Яке завтра, 20 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 березня, День весняного рівнодення. Віряни вшановують пам'ять преподобних Іоана, Сергія, Патрикія та інших. До Нового року залишилося 286 днів.

20 березня 2024 року —середа. 756-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

20 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобних Іоана, Сергія, Патрикія та інших. Монастир біля Єрусалима у VIII столітті піддався нападу сарацинів. Вони увірвалися до храму і зажадали, щоб їм віддали цінності. Але ченці відповіли, що нічого цінного не мають, тому сарацини почали стріляти. Вбили і поранили багатьох, а потім, побачивши людей, що поспішали до монастиря, втікли.

Через кілька днів вони знову повернулися, знову напали на храм та почали винищувати тих ченців, що залишилися. Щоб ніхто не міг втікти, обитель оточили. Першим схопили Іоана і довго мучили. Чернець Сергій вирішив втікти з іншими, прихопивши деяке церковне начиння, але їх схопили. Серед тих, кому все ж вдалося втекти, був Патрикій. Він сидів у печері, а потім вийшов і сказав сарацинам, щоб більше нікого немає. Його відвели до храму і там разом із іншими спалили живцем.

Що не можна робити 20 березня

Не можна вживати спиртне, розважатися, веселитися.

Краще відмовитися від операційних втручань та відвідування стоматолога.

Заборонено лаятися і сваритися.

Народні прикмети і традиції на 20 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощить до великого урожаю грибів;

в надлишку талої води — чекайте на те, що і трави буде багато;

вдень спекотно, але вночі сильно похолодало — найближчі дні будуть сонячними;

вже прилетіли шпаки — весна остаточно прийшла.

20 березня вже прилетіли шпаки — весна остаточно прийшла / Фото: Pexels

Цього дня незамічні дівчата для притягування в своє життя наречених, водили хороводи з довгими вишитими рушниками.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 березня

Які завтра іменини: Ян, Сергій, Микита, Мирон, Максим, Іван, Віктор, Василь, Юліана, Уляна, Світлана, Матрона, Марія, Клавдія, Олександра.

Талісманом людини, народженої 20 березня, є смарагд. Дорогоцінний камінь зеленого кольору. Здавна вірили, що смарагд лікує безсоння та допомагає вилікувати головний біль.

Цього дня народилися:

1851 рік — кримськотатарський та тюркський просвітитель, письменник, педагог, засновник пантюркізму Ісмаїл Гаспринський;

1898 рік — український художник-графік, ксилограф, книжковий ілюстратор Микола Бриммер;

1899 рік — український письменник, редактор Аркадій Любченко.

Пам’ятні дати 20 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 березня:

1602 рік — засновують Голландську Ост-Індійську компаню (VOC), яка стає першою у світі офіційно зареєстрованою публічною компанією;

1815 рік — Наполеон I Бонапарт повертається до Парижа після ув'язнення на острові Ельба;

1854 рік — засновують Республіканську партію США;

1883 рік — підписують Паризьку конвенцію про охорону промислової власності, одна з перших та найважливіших у цій галузі;

1890 рік — за наполяганням нового імператора рейхсканцлер Отто фон Бісмарк закінчує політичну кар'єру;

1916 рік — Альберт Ейнштейн публікує свою загальну теорію відносності;

1917 рік — українського історика Михайла Грушевського, що тоді перебував у Москві, обирають головою Центральної Ради;

1921 рік — на плебісциті більшість жителів Верхньої Сілезії висловлюються за перебування у складі Німеччини;

1933 рік — поблизу Мюнхена будують перший в Німеччині концтабір — Дахау;

1939 рік — німецький ультиматум Литві з вимогою передати Клайпедський край, що був задоволений два дні потому;

1956 рік — проголошено незалежність Тунісу;

1995 рік — заринова атака в Токійському метрополітені, влаштована деструктивним культом Аум Сінрікьо;

2003 рік — американсько-британсько-австралійські війська вторгаються в Ірак;

2007 рік — виходить комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World;

2015 рік — повне сонячне затемнення, рівнодення та супермісяць відбулися в один день;

2018 рік — Україна і Катар підписують угоду про безвізовий режим.

Погода на 20 березня

Завтра, 20 березня, в Києві похмуро, нічний дощ продовжиться вранці і закінчиться в другій половині дня. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. В Одесі хмарно, вранці можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — +7 вдень та +2 вночі. У Львові — +12 вдень та +6 вночі. У Харкові — +15 вдень та +4 вночі. В Одесі — +9 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 березня Всесвітній день Землі / Фото: Pexels

20 березня в Україні святкують День весняного рівнодення. Ця подія знаменує момент, коли Сонце перетинає екватор у своєму русі екліптикою, тому день та ніч практично зрівнюються за тривалістю. Від цієї дати північна куля Землі починає нахилятися більше до Сонця, а тому світловий день збільшується, а атмосферна температура росте.

Також 20 березня Всесвітній день Землі. Актуальне і важливе свято, яке було обране на честь дня весняного рівнодення. Подія була започаткована після успішної акції Денніса Гаєса та Гейлорда Нельсона 1970 року. Головна її мета полягає у приверненні уваги людства до Землі, залучення громадськості до збереження природи та миру.

А ще 20 березня Всесвітній день здоров'я ротової порожнини. Свято було започатковане за ініціативи Всесвітньої стоматологічної федерації 2007 року у Дубаї.

20 березня святкують Міжнародний день щастя. Подія була започаткована за ініціативи ООН 28 червня 2012 року, але ідею створити свято висунув ще 2011 року Джейм Ілаєн. Він зазначив, що день весняного рівнодення — чудова можливість показати всім людям, як важливо почуватися щасливими.

Також 20 березня Міжнародний день астрології. Він знаменує початок астрологічного року. Святкування відзначається різними подіями, заходами та дискусіями.

А ще 20 березня День бібліоманії. Свято всіх тих, хто вирізняється надмірною любов'ю до книжок. Воно вшановує бібліофілів по всьому світу та нагадує, наскільки важливим для здоров'я є читання.

20 березня святкують Всесвітній день театру для дітей та юнацтва. Глобальне свято, яке показує, наскільки важливим є театр для молодих глядачів та їхнього розвитку.

Також 20 березня Всесвітній день поведінкового аналізу. Глобальне визнання такої наукової дисципліни як поведінковий аналіз. Дату обрали на честь дня народження Берреса Фредеріка Скіннера, який був першопроходцем та засновником сучасного поведінкового аналізу.

А ще 20 березня Всесвітній день оповідання. Свято присвячене мистецтву усного оповідання, магії слова та силі історій. Цього дня люди з різних куточків світу діляться розповідями.

20 березня святкують Всесвітній день горобця. Дата була створена для підвищення обізнаності про хатнього горобця, а також висвітлення загроз його існуванню.

Також 20 березня Всесвітній день жаб. Свято підкреслює важливу роль жаб для екосистем та нагальну потребу захищати їх від загрози зникнення.

А ще 20 березня Всесвітній день борошна. Цей харчовий інгредієнт годує людство протягом тисячоліть. Цікаво, що дата була створена так, щоб вона збіглася з весняний рівноденням, адже цей період символізує пробудження природи, висівання культури на полях.