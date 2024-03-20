Яке завтра, 21 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 березня 2024 року — четвер. 757-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

21 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила. Він був учнем апостола Петра і саме від нього отримав посаду єпископа на острові Сицилія. Був благочестивим, допомагав бідним, зцілював хворих, за що отримав від Господа дар дивотворення. Помер Кирило в глибокій старості, а його тіло було поховане на острові. Кажуть, що біля його могили ще довгий час творилися різні дива.

Що не можна робити 21 березня

Не можна поливати кімнатні рослини — це провокує сварки в сім'ї.

Не варто ледарювати, пліткувати і сваритися.

Заборонено прати білизну.

Народні прикмети і традиції на 21 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: пливуть сині хмари — буде тепла і дощова погода;

вже чутно грім — рік буде врожайним;

з берези виходить багато соку — влітку буде багато дощів;

з'явилися комарі — чекайте на швидке потепління.

21 березня з'явилися комарі — чекайте на швидке потепління / Фото: Pexels

У наших предків існувало цікаве повір'я, пов'язане з цим днем. Потрібно було підійти до криниці, нахилитися і тричі прокричати. Так робили, щоб фінансові справи пішли вгору.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 березня

Які завтра іменини: Антон, Афанасій, Яків, Кирило, Филимон, Федір.

Талісманом людини, народженої 21 березня, є сардонікс. Належить до групи халцедонів. Часто можна зустріти народну назву "помаранчевий агат". Сардонікс здавна вважався каменем, який дарує мужність та силу.

Цього дня народилися:

1941 рік — український різьбяр і живописець Павло Волик;

1955 рік — українська письменниця, головна директорка журналу "Соняшник" Леся Воронина;

1987 рік — підполковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Володимир Торшин.

Пам’ятні дати 21 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 березня:

630 рік — візантійський імператор Іраклій відбиває у сасанідів Хрест Ісуса Христа і повертає його до Єрусалим;

1804 рік — уводять в дію Кодекс Наполеона;

1844 рік — початок календаря бахаї;

1884 рік — у Франції з ініціативи Вальдека-Руссо скасовують заборону на створення профспілок, що діяла від 1791 року;

1927 рік — у Києві вийшов перший номер української "Літературної газети";

1935 рік — на вимогу Реза Шах Пахлаві іноземні держави починають називати Персію Іраном;

1945 рік — під час помилкового нальоту союзницьких ВПС на школу в Копенгагені гине 125 цивільних данців, зокрема 86 школярів;

1961 рік — відбувається перший концерт гурту The Beatles (Ліверпуль, The Cavern Club);

1980 рік — президент США Джиммі Картер закликає до бойкоту Олімпійських ігор у Москві;

1990 рік — Намібія стає незалежною від Південної Африки.

Погода на 21 березня

Завтра, 21 березня, в Києві похмуро, вранці та ввечері мокрий сніг з дощем, вдень дощ. У Львові сонячно, без опадів. У Харкові похмуро, нічний дощ завершиться вранці, але в другій половині дня розпочнеться знову і буде продовжуватися до вечора. В Одесі хмарно, в другій половині дня і до вечора сильний дощ.

Температура повітря в Києві — +6 вдень та +3 вночі. У Львові — +10 вдень та +4 вночі. У Харкові — +12 вдень та +4 вночі. В Одесі — +9 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 березня Міжнародний день людини з синдромом Дауна / Фото: Pexels

21 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день лісів. Свято було створене за ініціативи ООН 28 листопада 2012 року через значні втрати лісових насаджень (близько 13 мільйонів гектарів на рік). Головною метою цього дня є підвищення обізнаності про цінність лісів та дерев, заклик до створення різноманітних заходів для їхнього захисту.

Також 21 березня Всесвітній день гіпнопологів. Дата свята була обрана не випадково, адже це — перший день астрономічної весни. Він є символом починань та відродження. Свято присвячене підвищенню обізнаності про гіпнопологи та їхні переваги для малят та мам. Гіпнопологи — спеціальна програма підготовки до пологів, у якій акцент робиться на природний пологах. Вона навчає різним методам самонавіювання для боротьби зі страхом і болем під час пологів.

А ще 21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. Подія була створена ООН 26 жовтня 1966 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1960 року пройшла демонстрація в Південно-Африканській республіці, під час якої поліцейські вбили 69 мирних людей. Головна мета події полягає у залученні суспільства до поваги і толерантності один до одного.

21 березня святкують Міжнародний день лялькаря. Творче професійне свято, яке було створене 2002 року за ініціативи Дживадо Золфагаріхо. Саме від майстерності лялькаря залежить успіх вистави та атмосфера, яка буде панувати під час неї. Театр ляльок є давнім мистецтвом. В Україні ж перший з'явився в Чернігові 1921 року.

Також 21 березня Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Подія була створена за ініціативи Європейської асоціації синдрома Дауна 2006 року. Дату обрали невипадково, вона розшифровується як причина виникнення синдрому (три 21 хромосоми — 21.03). Синдром Дауна є вродженою генетичною патологією, яка була відкрита 1866 року Джоном Дауном. У таких людей дуже відрізняється світоприйняття, вони повільніше розвиваються, але дуже талановиті та добрі.

А ще 21 березня Всесвітній день домашнього господарства. Свято було започатковане Міжнародною федерацією домашнього господарства ще 1982 року. Але щорічну тему почали обирати лише від 2002 року. Головна мета цього дня поширити обізнаність про домашнє господарство і грамотку економіку.

21 березня святкують Всесвітній день поезії. Свято було встановлено за ініціативи ЮНЕСКО для того, щоб пропагувати мистецтво поезії, підтримати мовне різноманіття та сприяти дрібним видавництвам.