Яке завтра, 20 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 грудня, День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Ігнатія Богоносця. До Нового року залишилося 11 днів.

20 грудня 2024 року — п’ятниця. 1031-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

20 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Ігнатія Богоносця. Він був єпископом Антіохії та одним з найвпливовіших ранньохристиянських богословів. Він народився приблизно 35 року нашої ери і був учнем апостола Петра. Ігнатій відомий своєю вірою в Ісуса Христа як Бога і його відкритістю про цю віру, незважаючи на небезпеку. Він був засуджений імператором Траяном за свої віросповідання і змушений був вирушити у далекий шлях до Риму, де його стратили.

Що не можна робити 20 грудня

Не слід впускати незнайомців до своєї оселі.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Забороняється важка фізична праця.

Народні прикмети і традиції на 20 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмари синього кольору до тепла, білого — до вітру;

хмари проти вітру пливуть — буде снігопад;

вночі зоряне небо — чекайте на багатий урожай наступного року;

іній на деревах — погода буде ясною.

20 грудня іній на деревах — погода буде ясною / Фото: Unsplash

Від цього дня наші пращури починали вже підготовку до Різдва. До святкового столу заколювали кабана, запасалися іншими продуктами, прибирали оселю, фарбували мебель та стіни.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 грудня

Які завтра іменини: Антон, Гнат, Данило, Іван.

Талісманом людини, народженої 20 грудня є обсидіан. Камінь, який допомагає нормалізувати кров'яний тиск. В давнину обсидіан використовували як дзеркало, щоб налагодити контакт з минулим і майбутнім.

Цього дня народилися:

1958 рік — заслужений працівник культури України (1993), директор (з 1986) та художній керівник (1986—2015) Київського академічного театру ляльок, "голос" київського метрополітену Микола Петренко;

1974 рік — український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України у складі добровольчих формувань (загинув від кулі снайпера 29 червня 2016) Василь Сліпак.

Пам’ятні дати 20 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 грудня:

1637 рік — після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений урядовими військами Речі Посполитої;

1803 рік — США формально стають власниками території Луїзіана, придбаної у Франції;

1868 рік — у Львові засновують українське товариство "Просвіта";

1880 рік — у Нью-Йорку на Бродвеї загоряються перші електричні вогні;

1892 рік — інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримують патент на пневматичні автомобільні шини;

1912 рік — Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, визнають незалежність Албанії;

1961 рік — у Північній Ірландії відбувається остання смертна кара;

1984 рік — компанія Bell Labs оголошує про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи;

1989 рік — операція "Just Cause" ("Справедливість"): американські війська входять до Панами;

1991 рік — незалежність України визнають Киргизстан та Туркменістан;

1995 рік — встановлюються дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною;

2000 рік — парламент Великої Британії схвалює клонування людини, але винятково в медичних цілях.

Погода на 20 грудня

Завтра, 20 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, весь день йтиме дрібний дощ і навіть посилиться до вечора. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясно, ввечері з'являться хмари, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +4 вдень та +2 вночі. У Львові +5 вдень та +2 вночі. У Харкові +5 вдень та +3 вночі. В Одесі +10 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 грудня в Україні святкують День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС / Фото: Pexels

20 грудня в Україні святкують День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. Свято було встановлено як спосіб висловити вдячність пенсіонерам і ветеранам МВС, які своєю працею заклали основи ефективної правоохоронної діяльності. Воно також покликане нагадати нинішнім поколінням працівників про важливість досвіду, знань і самовідданості попередників. Цей день є не лише приводом для урочистостей, а й нагадуванням про те, що досвід і мудрість старшого покоління є цінними для підготовки нових кадрів.

Також 20 грудня Міжнародний день солідарності людей. Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН 2005 року з метою популяризації ідеї солідарності як однієї з ключових цінностей людства. Свято започатковане в контексті Декларації тисячоліття, прийнятої на Саміті тисячоліття 2000 року. У цій декларації солідарність визначена як одна з фундаментальних цінностей міжнародних відносин у XXI столітті.

ООН підкреслює, що глобальні виклики, такі як бідність, нерівність, кліматичні зміни, вимагають спільних зусиль усіх країн і народів. Міжнародний день солідарності людей сприяє зміцненню розуміння важливості взаємодопомоги для досягнення спільного добробуту.