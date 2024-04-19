Яке завтра, 20 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

20 квітня 2024 року — субота. 787-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

20 квітня в церковному календарі – день пам’яті святого Феодора. Він народився в Константинополі у благочестивій і багатій родині. В молодості вирішив залишити мирське життя і стати ченцем. Подвизався у пустелі, стійко виносив будь-які тягості, носив власяницю і мало спав. За це його Господь наділив даром творити дива.

Що не можна робити 20 квітня

Не можна прати білизну, інакше будуть снитися кошмари.

Рибалкам заборонено ловити рибу, бо починається нерест.

Небажано працювати з рослинами.

Народні прикмети і традиції на 20 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: блискавка означає, що день буде ясним;

квіти маргариток схилилися до землі — чекайте на дощ;

з'явилися квіти первоцвіту — буде теплим травень;

на ялині багато шишок — буде великий урожай пшениці.

20 квітня квіти маргариток схилилися до землі — чекайте на дощ / Фото: Unsplash

Стіл на Федора було прийнято застеляти білою скатертиною, ставити хліб та сіль, а біля ікон запалювати свічку. Після цього вся родина сідала і молилася за врожай.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 квітня

Які завтра іменини: Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.

Талісманом людини, народженої 20 квітня, є лал. Хоча цей камінь маловідомий, але дуже популярний в ювелірному мистецтві. Від давніх-давен лал використовували для лікування нервових розладів, стресу, тривожності.

Цього дня народилися:

1903 рік — український письменник, представник панфутуризму, жертва сталінського терору Ґео Шкурупій;

1908 рік — українська художниця Ірина Беклемішева;

1939 рік — українська поетеса Ганна Світлична.

Пам’ятні дати 20 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 квітня:

1653 рік — Олівер Кромвель розганяє опозицію в англійському парламенті;

1770 рік — Джеймс Кук відкриває Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія);

1841 рік — опубліковують перше детективне оповідання Едгара По "Вбивства на вулиці Морг";

1865 рік — вперше оголошують про появу безпечних сірників;

1902 рік — подружжя Кюрі вперше отримують чистий радій;

1918 рік — Слов'янська група Окремої Запорозької дивізії Армії УНР звільняє від більшовиків місто Слов'янськ на Донеччині;

1940 рік — у США демонструють перший електронний мікроскоп;

1949 рік — відкривається I Всесвітній конгрес прихильників миру;

1989 рік — влада Китаю наказує студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні;

1999 рік — у вищій школі Літлтона (Колорадо) троє підлітків влаштовують криваву бійню, убивши після цього себе;

2000 рік — у Броварах у житловий будинок влучає тактична ракета, загинули троє людей, п'ятеро були поранені.

Погода на 20 квітня

Завтра, 20 квітня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові похмуро, вдень можливий невеликий дощ. У Харкові слабка хмарність, без опадів. В Одесі хмарно, увесь день дощитиме.

Температура повітря в Києві — +13 вдень та +4 вночі. У Львові — +11 вдень та +2 вночі. У Харкові — +16 вдень та +5 вночі. В Одесі — +16 вдень та +11 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 квітня День китайської мови / Фото: Unsplash

20 квітня в Україні святкують Український день довкілля. Під час події щороку відбуваються різноманітні заходи, наприклад, висаджування дерев. Припадає вона на третю суботу квітня. Нині гостро стоїть проблема захисту довкілля і не лише перед Україною, але й перед кожною країї. Найголовніша причина — ставлення людей до довкілля. На жаль, через сучасний темп життя ми не завжди маємо змогу зупинитися, роззирнутися довкола і усвідомити, що природа благає нас про допомогу.

Також 20 квітня День китайської мови. Свято було встановлено 2010 року за ініціативи ООН, щоб вшанувати мовне і культурне різноманіття. Китайська мова входить до переліку сино-тибетської мовної сім'ї. Вона вважається однією з найстаріших на планеті. Науковці розділяють історію розвитку китайської мови на три основних періоди: древній, середній та сучасний.

А ще 20 квітня святкують Міжнародний день цирку. Свято було створене за ініціативи Всесвітньої федерації цирку 2010 року. Цирк з'явився ще у Стародавньому Римі, однак тоді він слугував місцем для гладіаторських боїв та перегонів на колісницях. А ось сучасне циркове мистецтво було започатковане англійцем Філіпом Астлеєм наприкінці XVIII століття.

20 квітня День музичних магазинів. Свято було започатковане за ініціативи американських музичних магазинів 2007 року. Воно має за мету привернути увагу людей до магазинів музичних інструментів та розвитку малого бізнесу.

Також 20 квітня День вдячності волонтерам. Важлива подія, яка була створена для привернення уваги суспільства до волонтерської діяльності. Волонтерський рух було створено у Франції 1920 року, коли молодь зібралася для добровільного відновлення зруйнованих під час Першої світової війни міст.