Яке завтра, 20 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

20 серпня 2024 року — вівторок. 909-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

20 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Самуїла. Він народився за молитвами своєї матері Анни, яка довгий час не могла мати дітей. Анна дала обітницю, що якщо у неї народиться син, вона посвятить його Господу. Її молитва була почута, і вона назвала сина Самуїлом, що означає "випрошений у Бога".

Коли Самуїлу виповнилося три роки, його мати віддала його на служіння первосвященику Ілію. Самуїл зростав у храмі, і в 12 років отримав одкровення від Бога про те, що дім Ілія буде покараний за гріхи його синів. Після смерті Ілія Самуїл став суддею і пророком Ізраїлю, відновив закон і порядок у країні. Самуїл також помазав на царство першого царя Ізраїлю, Саула, а пізніше Давида. Його життя і діяння описані у Першій і Другій книгах Самуїлових у Біблії.

Що не можна робити 20 серпня

Не слід залишати малих дітей самих у кімнаті.

Заборонено лаятися та лихословити.

Не можна стригти волосся та нігті.

Народні прикмети і традиції на 20 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: високо і неквапливо летять журавлі — осінь буде теплою;

миші перебралися з полів до хліва — зима буде холодною;

злива — осінь буде погожою;

на заході небо має червоний відтінок — скоро розпочнуться заморозки.

20 серпня миші перебралися з полів у хлів — зима буде холодною / Фото: Unsplash

Вірили, що від цього дня птахи починають відлітати вже до південних країв. Також наші пращури вважали, що сон, який приснився проти 20 серпня, є віщим. Він обов'язково збудеться.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 серпня

Які завтра іменини: Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.

Талісманом людини, народженої 20 серпня, є гагат. Камінь, який відрізняється унікальним темним відтінком. Гагат здавна вважається символом, який дарує рішучість і твердість характеру.

Цього дня народилися:

1939 рік — український письменник-шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози Валерій Шевчук;

1947 рік — український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Януш Юхницький;

1994 рік — військовослужбовець, Національної гвардії України, Герой України (посмертно) Артем Амелін.

Пам’ятні дати 20 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 серпня:

1619 рік — нідерландський корабель доправляє до Америки перших 20 африканських тубільців, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун;

1627 рік — виходить перший словник української мови "Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє" Памви Беринди;

1741 рік — Аляска відкривається данським мореплавцем, капітаном-командором Вітусом Берингом;

1809 рік — арештованого французами Папу Римського Пія VII перепроваджують із Савони до Гренобля;

1864 рік — в Японії стається інцидент біля Імператорських воріт;

1868 рік — у США офіційно завершується війна Півночі і Півдня;

1896 рік — у Києві відбувається освячення кафедрального собору святого Володимира;

1925 рік — засновують Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка";

1964 рік — створюють Міжнародну організацію із супутників зв'язку ІНТЕЛСАТ;

1991 рік — Естонія проголошує свою незалежність від СРСР;

1996 рік — президент США Білл Клінтон встановлює мінімальну заробітну плату в країні — 5,15 долара за годину.

Погода на 20 серпня

Завтра, 20 серпня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, вдень очікується дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +31 вдень та +22 вночі. У Львові — +28 вдень та +20 вночі. У Харкові — +33 вдень та +20 вночі. В Одесі — +35 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 серпня Всесвітній день москітів / Фото: Unsplash

20 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день лінощів. Це свято зародилося в Колумбії 1984 року під час закриття Фестивалю промисловості, торгівлі та культури в місті Ітагуі. Метою свята є боротьба зі стресом і синдромом хронічної втоми, надаючи людям можливість відпочити та насолодитися неробством.

Також 20 серпня Всесвітній день москітів. Це свято було засноване на честь британського лікаря Рональда Росса, який 1897 року відкрив, що москіти роду Anopheles є переносниками малярії. За це відкриття він отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини 1902 року.

Основна мета цього дня – підвищити обізнаність про небезпеку, яку несуть москіти, та про хвороби, які вони переносять, такі як малярія, лихоманка Денге, лихоманка Західного Нілу та інші. Цього дня проводяться різноманітні просвітницькі заходи, спрямовані на інформування населення про методи профілактики та боротьби з цими хворобами.

А ще 20 серпня Міжнародний день медичного транспорту. Це свято було засноване на честь важливої ролі медичного транспорту в системі охорони здоров’я, особливо під час Першої світової війни, коли спеціальні польові автомобілі доправляли поранених солдатів до госпіталів. Сучасний медичний транспорт включає не лише автомобілі швидкої допомоги, але й транспортні засоби, які супроводжують пацієнтів на процедури, такі як діаліз. Ці автомобілі оснащені спеціальним обладнанням для надання невідкладної допомоги на місці пригоди.