Яке завтра, 20 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 вересня, День HR-менеджера в Україні. Віряни вшановують пам'ять великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їхніх Агапія і Феопіста. До Нового року залишилося 102 дні.

20 вересня 2023 року — середа. 574-й день війни в Україні.

Яке завтра, 20 вересня, церковне свято

20 вересня в церковному календарі – день пам’яті великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і дітей їхніх Агапія і Феопіста. Якось Євстафій під час полювання побачив між рогами оленя образ розіп'ятого на хресті Ісуса. Він охрестився разом зі своєю дружиною Феопістією та дітьми: Агапієм та Феопістом. На долю Євстафія випало чимало випробувань. Спочатку померли всі його слуги, потім загинула домашня худоба, сам він розлучився з дружиною та дітьми.

Однак всі випробування Євстафій пережив без нарікань, лише молився Господу. Скоро чоловік воз'єднався зі своєю родиною. А згодом став воєначальником у війську імператора Траяна. Однак Траян помер і на престол сів язичник Адріан, який наказав влаштувати велике язичницьке свято. Євстафій відмовився приносити пожертви ідолам, за що розгніваний імператор його стратив.

Що не можна робити цього дня

Заборонено струшувати воду з вимитих рук.

Не можна робити подарунки.

Краще не йти до лісу, адже можна легко заблукати.

Народні прикмети і традиції на 20 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дме північний вітер — скоро прийде похолодання, а якщо з південнго боку — попереду ще багато теплих днів;

стоїть туман і літає павутина — до теплої осені, яка буде довгою;

на нижніх гілках багато шишок — чекайте на ранні заморозки, а якщо шишок більше вгорі — холодно буде наприкінці зими;

західний вітер дме на вогку погоду восени, а північно-східний — на сильні зливи.

20 вересня стоїть туман і літає павутина — до теплої осені, яка буде довгою / Фото: Pexels

Вважалося, що цього дня, незалежно від погоди, потрібно висушити мокрий одяг сушитися на вулицю, щоб він увібрав в себе "сонячне" проміння, мороз чи дощ. Вдома запалювали свічку з церкви, а дзеркала мили святою водою. Так намагалися позбутися від нечистої сили на зиму.

Погода на 20 вересня

Завтра, 20 вересня, в Києві похмуро, вранці дрібний дощ, який посилиться вдень та припинеться до вечора. У Львові проясниться лише ввечері, без опадів. У Харкові ясно до вечора, коли небо затягнуть хмари, опадів не очікується. В Одесі хмарний ранок та день, ввечері ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +25 вдень та +17 вночі. У Львові — +23 вдень та +16 вночі. У Харкові — +25 вдень та +13 вночі. В Одесі — +23 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 20 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 вересня:

1246 рік — в Орді за відмову поклонятися ідолам вбили Великого князя київського Михайла Всеволодовича;

1258 рік — освячують кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років;

1519 рік — починається перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана;

1562 рік — між Королівством Англія та лідером французьких гугенотів принцом Конде підписана угода, за якою Англія отримує Гавр в обмін на надання загонів для боротьби з католиками;

1610 рік — полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захолює Москву;

1792 рік — у Королівстві Франція дозволяють розлучення;

1793 рік — Комітет громадського порятунку Франції схвалює план капітана Наполеона Бонапарта з облоги Тулону (перше згадування імені Наполеона на загальнодержавному рівні);

1866 рік — до складу Королівства Пруссія входить Ганновер та Франкфурт;

1870 рік — завершується об'єднання Італії;

1919 рік — Нестор Махно і уряд УНР укладають угоду про спільну боротьбу проти Денікіна;

1920 рік — до Збаража та Вишневця вступають частини 6-ї польської армії;

1926 рік — очільник синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уникає смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс);

1946 рік — відкривається перший Каннський кінофестиваль;

1954 рік — ЕОМ виконує першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран;

1977 рік — до ООН вступає В'єтнам;

1991 рік — створюють Службу національної безпеки України (нині — СБУ);

1992 рік — на референдумі більшість громадян Франції висловлюється за вступ країни до Європейського Союзу;

2000 рік — влада Республіки Китай арештовує 25-річного Чен Інь-Хао, розробника комп'ютерного вірусу CIH ("ЧІХ"), названого за ініціалами автора (відомий також як "Чорнобиль", бо одна з його версій активується 26 квітня, у річницю аварії на ЧАЕС);

2003 рік — на референдумі в Латвії громадяни голосують за входження країни до ЄС;

2008 рік — відкриття першого в Україні IMAX-кінотеатру.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Євген, Олександр, Василій, Віталій.

Талісманом людини, народженої 20 вересня, є карнеол. Різновид сердоліку. Карнеол відомий людству вже досить давно, особливо цінувався у древніх греків, китайців та монголів. Від давніх часів він вважався сильним захисним талісманом, який може вберегти від злої магії.

Цього дня народилися:

1869 рік — блаженна, монахиня Йосафата Гордашевська;

1982 рік — українська веслувальниця на байдарках, олімпійська чемпіонка, чотириразова призерка Олімпійських ігор Інна Осипенко-Радомська;

1983 рік — українська біатлоністка, лижниця, призерка Паралімпійських ігор Юлія Батенкова-Бауман.

Який завтра день в Україні і світі

20 вересня Всесвітній день рису / Фото: Pexels

20 вересня в Україні святкують День HR-менеджера. В професії HR це скорочення від терміна "human resources", тобто "людські ресурси". Перші професії, які схожі на сучасну, з'явилися ще 1835 року. Тоді вийшла поставнова, за якою регламентувалися відносини між власниками заводів та найманими працівниками. В ній визначалася посада спеціалістів, що займалися організацією праці робітників.

Також 20 вересня Всесвітній день рису. Для європейців рис — це просто ще один вид злаків, але для мешканців Східної і Південно-Східної Азії він є незамінним продуктом харчування. Тому не дивно, що споживання рису сформувало навіть особливу культуру. Серед археологів та ботаніків все ще тривають суперечки щодо походження рису. Але найбільш поширеною є думка, що цю рослину почали вирощувати в центральних регіонах Китаю, вздовж річки Янцзи. На цій території навіть були знайдені унікальні зерна рису, яким понад 7 тисяч років.

А ще 20 вересня святкують Міжнародний день студентського спорту. Це важливе всесвітнє свято, яке підкреслює важливість спорту у вищих навчальних закладах. Ініціатором створення події стала Міжнародна федерація студентського спорту, яка 2015 року запропонувала ЮНЕСКО заснувати окремий святковий день, який би присвятили студентському спорту. Цю пропозицію підтримали держави-члени ЮНЕСКО в Парижі 2015 року.

20 вересня Всесвітній день паельї. Найбільш популярне це свято в Іспанії, де паелья є національною стравою. Паелья визнана в усьому світі за її унікальний смак та корисні властивості.