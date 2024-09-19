Яке завтра, 20 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 вересня, Всесвітній день рису. Віряни вшановують пам'ять святого великомученика Євстратія та інших. До Нового року залишилося 102 дні.

20 вересня 2024 року — п’ятниця. 940-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

20 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Євстратія та інших. Святий був одним із п’яти мучеників, які постраждали за віру в часи правління імператора Діоклетіана. Він був відомий своєю мужністю та відданістю Христу. Євстратій разом зі своїми товаришами витримав жорстокі тортури, але не зрікся своєї віри. Інший святий, преподобномученик Євстратій Печерський, жив у XI столітті в Києві. Він походив з багатої родини, але роздав своє майно бідним і став ченцем у Києво-Печерському монастирі. Під час нападу половців його захопили в полон і продали в рабство. Євстратій відмовився зректися християнства і був розіп’ятий на хресті.

Що не можна робити 20 вересня

Не слід свататися — вас спіткає невдача.

Не можна давати чи брати гроші в борг.

Забороняється грубо поводитися з дітьми.

Народні прикмети і традиції на 20 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: високо летять журавлі — осінь буде мокрою і холодною;

дме східний вітер — чекайте на грозу;

шишки розкриті — буде потепління, закриті — то похолодає;

шишки ростуть високо на хвойних — пізно прийде зима;

хмари чорного кольору — до дощів.

20 вересня шишки розкриті — буде потепління, закриті — то похолодає / Фото: Unsplash

Від цього дня селяни починали збирати на городі цибулю. Але лушпиння не спалювали, адже це вважалося поганою прикметою. Також готували будь-які страви з цибулі, вірили, що вони принесуть здоров'я.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 вересня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 20 вересня, є карнеол. Камінь, який відомий людству вже понад 8 століть. Карнеол вважається оберегом в любовних справах.

Цього дня народилися:

1977 рік — український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Валерій Перешкура;

1982 рік — українська веслувальниця на байдарках, олімпійська чемпіонка, чотириразова призерка Олімпійських ігор Інна Осипенко-Радомська;

1983 рік — українська біатлоністка, лижниця, призерка Паралімпійських ігор Юлія Батенкова-Бауман.

Пам’ятні дати 20 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 вересня:

1246 рік — в Орді за відмову поклонятися ідолам вбивають Великого князя київського Михайла Всеволодовича;

1258 рік — освячують кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років;

1519 рік — починається перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана;

1562 рік — між Королівством Англія та лідером французьких гугенотів принцом Конде підписана угода, за якою Англія отримує Гавр в обмін на надання загонів для боротьби з католиками;

1610 рік — полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захоплює Москву;

1792 рік — у Королівстві Франція дозволяють розлучення;

1793 рік — Комітет громадського порятунку Франції схвалює план капітана Наполеона Бонапарта з облоги Тулону (перше згадування імені Наполеона на загальнодержавному рівні);

1866 рік — до складу Королівства Пруссія входять Ганновер та Франкфурт;

1870 рік — завершується об'єднання Італії;

1919 рік — Нестор Махно і уряд УНР уклалають угоду про спільну боротьбу проти Денікіна;

1926 рік — очільник синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уникає смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс);

1946 рік — відкривається перший Каннський кінофестиваль;

1954 рік — ЕОМ виконує першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран;

1977 рік — до ООН вступає В'єтнам;

1991 рік — створюють Службу національної безпеки України (нині — СБУ);

1992 рік — на референдумі більшість громадян Франції висловлюється за вступ країни до Європейського Союзу;

2003 рік — на референдумі в Латвії громадяни голосують за входження країни до ЄС;

2008 рік — в Україні відкривається перший IMAX кінотеатр.

Погода на 20 вересня

Завтра, 20 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові можлива недовга хмарність, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +25 вдень та +14 вночі. У Львові — +21 вдень та +10 вночі. У Харкові — +25 вдень та +11 вночі. В Одесі — +23 вдень та +16 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день рису / Фото: Unsplash

20 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день рису. Свято присвячене одному з найважливіших продуктів харчування у світі, який є основним джерелом їжі для більш ніж половини населення планети. Рис має давню історію, яка починається в центральних областях Китаю вздовж берегів річки Янцзи. Археологи знайшли рисові зерна віком понад 7000 років на цій території. З Китаю рис поширився до Індії, Індонезії, Кореї, Японії, а згодом і до Європи та Америки. Цей день святкують різними способами: готують страви з рису, проводять кулінарні майстер-класи та фестивалі, а також розповідають про важливість рису для світової економіки та культури.

Також 20 вересня Всесвітній день гінекологічної онкології. Цей день був започаткований 2019 року Європейською мережею груп з адвокації гінекологічного раку (ENGAGE) та Європейським товариством гінекологічної онкології (ESGO) з метою підвищення обізнаності про гінекологічні види раку, такі як рак яєчників, матки (ендометрія), шийки матки, вульви та піхви.

А ще 20 вересня Всесвітній день паельї. Свято присвячене одній з найвідоміших іспанських страв – паельї, яка походить з Валенсії. Паелья стала символом іспанської гастрономії завдяки своєму багатому смаку та культурному значенню. Цього дня у Валенсії проводяться різноманітні заходи, включаючи кулінарні конкурси, де шеф-кухарі з усього світу змагаються за звання найкращого майстра паельї. Людей по всьому світу закликають приготувати паелью на свій смак і поділитися результатами в соціальних мережах з хештегом #WorldPaellaDay. Паелья має багато варіацій, але основними інгредієнтами зазвичай є рис, шафран, оливкова олія, овочі, м’ясо або морепродукти. Кожен регіон Іспанії має свої унікальні рецепти та способи приготування цієї страви.

20 вересня Міжнародний день студентського спорту. Свято було започатковано Генеральною конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту (FISU) 2015 року. Метою цього дня є підкреслення важливої ролі спорту у вищих навчальних закладах та сприяння здоровому способу життя серед студентів.