Яке завтра, 20 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 жовтня, Міжнародний день кухаря і кулінара. Віряни вшановують пам'ять святого Артемія Антіохійського. До Нового року залишилося 72 дні.

20 жовтня 2023 року — п’ятниця. 604-й день війни в Україні.

Яке завтра, 20 жовтня, церковне свято

20 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого Артемія Антіохійського. Він був воєначальником у римського імператора Костянтина Великого і його сина Констанція. Отримав посаду намісника Єгипту за свою старанну службу. Коли на престол зійшов Юліан Відступник, який переслідував християн, Артемій одразу виступив з критикою його дій. Це призвело до арешту та катування. Попри всі тортури він не зрікся своєї віри, тому врешті його вирішили обезголовити. Тіло святого забрала диякониса Аріста та перевезла до Константинополя. Там він був похований у храмі Іоана Предтечі.

Що не можна робити цього дня

До сходу сонця намагайтеся не дивитися у дзеркало.

Не бажайте зла ні комусь іншому, ні собі.

Не варто займатися в'язанням, вишиванням.

Народні прикмети і традиції на 20 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на березі вже опало все листя — зима прийде рано;

випав сніг — чекайте на потепління;

біля лісу чути завивання вовків — скоро прийде сильне похолодання;

на деревах видно іній — наступний рік буде неврожайним;

холодна погода — до теплої та м'якої зими.

20 жовтня біля лісу чути завивання вовків — скоро прийде сильне похолодання / Фото: Pexels

Раніше у цю дату чоловіки завжди займалися ремонтом парканів. Вважалося, що через дірки в паркані "витече" все багатство родини. Жінки ж в цей час квасили капусту та готували інші запаси на зиму. Було заведено влаштовувати гучні бенкети, під час яких підносили невеликі подарунки тим, хто займається полюванням та військовим ремеслом.

Погода на 20 жовтня

Завтра, 20 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Льові сонячно, опадів не передбачається. У Харкові похмура погода, без опадів. В Одесі ясно вранці, але вдень небо вже затягнеться хмарами, без опадів.

Температура повітря в Києві — +5 вдень та -2 вночі. У Львові — +6 вдень та -2 вночі. У Харкові — +5 вдень та +1 вночі. В Одесі — +10 вдень та +2 вночі.

Пам’ятні дати 20 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 жовтня:

1803 рік — сенат США ратифікує покупку штату Луїзіана;

1818 рік — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановлюють межу по 49-ій паралелі між Канадою і США;

1865 рік — місцем розташування уряду Канади затверджують місто Оттаву;

1868 рік — в Києві створюють перший в Україні приватний комерційний банк;

1911 рік — норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма товаришами вирушає до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса;

1918 рік — польські делегати Львівської міської ради проголошують про приєднання Львова до Польщі;

1924 рік — у Харкові відкривають першу радіостанцію;

1944 рік — відбувається перший бойовий виліт японських камікадзе;

1945 рік — внаслідок всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтверджує намір залишатись незалежною державою;

1945 рік — вперше жінкам Французької республіки надають виборче право;

1947 рік — комісія з розслідування антиамериканської діяльності починає слухання щодо проникнення комуністів до Голлівуду;

1953 рік — в США виходить в світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом";

1959 рік — Степана Бандеру ховають на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф;

1968 рік — на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобуває американець Річард Фосбері, котрий демонструє новий спосіб подолання висоти — спиною до планки;

1993 рік — парламент Естонії ухвалює заяву, в якій засуджує комуністичну політику геноциду в Україні;

1999 рік — знаходять замороженого мамута.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 жовтня

Які завтра іменини: Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея.

Талісманом людини, народженої 20 жовтня, є лазурит. Мінерал насиченого синього кольору. В давньому Єгипті лазурит вважали "сином неба" і ствердєували, що його може носити лише намісник богів на Землі, а саме фараон. Також камінь використовували як засіб для виведення отрути з організму.

Цього дня народилися:

1888 рік — історик української драматичної літератури й театру, викладач Яків Мамонтів;

1946 рік — австрійська письменниця та феміністка, нагороджена Нобелівською премією в галузі літератури Ельфріде Єлінек;

1949 рік — український легкоатлет Валерій Борзов.

Який завтра день в Україні і світі

20 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день кухаря і кулінара / Фото: Pexels

20 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день кухаря і кулінара. Свято досить молоде, адже його започаткували 2004 року за ініціативи асоціації, яка підтримує кулірнарні співтовариства в різних куточках світу. Вже тоді в ній перебувало приблизно 8 мільйонів представників кухарських професій. Кухарська справа вважається однією з найдавніших професій. Адже люди почали готувати їжу в той самий період, коли навчалися добувати вогонь. Кухарів дуже цінували в середньовічній Європі. Наприклад, в Німеччині у XIII столітті кухар вважався другою після короля людиною при дворі.

Також 20 жовтня Міжнародний день лінивця. Свято було створене за ініціативи фонду захисту дикої природи АIUNAU. А першу міжнародну нараду, яка була присвячена цим найповільнішим тваринам світу провели 2010 року в місті Медельїн (Колумбія). Лінивці живуть в тропічних лісах Центральної та Південної Америки та більшу частину свого життя перебувають на деревах, їдять листя і практично не рухаються.

А ще 20 жовтня святкують Всесвітній день статистики. Сьогодні дуже важко уявити будь-яку сферу людської діяльності без статистики. Статистичні дані є основою для кожного рішення чи планування дій навіть у масштабах країни. В державних статистичних органах і відповідних відділах комерційних організацій збирають статистичні дані, які допомагають провести аналіз, визначити закономірності тощо.

20 жовтня Міжнародний день авіадиспетчера. Підставою для створення цього професійного свята стало відкриття в столиці Нідерландів всесвітнього об'єднання спілок авіаційних диспетчерів, що відбулося 20 жовтня 1961 року. Хоча структура в авіації постійно удосконалюється, все ж управління польотами залишається в руках людини. Тому авіадиспетчер повинен володіти особливими знаннями та навичками, мати психологічну підготовку.

Також 20 жовтня Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. На початку 2005 року президентом України був підписаний документ, який створював цю особливу подію. На жаль, перше місце серед онкозахворювань у жінок займає саме рак грудей. Чоловіки також хворіють на цю недугу, але рідше.

А ще 20 жовтня Всесвітній день профілактики остеопорозу. Подія була створена 1999 року за ініціативи Національного товариства остеопорозу у Великій Британії та ВООЗ. Остеопороз — невиліковне прогресивне захворювання, яке вражає опорно-рухову систему, деформує та знижує щільність кісток. В перекладі з грецької мови цей термін означає "пориста кістка".