппадокійській (сучасна Туреччина) у родині християн Феодота і Руфини. Його батьки були ув’язнені за свою віру і померли в тюрмі, залишивши Маманта сиротою. Його виховала благочестива вдова на ім’я Аммія.

Мамант з раннього віку проповідував християнство і навернув багатьох своїх однолітків до віри. За це він зазнав численних переслідувань і тортур. Його намагалися втопити в морі, але, за християнськими віруваннями, ангел Господній врятував його і привів на гору поблизу Кесарії, де він жив серед диких звірів, які не чіпали його. Згодом Маманта знову заарештували і піддали жорстоким тортурам. Його кинули на арену до диких звірів, але ті не завдали йому шкоди. Зрештою, один з язичницьких жерців убив його тризубцем.

Що не можна робити 2 вересня

Забороняється відмовляти у милостині.

Не варто скаржитися на свою долю.

Не можна починати будь-яких нових справ.

Народні прикмети і традиції на 2 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на заході небо червоного кольору — чекайте на швидкі заморозки;

проливний дощ — осінь буде погожою;

безвітряний день — до теплої погоди;

ясно, але прохолодно — чекайте на сильні дощі.

2 вересня на заході небо червоного кольору — чекайте на швидкі заморозки / Фото: Unsplash

Цього дня віряни моляться, просячи добробуту, миру та злагоди в родині. Святий Мамант вважається покровителем овець та кіз, а тому в нього просять захисту для цих тварин від хвороб та хижаків.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 вересня

Які завтра іменини: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.

Талісманом людини, народженої 2 вересня є яшма. З особливою повагою до цього каменю здавна ставилися в Японії. Вірили, що яшма відрізняється кровоспивними властивостями.

Цього дня народилися:

1856 рік — український письменник і громадський діяч, дійсний член НТШ Володимир Левицький;

1908 рік — український конструктор ракетно-космічного комплексу багаторазового використання "Енергія" — "Буран" Валентин Глушко;

1940 рік — український художник-графік Богдан Сорока.

Пам’ятні дати 2 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 вересня:

1192 рік — завершується третій хрестовий похід (цього дня англійський король Річард I Левове Серце укладає у Яффі мирну угоду з султаном Саладином);

1666 рік — Велика лондонська пожежа спалахує і палає протягом трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла;

1789 рік — засновують міністерство фінансів США;

1794 рік — з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря починають будівництво майбутнього міста Одеси;

1831 рік — виходить друком перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" українського письменника Миколи Гоголя;

1834 рік — Семюел Кольт отримує патент на свій револьвер;

1889 рік — в Маріуполі починає працювати морський порт;

1918 рік — розпочинається офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини;

1945 рік — в гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" підписують Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні, закінчення Другої світової війни;

1945 рік — В'єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В'єтнам;

1958 рік — вперше виходить в етер телебачення Китайської Народної Республіки;

1991 рік — США визнають відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії;

1996 рік — в Україні замість карбованця вводять нову валюту — гривню;

2015 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про створення Національної поліції України;

2021 рік — за участю Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні відкривають "Український дім".

Погода на 2 вересня

Завтра, 2 вересня, в Києві ввечері можливе прояснення, але вдень похмуро, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові ранок похмурий, але потім небо проясниться, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +23 вночі. У Львові +30 вдень та +17 вночі. У Харкові +33 вдень та +20 вночі. В Одесі +29 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 вересня в Україні і світі святкують День закінчення Другої світової війни / Фото: Unsplash

2 вересня в Україні і світі святкують День закінчення Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію, що офіційно завершило війну. Церемонія підписання відбулася на борту американського лінкора "Міссурі" в Токійській затоці о 9:02 за токійським часом. Цей день став символом завершення найбільшого військового конфлікту в історії людства, який тривав від 1 вересня 1939 року. Війна охопила більшість країн світу і призвела до величезних людських втрат та руйнувань.

Також 2 вересня День нотаріату. Це професійне свято було встановлено Указом Президента України 22 лютого 2010 року. Свято було започатковане з метою визнання важливості нотаріальної діяльності у розбудові правової держави, а також для підтримки ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати. Нотаріуси відіграють важливу роль у суспільстві, допомагаючи громадянам, підприємствам та організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів. Вони посвідчують права та факти, що мають юридичне значення, забезпечуючи правову безпеку та стабільність.

А ще 2 вересня Всесвітній день кокоса. Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість кокосів у подоланні бідності, розвитку кокосового виробництва та залученні інвестицій. Кокоси є надзвичайно важливими для багатьох країн, особливо в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де вони використовуються як їжа, питво, посуд, одяг і навіть будівельний матеріал.