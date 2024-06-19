Яке завтра, 20 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

20 червня 2024 року — четвер. 848-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

20 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарськогою. Він був одним із видатних християнських теологів і мучеників ранньої Церкви. Народився у IX столітті в місті Патара в Лікії (нині це територія Туреччини). Методій відомий своєю ревністю у проповідуванні християнської віри та боротьбою з єресями, що поширювалися в той час.

Методій отримав прекрасну освіту і рано виявив інтерес до духовного життя. Він вступив до монастиря, де вивчав Святе Письмо і богослов'я. Відзначався мудрістю та духовною глибиною, завдяки чому здобув повагу і любов своїх сучасників.

Методій був обраний єпископом Патарським, де продовжував ревно працювати для зміцнення християнської віри. Він активно проповідував серед язичників і єретиків, захищаючи істинне вчення Церкви. Особливу увагу приділяв боротьбі з єрессю гностицизму та іншими неправдивими вченнями, які намагалися спотворити християнське вчення.

За свою непохитну віру і активну діяльність Методій зазнав переслідувань з боку римської влади. Його було заарештовано та піддано жорстоким катуванням, але він не зрікся своєї віри. Зрештою, Методія було страчено, і він прийняв мученицьку смерть за Христа.

Що не можна робити 20 червня

Не можна заздрити іншим.

Не варто вбивати павуків.

Заборонено сваритися.

Народні прикмети і традиції на 20 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: павук сплів велику павутину — до теплих і сонячних днів;

дощить — ще 40 днів буде така погода;

жаби стрибають по траві — до дощу;

перепелиці летять близько до людського житла — зима буде суворою;

мурахи сховалися у мурашник — до зливи.

20 червня жаби стрибають по траві до дощу / Фото: Unsplash

В народі цей день назвали Перепелятником. Здавна було заведено полювати на перепелів, а потім готувати з них різні страви.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 червня

Які завтра іменини: Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма.

Талісманом людини, народженої 20 червня? є гіацинт. Досить популярний коштовний камінь. Здавна вірили, що гіацинт дарує своєму власнику спокій та здатний покращити сон.

Цього дня народилися:

1920 рік — український мовознавець Петро Тимошенко;

1939 рік — український поет Василь Василашко;

1995 рік — офіцер Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни, Герой України Іван Волочій.

Пам’ятні дати 20 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 червня:

451 рік — відбувається битва на Каталаунських полях, внаслідок якої було зупинено просування гуннів у Європу;

1624 рік — відбувається битва під Мартиновим;

1782 рік — затверджують Велику державну Печатку США;

1792 рік — Велика французька революція: народне повстання в Парижі;

1837 рік — королевою Великої Британії стає Вікторія I;

1840 рік — Семюел Морзе отримує патент на телеграф;

1857 рік — британські війська перебивають усіх мешканців індійського міста Махуа-Дабар (близько 5000 осіб) та знищують місто;

1863 рік — засновують перший в США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова);

1867 рік — президент США Ендрю Джонсон оголошує про покупку Аляски;

1895 рік — відкривають Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря;

1918 рік — у Києві починається Всеукраїнський церковний собор;

1919 рік — військова делегація Української Народної Республіки підписує з поляками мирний договір;

1990 рік — Бундестаг ФРН ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 рік — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом;

2003 рік — створюють фонд Вікімедіа.

Погода на 20 червня

Завтра, 20 червня, в Києві вдень вранішні хмари зникнуть, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові вранці та вдень хмарно, ввечері ясно, вдень дощ із грозою. В Одесі вдень можуть з'явитися хмари, які ввечері зникнуть, без опадів.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +21 вночі. У Львові — +23 вдень та +19 вночі. У Харкові +24 вдень та +19 вночі. В Одесі +29 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 червня в Україні і світі святкують День літнього сонцестояння / Фото: Unsplash

20 червня в Україні і світі святкують День літнього сонцестояння. Це найтриваліший день року, коли Сонце досягає своєї найвищої точки в небі. В цей час земна вісь нахилена найбільше до Сонця. Це означає, що Сонце знаходиться найвище в небі в цей день, і через це ми маємо найдовший світловий день у році.

Також 20 червня Всесвітній день тапасу. Він був заснований для відзначення культурної та кулінарної значущості тапас. Легенда говорить, що тапаси з’явилися як маленькі шматочки м’яса або хліба, які кладуть на напої, щоб відлякувати мух — звідси і назва "тапас", що в перекладі з іспанської означає "покривати".

А ще 20 червня Міжнародний день поінформованості про ністагм. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про ністагм — складний стан, який характеризується неконтрольованим рухом очей. Ністагм впливає на людей усіх віків, порушуючи зір і значно впливаючи на повсякденне життя. Цей день має на меті привернути увагу до цього стану, який вражає мільйони людей по всьому світу і не має відомого постійного лікування.

20 червня Всесвітній день Wi-Fi. Цей день був створений для визнання ролі Wi-Fi у сучасному суспільстві та його впливу на глобальне з’єднання. Він також покликаний підвищити обізнаність про важливість доступу до широкосмугового зв’язку та його значення для соціального та економічного розвитку.

Також 20 червня Всесвітній день ефективності. Цей день має на меті підвищити обізнаність про необхідність зниження споживання енергії та важливість енергоефективності для сталого розвитку. Він також сприяє впровадженню та визнанню міжнародних стандартів та сертифікацій, таких як LEED і BREEAM, які визначають критерії енергоефективності у будівництві.