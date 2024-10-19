Яке завтра, 20 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 20 жовтня, День працівників харчової промисловості в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого великомученика Артемія. До Нового року залишилося 72 дні.

20 жовтня 2024 року — неділя. 970-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

20 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Артемія. Також відомий як Флавій Артемій, був відомим християнським святим та великомучеником. Він народився 2 листопада 362 року в Антіохії. Артемій був відомий своєю вірністю та відданістю християнству, що призвело до його мучеництва. Він був обранцем імператора Юліана Отранта, але після прийняття християнства відмовився від язицтва і був звинувачений у зраді. Артемій був страчений 20 жовтня 363 року.

Що не можна робити 20 жовтня

Не слід надміру веселитися.

Не можна думати про погане — притягнете його в своє життя.

Забороняється грати весілля чи освідчуватися.

Народні прикмети і традиції на 20 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: з дуба впало багато жолудів — до великого урожаю хліба наступного року;

дерева ще не скинули все листя — зима почнеться не раніше, ніж за 30 днів;

почути грім — зима буде безсніжною;

гарна погода — вона протримається ще до 10 листопада.

До 20 жовтня з дуба впало багато жолудів — до великого урожаю хліба наступного року / Фото: Unsplash

Заведено молитися за здоров'я військовослужбовців і тих, хто боронить рідну землю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Артем, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Ірина.

Талісманом людини, народженої 20 жовтня є лазурит. Вважалося, що цей камінь здатний пом'якшити перебіг будь-якої хвороби. Лазурит здавна застосовували для лікування нирок.

Цього дня народилися:

1656 рік — французький живописець Ніколя де Ларжильєр;

1888 рік — історик української драматичної літератури й театру, викладач Яків Мамонтів;

1949 рік — український легкоатлет Валерій Борзов.

Пам’ятні дати 20 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 жовтня:

1803 рік — Сенат США ратифіковує покупку штату Луїзіана;

1818 рік — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановлюють межу по 49-ій паралелі між Канадою і США;

1865 рік — місцем розташування уряду Канади затверджують Оттаву;

1868 рік — в Києві створюють перший в Україні приватний комерційний банк;

1911 рік — норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма товаришами вирушає до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса;

1916 рік — у Севастополі вибухає лінкор "Імператриця Марія", сотні загиблих;

1918 рік — польські делегати Львівської міської ради проголошують про приєднання Львова до Польщі;

1944 рік — відбувається перший бойовий виліт японських камікадзе;

1945 рік — внаслідок всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтверджує намір залишатись незалежною державою;

1945 рік — вперше жінкам Французької республіки надають виборче право;

1947 рік — комісія з розслідування антиамериканської діяльності починає слухання щодо проникнення комуністів до Голлівуду;

1953 рік — в США виходить в світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом";

1959 рік — Степана Бандеру ховають на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф;

1968 рік — на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти — спиною до планки;

1993 рік — Парламент Естонії приймає заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні;

1999 рік — знаходять замороженого мамута.

Погода на 20 жовтня

Завтра, 20 жовтня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +10 вдень та +4 вночі. У Львові +12 вдень та +1 вночі. У Харкові +11 вдень та +2 вночі. В Одесі +11 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день лінивця / Фото: Unsplash

20 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день лінивця. Цей день присвячений цим милим і спокійним створінням, які мешкають у тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Метою дня є підвищення обізнаності про важливість збереження лінивців і їхнього середовища існування. Лінивці відомі своєю повільністю і розміреним способом життя, вони проводять більшу частину свого часу на деревах, харчуючись листям і фруктами. Через вирубку лісів і знищення їхнього природного середовища існування, ці тварини знаходяться під загрозою вимирання.

Також 20 жовтня Всесвітній день статистики. Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2010 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість статистики у прийнятті рішень та управлінні суспільством. Статистика допомагає зрозуміти та аналізувати дани, що є важливим для розвитку політики, економіки, охорони здоров'я та інших сфер. Вона дозволяє відстежувати зміни, виявляти тенденції та прогнозувати майбутні події.

А ще 20 жовтня Міжнародний день кухаря і кулінара. Це свято було засноване Всесвітньою асоціацією кухарів (World Association of Chefs' Societies) 2004 року з метою відзначити внесок кухарів і кулінарів у розвиток гастрономії та популяризацію професії кухаря. Цей день присвячений визнанню таланту та майстерності кухарів, які створюють кулінарні шедеври і роблять наше життя смачнішим. Він також підкреслює важливість кулінарної освіти та сприяє обміну досвідом серед професіоналів кулінарної сфери.

20 жовтня святкують Міжнародний день авіадиспетчера. Цей день присвячений працівникам, які забезпечують безпечне польоти. Авіадиспетчери відіграють важливу роль у координації руху повітряного судна, щоб уникнути зіткнень і забезпечити безпечну посадку.

Також 20 жовтня Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про рак молочної залози, підтримці хворих та просуванню наукових досліджень у цій галузі. Цей захворювання є одним з найпоширеніших серед жінок у світі, і важливо знати про його симптоми, методи діагностики та можливість раннього виявлення. Всеукраїнський день боротьби із раком молочної залози також спрямований на підтримку підтримки післяопераційного відновлення та покращення якості життя хворих.

А ще 20 жовтня Всесвітній день профілактики остеопорозу. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про остеопороз, його симптоми, методи діагностики та профілактики. Остеопороз - це захворювання, що викликає ослаблення кісток, роблячи їх більш схильними до переломів. Цей день також спрямований на підтримку людей, які страждають від остеопорозу, та на популяризацію здорового способу життя, що може допомогти запобігти розвитку цього захворювання.

20 жовтня День працівників харчової промисловості в Україні. Цей день присвячений трудящим, які працюють у харчовій промисловості, і відзначає їхній внесок у розвиток цієї галузі та забезпечення населення продуктами харчування. Цей день ставить перед собою цілі підвищення обізнаності про важливість харчової промисловості, підтримка та визнання праці працівників цієї галузі, а також популяризація новітніх досягнень та технологій у харчовій промисловості.