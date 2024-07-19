Яке завтра, 20 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 липня, День освоєння космосу. Віряни вшановують пам'ять святого славного пророка Іллі. До Нового року залишилося 164 дні.

20 липня 2024 року — субота. 878-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

20 липня в церковному календарі – день пам’яті святого славного пророка Іллі. Ім’я Ілля означає "міць Господня". Він народився близько 900 років до Різдва Христового. З малих літ він присвятив себе Богові, жив у пустелі, молився та постився. Ілля виступав проти ідолопоклонства та закликав людей повірити в Єдиного Бога.

Ілля влаштував випробування на горі Кармель, доводячи, що Ваал — хибний бог. Бог послав вогонь на жертву Іллі, підтверджуючи його вірність. Ілля прийшов до бідної вдови, яка вірила в Бога, і воскресив її сина.

Що не можна робити 20 липня

Забороняється працювати на полі і в городі.

Не можна відмовляти у допомозі.

Не слід сваритися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 20 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути грім — найближчим часом дощу не буде;

злива означає, що наступного року буде багато пожеж;

спекотна погода — чекайте на суху осінь;

літає багато комарів — до гарного сухого дня.

20 липня літає багато комарів — до гарного сухого дня / Фото: Unsplash

В дохристиянській традиції це був день Перуна, який вважався покровителем блискавок та грому. Наприкінці липня часто бувають зливи, грозові дощі. Цю воду вважаються цілющою. Нею вмивалися від різних хвороб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 липня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір.

Талісманом людини, народженої 20 липня є жадеїт. Зовні цей камінь дуже схожий на нефрит. Здавна жадеїт називали нирковим каменем, тому що він лікує захворювання нирок.

Цього дня народилися:

1968 рік — українська журналістка Юлія Мостова;

1972 рік — офіцер Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Герой України Ігор Бедзай;

1975 рік — українська бадмінтоністка Олена Ноздрань.

Пам’ятні дати 20 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 липня:

1534 рік — у Кембриджі зареєстрували перше у світі видавництво;

1585 рік — експедиція Джона Девіса досягає південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння;

1671 рік — Петро Дорошенко розпочинає облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія;

1917 рік — реєструють торгову марку "BMW";

1917 рік — представники південно-слов'янських народів підписують Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;

1924 рік — засновують Міжнародну шахову федерацію;

1944 рік — заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот;

1969 рік — американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснює першу в історії посадку на Місяць;

1976 рік — посадочний відсік американського космічного корабля "Вікінг-1" здійснює м'яку посадку на поверхню Марса;

1993 рік — заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.

Погода на 20 липня

Завтра, 20 липня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, вдень можливий невеликий дощ. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі сонячна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +22 вночі. У Львові +25 вдень та +18 вночі. У Харкові +37 вдень та +22 вночі. В Одесі +33 вдень та +24 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 липня День шахів / Фото: Unsplash

20 липня в Україні і світі святкують День освоєння космосу. Цей день приурочений до річниці першої пілотованої місії на Місяць. 20 липня 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця. У цей день також покликано надихати і заохочувати молодь до кар’єри в галузі космічних наук і дослідження космосу.

Також 20 липня Міжнародний день торта. Це солодке свято присвячене миру, дружбі між людьми та країнами, а також радості, яку приносить смачний торт. Вже дев’ятий рік поспіль цей день святкують на міжнародному рівні, і він став символом об’єднання через солодощі.

А ще 20 липня Всесвітній день стрибка. Це маловідоме, проте важливе оздоровче та екологічне свято, яке започатковане художником на ім’я Торстен Лаушманн 2006 року. Метою Всесвітнього дня стрибка є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Хоча доказів впливу стрибків на орбіту немає, ця подія має екологічний підґрунття: змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату та боротьбі з глобальним потеплінням.

20 липня День шахів. Міжнародний день шахів було засновано 20 липня 1966 року з ініціативи Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Ця дата була обрана, оскільки саме 20 липня 1924 року в Парижі було засновано цю організацію.