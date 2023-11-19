Яке завтра, 20 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 листопада, Всесвітній день дитини. Віряни вшановують пам'ять святого Прокла. До Нового року залишився 41 день.

20 листопада 2023 року — понеділок. 635-й день війни в Україні.

Яке завтра, 20 листопада, церковне свято

20 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Прокла. Богослов'ю Прокл навчався у Іоана Золотоуста. Опанувавши ораторське мистецтво, він отримав глибоке знання Святого Писання. Прокл був свідком явлення апостола Павла, а ось єпископом став вже після смерті свого наставника. Під час його служіння стався сильний землетрус. Прокл разом з іншими вірянами вийшов на вулиці міста, щоб попросити Господа про допомогу. Раптом маленький хлопчик здійснявся у небо і неушкодженим повернувся на землю. Він сказав, що чув спів ангелів. Люди повторили слова, які співали небесні жителі, і землетрус припинився.

Що не можна робити 20 листопада

Цього дня краще не ходити до лісу, можна загубитися.

Не можна давати і брати гроші в борг.

Заборонено сваритися, лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 20 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути спів снігура і побачити, як сорока ховається під дах будинку — зима буде суворою;

рано вранці пішов сильний сніг — вдень чекайте на ясну та сонячну погоду;

тетерів сидить на верхівці дерева до сонячної погоди;

вночі і вранці слабкий вітер, але сильний сніг — до ясної погоди.

20 листопада почути спів снігура і побачити, як сорока ховається під дах будинку — зима буде суворою / Фото: Pexels

Наші предки вірили, що на Прокла на землю виходить нечисть, яка може нашкодити людям. Тому обов'язково читали молитви та різні замовляння проти зла, намагалися лишній раз не виходити з дому.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 листопада

Які завтра іменини: Іларіон, Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак, Фекла, Ганна.

Талісманом людини, народженої 20 листопада є хризоберил. Дорогоцінний прозорий або напівпрозорий камінь, який користувався неабиякою популярністю в давнину. Здавна вірили, що хризоберил допомагає зберегти сімейні узи та зміцнити дружні зв'язки.

В цей день народилися:

1717 рік — український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч Григорій Кониський;

1961 рік — солдат Національної гвардії України, учасник війни на сході України, Герой України Євгеній Тельнов;

1989 рік — український артист балету, постійно запрошений соліст Королівського балету в Лондоні Сергій Полунін.

Пам’ятні дати 20 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 листопада:

1624 рік — Захарія Копистенський стає архімандритом Києво-Печерської Лаври;

1805 рік — відбувається прем'єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена "Фіделіо";

1818 рік — Симон Болівар проголошує незалежність Венесуели від Іспанського королівства;

1910 рік — починається Мексиканська революція, Франсиско Мадеро оголошує План Сан-Луїс-Потосі, де проголошує себе президентом Мексики та закликає до озброєної боротьби проти диктатора Порфіріо Діаса;

1917 рік — своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада проголошує УНР;

1943 рік — під охороною УПА на Волині починається Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлюють політичну організацію — Антибільшовицький Блок Народів (АБН);

1945 рік — у німецькому місті Нюрнберг розпочинається міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху;

1985 рік — випускають Microsoft Windows 1.0;

1991 рік — встановлюють консульські відносини між Україною і Туреччиною;

1998 рік — запускають перший модуля Міжнародної космічної станції;

2003 рік — в Антарктиді знаходять лід віком 900 тисяч років;

2004 рік — Шевченківський районний суд Києва відхиляє подання Київської міської державної адміністрації про обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності.

Погода на 20 листопада

Завтра, 20 листопада, в Києві хмарні ранок та день, але вечір порадує ясною погодою, без опадів. У Львові хмарно, вдень дощ, який після обіду піде на спад, але знову посилиться до вечора. У Харкові похмуро, вночі та вранці сильний сніг, який послабшає вдень та закінчиться до вечора. В Одесі ясний ранок, але потім погода зміниться на хмарну, без опадів.

Температура повітря в Києві +1 вдень та -3 вночі. У Львові +6 вдень та +1 вночі. У Харкові -1 вдень та -2 вночі. В Одесі +3 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день дитини / Фото: Pexels

20 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день дитини. Свято заснували 1954 року задля сприяння міжнародного згуртування і покращення добробуту дітей та підлітків. Дату для святкування обрали не випадково. Саме цього дня 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про права дитини, а 1989 року була також прийнята Конвенція про права дитини. Від 1990 року разом із святом Всесвітній день дитини також святкують річницю прийняття Декларації та Конвенції.

Також 20 листопада День педіатра. Святкується це професійне свято на міжнародному рівні і було створене за іцініативи Генеральної Асамблеї ООН. У різноманітних акціях та заходах беруть участь різні країни світу, адже кожної людини на Землі стосується здоров'я дитини. Педіатрія є окремою галуззю медичної науки, яка полягає у збереженні здоров'я дітей. Завдяки розвитку педіатрії ми змогли скоротити процент дитячих хвороб, зменшити кількість смертельних випадків від них.

А ще 20 листопада День пам'яті трансгендерів. Подія була створена для вшанування пам'яті тих трансгендерних людей, життя яких були обірвані в результаті актів антитрансгендерного насильства. Цей день нагадує нам про дискримінацію та упередження, з якими трансгендерні люди стикаються в різних країнах світу. Він був створений 1999 року за ініціативи трансгендерної захисниці Гвендолін Енн Сміт, яка хотіла цим вшанувати пам'ять трансгендерної жінки Ріти Хестер, що була вбита 1998 року.