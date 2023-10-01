Яке завтра, 2 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 жовтня 2023 року — понеділок. 586-й день війни в Україні.

Яке завтра, 2 жовтня, церковне свято

2 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Кипріяна, Іустини та Феоктиста. Кипріян народився і жив в Антиохії, де ще з юних років вивчав філософію. Досягнувши зрілості, він був посвячений в жерці. Про нього часто говорили, що він віднайшов велику силу і бачив князя пітьми. Жила в Антіохії дівчина Іустина, яка була християнкою та ще й навернула в цю віру своїх батьків. Її намагався спокусити юнак Аглаїд, але дівчина не відповідала взаємністю. Тоді звернувся він до Кипріяна. Однак, навіть чари не допомогли навернути Іустину. Це змусило самого жерця повірити в християнство, він пішов до церкви і охрестився.

Після цих подій Кипріян почав проповідувати християнство, навернув багатьох язичників. Всі капища почали занепадати, тому що не було кому вже приносити жертви богам. Іустина ж в той час пішла до монастиря, де стала ігуменею. Коли розпочалися гоніння за християнами, їх обох схопили, піддали мукам і стратили. Їхні страждання бачив на свої очі воїн Феоктист, який відразу повірив в Господа, за що був страчений разом з ними.

Що не можна робити в цей день

День вважається несприятливим для переїздів, тому краще відмовитися від поїздок.

Не можна ночувати не вдома, тому бажано перенести на інший день посиденьки з друзями.

Заборонено пересаджувати квіти, адже це призведе до того, що вони швидко зів'януть.

Народні прикмети і традиції на 2 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: крижаний вітер з сильним дощем вказують на студенну зиму;

небо безхмарне, чекайте на мороз;

олені б'ються рогами — йде негода;

якщо худоба, яку випустили на пасовище, раптом почала повертатися назад у двір, значить скоро піде сніг;

північний вітер вказує на м'яку і теплу зиму;

на Юстини дощ ллє стіною — чекайте на студенну зиму;

кури піднімають пір'я — до холодів;

навколо місяця райдужне коло — до негоди і вітру.

2 жовтня кури піднімають пір'я — до холодів / Фото: Pexels

Здавна вірили, що святі Кипріян та Іустина допомагають врятувати від злих духів. Дівчата зазвичай моляться до Іустини, а хлопці до Кипріяна. Селяни в цей період збирають буряк, пастернак, моркву, щавель і петрушку та заготовляють їх на зиму. За вікном часто починався сильний листопад, який натякав, що вже близько зима.

Погода на 2 жовтня

Завтра, 2 жовтня, в Києві ясно, без опадів. У Львові весь ранок хмарна погода, небо проясниться лише до вечора, без опадів. У Харкові похмуро до вечора, опадів не очікується. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +12 вночі. У Львові +18 вдень та +10 вночі. У Харкові +21 вдень та +11 вночі. В Одесі +24 вдень та +15 вночі.

Пам’ятні дати 2 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 жовтня:

1535 рік — французький дослідник Жак Картьє висаджується в Хочелазі, назвавши це місце Монреаль;

1738 рік — у Переяславі Єпископом Переяславським Арсентієм Берло відкрито вищий навчальний заклад — Переяславський колегіум;

1836 рік — Чарльз Дарвін повертається з навколосвітньої подорожі на кораблі "Бігль", що тривала майже п'ять років і привела до створення його теорії еволюції;

1870 рік — Рим стає столицею об'єднаного Королівства Італія;

1918 рік — гетьман України Павло Скоропадський розпочинає формування української національної гвардії;

1946 рік — відбувається прем'єра першої "мильної опери" під назвою "Далекий пагорб";

1990 рік — представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочинають політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Борис, Георгій, Василь, Іван, Давид, Михайло, Костянтин, Петро, Федір, Степан, Юстина

Талісманом людини, народженої 2 жовтня є котяче око. Цей камінь володіє особливою привабливістю. Здавна вірили, що котяче око допомагає пробудити в людині надприродні здібності.

В цей день народилися:

1865 рік — український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині, музично-громадський діяч, педагог Денис Січинський;

1906 рік — український письменник, прозаїк, політичний діяч Іван Багряний;

1975 рік — українська лижниця Валентина Шевченко.

Який завтра день в Україні і світі

2 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день лікаря / Фото: Pexels

2 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день лікаря. Щороку це важливе професійне свято припадає на перший понеділок жовтня. В минулому столітті у Франції знайшли наскельні малюнки, які зображували тогочасних цілителів під час лікування пацієнтів. Вік малюнків становить приблизно 27 тисяч років. Жодна цивілізація не обходилася без лікарів у тому чи іншому вигляді.

Також 2 жовтня Всесвітній день поширення інформації про дислексію. Припадає на перший повний тиждень жовтня. Цей період обрали для того, щоб закликати людей терпляче ставитися до тих, хто може надто повільно читати або писати. Вперше дислексію виявив німецький лікар Освальд Берхан 1881 року. Але офіційну назву розлад отримав завдяки офтальмологу Рудольфу Берліну шість років потому. Берхан під час огляду маленького хлопчика, виявив, що малюк кмітливий та фізично розвинений, але при цьому має розлади читання і проблеми з навчанням.

А ще 2 жовтня Всесвітній день гри. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб нагадати батькам та дітям, наскільки важливо хоча б на день забути про ґаджети і провести час на свіжому повітрі в активних іграх.

2 жовтня святкують Всесвітній день повітряної кульки. Першу повітряну кульку винайшли 1824 року. В тоу час вчений Майкл Фарадей проводив досліди з воднем. Він першим поєднав кілька каучукових деталей в мішечок і накачав його воднем. Такі кульки відразу сподобалися дітям, але пізніше їх почали також використовувати для декорування.

Також 2 жовтня Всесвітній день сільськогосподарських тварин. Вперше його проведи 1983 року і він був частиною захисної компанії щодо прав тварин. Вона висвітлювала непотрібні страждання і смерть. Дату обрали не випадково. Саме цього дня народився Махатма Ганді, який став відомим борцем проти будь-якого насильства.

А ще 2 жовтня Міжнародний день житла. Ця дата була започаткована, щоб допомогти розв'язати проблеми, які можуть виникати в умовах проживання людей в населенних пунктах. Вперше подію провели в Кенії 1986 року.

2 жовтня святкують Всесвітній день архітектора та архітектури. Вперше його провели 1985 року і він щорічно припадає на перший понеділок жовтня. Архітектура допомагає створити фізичне середовище для проживання людей, однак вона виходить за рамки створення лише будівельних об'єктів.

Також 2 жовтня Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом. Історія цієї події розпочалася 2008 року, коли в Женеві відбулося засідання Міжнародної асамблеї охорони здоров'я. На ній індійський міністр Анбумані Рамадос запропонував створити окремий день. Від того часу ця дата пропагує ведення здорового способу життя.

А ще 2 жовтня Міжнародний день соціального педагога. Офіційно професійне свято було створене 2009 року у Копенгагені під час проведення Міжнародної конференції соціальних педагогів. Їхнім головним завданням є робота з проблемними дітьми та підлітками.

2 жовтня Міжнародний день ненасильства. Свято було започатковане Генеральною асамблеєю ООН 2007 року. Сам термін "ненасильство" був створений відомим політичним діячем Махатмою Ганді. Дату події обрали на честь його дня народження (2 жовтня 1869 року). Він присвятив своє життя боротьбі з насильством.

Також 2 жовтня День уролога. Ці лікарі піклуються про здоров'я сечовидільної системи. Урологію як окрему науку було створено 1588 року. Саме тоді іспанець Франциско Діас надрукував монографію, в які описав існуючі на той момент способи боротьби з урологічними захворюваннями.