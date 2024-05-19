Яке завтра, 20 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 травня, День перекладача жестової мови в Україні. Віряни вшановують пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. До Нового року залишилося 225 днів.

20 травня 2024 року — понеділок. 817-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

20 травня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. Вони християнами, які постраждали за часів імператора Нумеріана.

Фалалей був 18-річним юнаком, який відверто зізнався у своїй вірі перед правителем Егеї. Він був сином воєводи і навчався лікарській майстерності. Під час переслідувань християн у Лівані, він був приведений перед правителя Тиверія, але зумів уникнути страти і втекти. Згодом, Фалалей був знову захоплений і приведений перед ігемона Феодора в Егейському граді.

Олександр та Астерій, які спочатку були катами, отримали наказ просвердлити ноги Фалалея і повісити його головою вниз. Однак, замість цього, вони просвердлили дерево і повісили його. Коли ігемон побачив, що його обдурили, він наказав побити їх. Під час побиття, Олександр та Астерій визнали себе християнами і були негайно страчені мечем.

Фалалей же був кинутий на поживу диким звірам, але ні ведмедиця, ні леви не торкнулися його, а покірно припали до його ніг. Це змусило натовп вигукувати: "Великий Бог християнський! Бог Фалалея, помилуй нас!". Урешті, Фалалей був утоплений за наказом ігемона, але згодом з’явився перед ним у білому одязі, що здивувало всіх присутніх.

Що не можна робити 20 травня

Не можна сваритися і лихословити.

Не бажано думати негативні думки.

Заборонено лінуватися.

Народні прикмети і традиції на 20 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: бджоли стають агресивними і часто жалять — це може передвіщати дощову погоду;

багато павуків з’являється — спекотна і суха погода буде в найближчі дні;

гроза може свідчити про хороший урожай цього року;

ранкова роса віщує сонячну погоду та швидке зростання рослин;

якщо качки цілий день плавають і пірнають, це може передвіщати дощ.

20 травня качки цілий день плавають і пірнають, це може передвіщати дощ / Фото: Unsplash

Цей день відомий як Фалалеїв день або Огірковий день. Він вважався вдалим для висаджування огірків. У південних регіонах України вже можна сіяти пізні сорти огірків, а в північних — висаджувати розсаду звичайних сортів. Наші предки вірили, що огірки потрібно садити наодинці і так, щоб ніхто не бачив цього процесу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 травня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій, Сюзанна.

Талісманом людини, народженої 20 травня є лал. Є дорогоцінним каменем, який має багату історію та вважається одним з найбільш магічних каменів. Лал може надихати на творчість та нові ідеї, а також підтримувати бажання до самовдосконалення.

Цього дня народилися:

1957 рік —український шрифтовий дизайнер Віктор Харик;

1963 рік — радіоведучий, музикант, шоумен, продюсер Сергій Кузін;

1973 рік — українська письменниця Наталка Сняданко.

Пам’ятні дати 20 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 травня:

325 рік — римський імператор Костянтин скликав Вселенський собор у Нікеї;

1449 рік — португальський король Афонсу V розбив повстанців у при Алфарробейрі;

1498 рік — португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії;

1783 рік — підписано Версальський мир, що завершував війну між Францією, Англією та Нідерландами;

1809 рік — відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва;

1873 рік — Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси;

1875 рік — в Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи;

1899 рік — Джекоб Герман став першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості — він "мчав" по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год;

1905 рік — у Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз;

1927 рік — американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт;

1961 рік — засновано Шевченківську премію;

1961 рік — за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів — до різних термінів позбавлення волі;

1980 рік — на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від'єднання від Канади;

1985 рік — Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув'язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдат, яких утримували палестинці;

1992 рік — керівники Ленінабада та Куляба відмовилися визнати новий уряд Таджикистану та пригрозили вийти зі складу республіки;

2005 рік — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі;

2019 рік — відбулась інавгурація Президента України Володимира Зеленського;

2022 рік — Росія окупувала Маріуполь.

Погода на 20 травня

Завтра, 20 травня, в Києві хмарно, можливий дощ. У Львові похмуро, сильно дощитиме. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +13 вночі. У Львові +18 вдень та +12 вночі. У Харкові +20 вдень та +13 вночі. В Одесі +19 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 травня святкують День банківських працівників України / Фото: Unsplash

20 травня в Україні святкують День перекладача жестової мови. Це свято було започатковано Українським товариством глухих 2009 року. Метою цього дня є привернення уваги суспільства до проблем осіб з порушенням слуху, української жестової мови, а також визнання неоціненного внеску перекладачів жестової мови у розвиток спільноти глухих.

Також 20 травня Всесвітній день метролога. Це свято було створене з метою визнання важливості професії метролога та привернення уваги суспільства до метрології в промисловості, медицині, соціумі та інших сферах.

А ще 20 травня Всесвітній день травматолога. Це день, коли ми вшановуємо лікарів-травматологів та ортопедів, які спеціалізуються на лікуванні травм різної етіології та складності. Травматологи відіграють життєво важливу роль у медицині, адже вони допомагають людям відновитися після вивихів, переломів, синців та інших травм кісток і суглобів.

20 травня святкують День банківських працівників України. Свято було засновано за указом президента Леоніда Кучми в березні 2004 року. Цей день є визнанням важливої ролі банківської системи та значного внеску працівників цієї галузі в розвиток економіки держави та забезпечення фінансової стабільності.

Також 20 травня Європейський день моря. Свято було започатковано Європейською комісією 2008 року. Європейський день моря спрямований на привернення уваги до проблем морського забруднення, збереження морських ресурсів та сталого розвитку морського середовища.

А ще 20 травня Всесвітній день бджіл. Був офіційно встановлений Організацією Об’єднаних Націй 2017 року. Це свято має на меті підвищити обізнаність про важливість бджіл та інших запилювачів для нашої екосистеми та продовольчої безпеки.

20 травня Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом. Це щорічна подія, метою якої є підвищення обізнаності про стани аутоімунного артриту та надання підтримки людям, які живуть із цими захворюваннями. Аутоімунний артрит — це група захворювань, при яких імунна система організму атакує власні суглоби, спричиняючи запалення та біль.

Також 20 травня День клінічних випробувань. Він є важливою подією, яка підкреслює значення клінічних випробувань у медичних дослідженнях та розвитку нових методів лікування. Цей день визнає внесок волонтерів, дослідників, медичних працівників та організацій, які беруть участь у клінічних випробуваннях.

А ще 20 травня Міжнародний день червоних кросівок. День є частиною глобального руху, присвяченого підвищенню обізнаності про харчову алергію. Цей день не стосується моди або стилю, а має глибше значення, оскільки був заснований у пам’ять про Оклі Деббса, 11-річного хлопчика, який помер від алергічної реакції на волоський горіх у листопаді 2016 року. Оклі любив червоні кросівки, і цей символ був обраний для представлення усвідомлення харчової алергії. Його батьки, Меррілл і Роберт Деббс, заснували некомерційну організацію Red Sneakers for Oakley 2018 року, щоб запобігти подібним трагедіям в інших сім’ях.