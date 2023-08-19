Яке завтра, 20 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

20 серпня 2023 року — неділя. 543-й день війни в Україні.

Яке завтра, 20 серпня, церковне свято

20 серпня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Пімена. Він народився в XI столітті і був хворою слабкою дитиною з самого дитинства. Палко благав він своїх батьків, щоб вони відвели його до Києво-Печерського монастиря. Послухалися вони і в храмі молилися за здоров'я свого сина. Однак сам Пімен благав Господа за інше — щоб він подовжий його страждання і допоміг стати ченцем. За переказам обряд постригу вчинили ангели і коли люди зайшли до храму, то побачили, що Пімен вже вдягнутий в чернечий одяг.

Багато років преподобний провів у тяжкій хворобі, але одного разу сам зцілив ченця, у якого були такі ж проблеми. В обмін він взяв з брата слово, що той буде служити немічним до самої смерті. Однак монах був ледачий, тому хвороба його знову наздогнала. Пімен видужав за три дні до смерті і встиг попрощатися з усією своєю братією.

Що не можна робити в цей день

Не виходьте вночі на вулицю, тому що можна захворіти.

День не підходить для швидких рішень, адже вони можуть призвести до негативних наслідків.

Не лякайте лелек, це може призвести до пожежі в домі.

Народні прикмети і традиції на 20 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: лелки зібралися вже відлітати — осінь буде холодною;

після сходу сонця ранковий туман швидко розсіявся — чекайте на гарну погоду;

лелека стоїть на одному місці — врожай буде великим;

побачити політ лелеки до щастя і здоров'я;

на дубі багато жолудів — до теплої зими.

20 серпня лелки зібралися вже відлітати — осінь буде холодною / Фото: Pexels

В давнину 20 серпня намагалися пригощати бідняків медом, хлібом, свіжими фруктами та овочами. Також починали заготовлювати лікарські трави на зиму. Ночі вже ставали прохолоднішими, тому в цей період починали відлітати лелеки. За їхньою поведінкою селяни прогнозували погоду.

Погода на 20 серпня

Завтра, 20 серпня, в Києві вдень на небі можуть з'явитися хмари, але вони до вечора розсіються, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові похмурий ранок, але він швидко зміниться на ясний день, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +33 вдень та +22 вночі. У Львові +30 вдень та +19 вночі. У Харкові +32 вдень та +22 вночі. В Одесі +34 вдень та +25 вночі.

Пам’ятні дати 20 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 серпня:

1619 рік — голландський корабель доставляє до Америки перших 20 африканських негрів, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун;

1627 рік — виходить перший словник української мови "Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє" Памви Беринди;

1741 рік — відкриття Аляски данським мореплавцем капітаном-командором Вітусом Берингом;

1809 рік — французи заарештували Папу Римського Пія VII і перепровадили із Савони до Гренобля;

1864 рік — в Японії спалахує інцидент біля Імператорських воріт;

1868 рік — у США офіційно проголошують закінчення війни Півночі і Півдня;

1896 рік — у Києві відбувається освячення кафедрального собору святого Володимира;

1920 рік — у районі Замостя 6-та стрілецька дивізія Дієвої армії УНР успішно проводять бої з частинами Червоної армії;

1925 рік — засновують Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка" (нині Шевченківський національний заповідник у м. Каневі);

1964 рік — створюють Міжнародну організацію із супутників зв'язку ІНТЕЛСАТ;

1991 рік — Естонія проголошує свою незалежність від СРСР;

1996 рік — президент США Білл Клінтон встановив мінімальну заробітну плату в країні — 5,15 долара за годину.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Михайло, Петро, Феодосій.

Талісманом людини, народженої 20 серпня є рубін. Один з найбільш дорогоцінних каменів, який по твердості поступається лише алмазу. Рубіни відому людині ще з бронзового віку. Здавна вірили, що вони допомагають запобігти лихоманці, мають кровоспинні властивості.

В цей день народилися:

1863 рік — український історик, архівіст, археограф Олександр Андріяшев;

1939 рік — український письменник-шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози Валерій Шевчук;

1947 рік — український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Януш Юхницький.

Який завтра день в Україні і світі

лелки зібралися вже відлітати — осінь буде холодною / Фото: Pexels

20 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день медоносних бджіл. Свято припадає на третю неділю серпня. Популярним є в США і раніше називалося Національний день розповсюдження інформації про медоносних бджіл. Вперше відсвяткували 2009 року за ініціативи групи бджодярів, які подали до Міністерства сільського господарства США відповідну петицію.

Також 20 серпня Всесвітній день ліні. Цього дня кожна людина може влаштувати собі справжнє свято, байдикувати і нічого не робити. Місцем походження дня вважається Колумбія, а саме промислове місто Ітагуі, де проживає близько 200 тисяч осіб. Ініціативу запровадити таке цікаве свято реалізували ще 1984 року, коли проходив торгово-промисловий фестиваль, на якому представляли різні види мистецтва. Під час цього фестивалю мешканці не працювали на заводах та фабриках.

А ще 20 серпня Всесвітній день москітів. Захід присвятили британському лікарю Рональду Россу, який 1897 року встановив, що ці комахи можуть переносити малярію від хворої людини до здорової. Москіти є переносниками не лише малярії, але й лихоманки Західного Нілу, хвороби Денге та інших серйозних захворювань.

20 серпня Міжнародний день медичного транспорту. Історія події розпочалася ще за часів Першої світової війни, коли використовувалися спеціальні польові автомобілі, щоб доставляти ранених солдат в госпіталі. Медичний транспорт дуже швидко став невід'ємною частиною системи охорони здоров'я.