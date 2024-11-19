Яке завтра, 20 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 листопада, Всесвітній день дитини. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Григорія Декаполіта. До Нового року залишився 41 день.

20 листопада 2024 року — середа. 1001-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

20 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Григорія Декаполіта. Він був відомим християнським святим, який жив у IV столітті. Він народився в місті Кесарія в Палестині. Григорій був відомий своєю духовною силою та дивотоворними діяннями, що привернули увагу багатьох людей того часу. Він заснував монастир у Декаполісі, що був розташований на півдні Ізраїлю, і там провів більшу частину свого життя. Його життя було присвячене молитві, посту та служінню Богу. Григорій був відомий своїм великим розумінням таємниць Святого Письма, а також своїми духовними наставляннями. Святий Григорій помер 360 року

Що не можна робити 20 листопада

Не можна лаятися, лихословити, сваритися.

Не слід давати і брати гроші в борг.

Забороняється йти до лісу.

Народні прикмети і традиції на 20 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сильний сніг за слабкого вітру — погода буде ясною;

вранці сніжить — чекайте на сонячну погоду по півдні;

побачити сороку, яка ховається під дах будинку — до суворої зими;

тетерів сів на верхівку дерева — чекайте на сонячні дні.

20 листопада побачити сороку, яка ховається під дах будинку — до суворої зими / Фото: Фото з відкритих джерел

Наші предки вірили, що цього дня по землі ходить нечисть, тому намагалися не виходити наодинці з будинку, особливо не йти до лісу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 листопада

Які завтра іменини: Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 20 листопада, є хризоберил. Існує думка, що цей камінь здатний очистити кров. Також вірили, що хризоберил наділяє свого власника даром розуміти мову звірів і птахів.

Цього дня народилися:

1963 рік — оперний співак, народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка Михайло Петрович Дідик;

1983 рік — український співак, соліст гурту DZIDZIO Михайло Хома;

1998 рік — українська акторка кіно Таїсія-Оксана Щурук.

Пам’ятні дати 20 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 листопада:

1624 рік — Захарій Копистенський стає архімандритом Києво-Печерської Лаври;

1805 рік — відбувається прем'єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена "Фіделіо";

1818 рік — Симон Болівар проголошує незалежність Венесуели від Іспанського королівства;

1910 рік — починається Мексиканська революція;

1917 рік — своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада проголошує УНР;

1943 рік — під охороною УПА на Волині починається Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлено політичну організацію — Антибільшовицький Блок Народів (АБН);

1945 рік — у німецькому місті Нюрнберг розпочинається міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху;

1985 рік — випускають операційну систему Microsoft Windows 1.0;

1991 рік — встановлюються консульські відносини між Україною і Туреччиною;

1998 рік — запускається перший модуль Міжнародної космічної станції;

2003 рік — в Антарктиді знаходять лід віком 900 тисяч років;

2004 рік — Шевченківський районний суд Києва відхиляє подання Київської міської державної адміністрації про обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності від 21 до 23 листопада.

Погода на 20 листопада

Завтра, 20 листопада, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вночі дрібний дощ, який вранці стихне, але вдень піде знову і до вечора посилиться. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +1 вночі. У Львові — +5 вдень та +2 вночі. У Харкові — +5 вдень та 0 вночі. В Одесі — +13 вдень та +10 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день дитини / Фото: Unsplash

20 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день дитини. Це міжнародне свято, засноване ООН, спрямоване на привернення уваги до добробуту, прав і захисту дітей у всьому світі. Генеральна Асамблея ООН вперше запропонувала встановити День дитини як спосіб сприяти дружбі між країнами, захисту дітей і покращенню їхніх умов життя 1954 року. Дату обрали невипадково, саме цього дня було прийнято Декларацію прав дитини.

Також 20 листопада Всесвітній день географічних інформаційних систем. Припадає на третю середу листопада. Це подія, присвячена популяризації використання географічних інформаційних систем (ГІС) у різних сферах діяльності, таких як наука, екологія, урбаністика та управління ресурсами. Головна мета свята — надихнути людей на дослідження світу за допомогою географічних технологій та привернути увагу до їхнього значення.

А ще 20 листопада День педіатра. Це професійне свято, яке святкують у деяких країнах для вшанування праці педіатрів. Ця дата обрана невипадково, адже вона збігається із Всесвітнім днем дитини, що підкреслює важливість турботи про здоров'я дітей.

20 листопада святкують Міжнародний день "Обійми бігуна". Це неофіційне, але надзвичайно душевне свято, яке підкреслює єдність, підтримку та радість, яку спорт може приносити людям. Це свято зазвичай пов’язане з бігунами, тренерами та всіма, хто залучений до бігової спільноти. Хоча точного року започаткування цього дня немає, традиція виникла як вияв підтримки на фінішній лінії марафонів, де бігуни часто обіймають одне одного на знак подяки та радості. Згодом ця ідея поширилася у вигляді окремого символічного дня.

Також 20 листопада День пам'яті трансгендерів.

Це міжнародний день вшанування пам’яті трансгендерних людей, які загинули внаслідок насильства чи дискримінації через свою гендерну ідентичність. День був започаткований 1999 року активісткою Ґвендолін Енн Сміт як спосіб вшанувати пам’ять Рити Гестер, трансгендерної жінки, яку вбили 1998 року. Її смерть привернула увагу до високого рівня насильства проти трансгендерних людей. Спочатку день був локальною акцією, але з часом поширився по всьому світу як день солідарності та боротьби за права трансгендерних людей.